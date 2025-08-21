Răspuns în cazul vizelor de Scoția FCSB a primit o informare oficială în această dimineață din partea autorităților britanice pentru Ngezana, Radunovic și Baba +10 foto
Răspuns în cazul vizelor de Scoția FCSB a primit o informare oficială în această dimineață din partea autorităților britanice pentru Ngezana, Radunovic și Baba

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 12:58
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 12:59
  • Cei 3 jucători au fost nevoiți să stea ieri 4 ore în aeroport, după care au fost lăsați să meargă la hotel, nu să se și antreneze
  • Abia în această dimineață, autoritățile scoțiene au răspuns demersurilor FCSB. Ce spune acesta, în rândurile de mai jos

Probleme mari pentru FCSB în perspectiva meciului de astăzi cu Aberdeen, primul din dubla play-off-ului pentru prezența în Europa League. Campioana a plecat ieri de la București și a inclus în delegație și cei 3 jucători non-UE, care nu aveau viză de Marea Britanie, în speranța că o vor obține acolo.

Cei 3 sunt: Ngezana (Africa de Sud), Radunovic (Muntenegru), Baba Alhassan (Ghana).

Miza României: 11.500.000 euro! Aceasta e suma minimă pe care o pierdem dacă FCSB, CFR și U Craiova nu câștigă play-off-ul
Aceștia au fost opriți în aeroport, la Aberdeen, pentru parcurge formalități suplimentare. Au stat acolo nu mai puțin de 4 ore și, deși n-au rezolvat, au fost lăsați de autorități să meargă la hotelul unde e cazată echipa. Nu li s-a permis, în schimb, să participe la antrenamentul oficial.

În această dimineață, FCSB a primit primul răspuns oficial din partea autorităților din Marea Britanie.

E vorba despre o informare prin care clubul e anunțat că documentele și solicitările de obținere a vizei au fost preluate, sunt în curs de procesare și că după prânz se va oferi un răspuns: dacă Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan vor primi sau nu dreptul de a evolua în această seară.

FCSB a depus prima dată documentele de a lua viza imediat după ce echipa a trecut de Drita și știa că va evolua în play-off, vinerea trecută.

Dacă răspunsul va fi unul negativ, atunci cei 3 vor fi out, iar primul 11 al FCSB-ului va arăta în felul următor:

  • Târnovanu - V. Crețu, Grovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Echipa de start ar fi foarte asemănătoare cu cea de acum o săptămână, din Kosovo, de la returul cu Drita. Singurele modificări ar fi: Graovac în locul lui Ngezana și Olaru în locul lui Edjouma.

Drita - FCSB FOTO Sport Pictures
Drita - FCSB FOTO Sport Pictures

În ciuda problemelor cu care s-ar confrunta, banca de rezerve va conține variante bune în această seară: Zima, Kiki, Lixandru, Florin Tănase, Edjouma, Politic, Toma și Stoian.

Dacă, totuși, cei 3 vor primi răspuns favorabil și li se vor acorda vize, atunci dintre ei doar Ngezana și Radunovic ar urma să fie titulari, în locul lui Graovac și Pantea.

Aberdeen - FCSB va începe de la 21:45 și nu va fi transmis de nicio televiziune din România. Meciul va fi disponibil pe platforma de streaming a Pro TV-ului.

Returul va avea loc joia viitoare, de la 21:30, pe Arena Națională, dar FCSB încă nu a vândut drepturile TV pentru acea confruntare.

Echipa care se va impune în această dublă va evolua în Europa League, unde va susține 8 meciuri pe tabloul principal. Cine va pierde va merge în Conference, unde va avea doar 6 jocuri.

