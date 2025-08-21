„Ar fi mulțumiți cu Conference League” Un jurnalist scoțian analizează, exclusiv pentru GOLAZO.ro, adversara FCSB: „Sunt outsideri!”

Ryan Cryle, jurnalist la Press and Journal, cel mai mare ziar din nordul Scoției, crede că Aberdeen a beneficiat de „cea mai bună tragere la sorți”.

Ziaristul scoțian e de părere că organizarea defensivă a celor de la Aberdeen e una precară, mai ales la fazele fixe.

Aberdeen - FCSB începe la 21:45 și va fi transmis în direct pe Voyo.ro și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

FCSB e la doar două partide distanță de o nouă accedere în faza principală a Europa League. Adversarul care o poate stopa pe campioană din acest drum e Aberdeen, echipa scoțiană antrenată în anii ‘80 de Sir Alex Ferguson.

Roș-albaștrii au mari probleme în acest debut de sezon, fiind eliminați de o echipă din Macedonia de Nord, Shkendija, în încercarea de a ajunge în grupa Ligii Campionilor

Ryan Cryle: „Clarkson e cel mai talentat”

GOLAZO.ro a realizat un interviu cu Ryan Cryle, jurnalist la cel mai mare ziar din Aberdeen, Press and Journal, înființat în 1922, pentru a afla care sunt atuurile, dar și punctele slabe ale echipei scoțiene.

Salut, Ryan. Care ai spune că sunt punctele forte ale celor de la Aberdeen?

Este o întrebare interesantă, deoarece în acest început de sezon îmi e dificil să spun dacă am văzut vreun punct forte . Aberdeen a jucat trei meciuri până acum, două înfrângeri în campionat și o victorie în Cupa Scoției, împotriva unei echipe, Morton, dintr-o ligă inferioară.

Trebuie să fie ceva pozitiv în jocul echipei.

Cred că ar putea fi faptul că au multe opțiuni în atac. Poate că nu au încă un atacant central care să înscrie goluri, dar au mulți jucători de bandă talentați.

Îl au pe Nikolas Milanovic, care a fost cel mai bun jucător din Australia anul trecut. L-au transferat pentru ceva mai puțin de jumătate de milion de euro . Extremă dreapta, îi place să „taie” spre interiorul terenului și să șuteze cu piciorul stâng.



Rezerva pe banda dreaptă este Shaden Morris, care a fost jucătorul anului la Aberdeen în sezonul trecut, dar, în mod ciudat, e rezervă acum. De asemenea, ar mai fi Topi Keskinen, internațional finlandez, care joacă pe banda stângă.

2 milioane de euro e cota lui Topi Keskinen, cel mai scump fotbalist din lotul lui Aberdeen

Știu că Aberdeen are un jucător care a trecut pe la PSG, Adil Aouchi. E cel mai talentat fotbalist al scoțienilor?

Da, l-au împrumut pentru acest sezon de la Sunderland. El a jucat anterior la Paris Saint-Germain, la echipa de tineret, antrenându-se alături Mbappe, Neymar și ceilalți. A impresionat în unele dintre meciurile de până acum, jucând ca număr 10.



Dar cel mai talentat fotbalist de la Aberdeen e Leighton Clarkson, care și-a făcut junioratul la Liverpool. Când e în formă, el e cel mai bun fotbalist al echipei.

Ryan Cryle: „Portarul Mitov e ezitant”

Și punctele slabe ale scoțienilor?

Bănuiam că o să mă întrebi și asta (n.r. - râde). Cred că slăbiciunea lor majoră, în acest moment, este marcarea golurilor . Au semnat cu Kusini Yengi, atacant internațional australian venit de la Portsmouth în această vară, dar până acum nu a arătat prea bine.



Au adus un alt atacant, Marco Lazetic de la Milan, dar el nu va fi apt de joc pentru câteva săptămâni. Încă încearcă să găsească alte opțiuni de atac în perioada de transferuri, dar, din nou, asta nu va afecta dubla cu FCSB, pentru că nu-i mai pot înscrie pe lista UEFA.

Cum se descurcă la fazele fixe? FCSB e o echipă redutabilă, sau cel puțin a fost sezonul trecut, în aceste momente ale jocului.

Par slabi la mingile înalte, cum ar fi cornerele și loviturile din apropierea careului. Uneori dau senzația de panică. Dimitar Mitov, portarul internațional al Bulgariei, are momente în care pare foarte dominant în careu, dar alteori poate rata intervențiile pe centrări. Deci alternează momentele bune cu cele nereușite, e ezitant. Nici fundașii nu-l ajută foarte mult.

1,93m e înălțimea portarului titular de la Aberdeen, bulgarul Mitov

O problemă destul de rară pentru echipele britanice.

Așa e, dar aș spune că este o problemă sub ultimii câțiva antrenori pe care i-a avut Aberdeen. Cu ani în urmă, pentru o lungă perioadă de timp, am avut un antrenor pe nume Derek McInnes. Acum este antrenorul echipei Heart of Midlothian din aceeași ligă. A fost criticat pentru că nu practica un fotbal spectaculos, dar un lucru era sigur: apărarea era foarte bine organizată. Nu primeau multe goluri.

Ryan Cryle: „Aberdeen a avut o bună tragere la sorți”

Care e starea de spirit la Aberdeen? Scoțienii sunt încrezători în șansele lor?

Consideră că a fost o bună tragere la sorți. În fotbalul european există multe trageri la sorți foarte dificile. Sentimentul general e că FCSB sau Drita, echipa din Kosovo, erau cele mai accesibile echipe pe care Aberdeen le putea întâlni . În ceea ce privește Drita, cred că ne-am fi considerat favoriți. Cu FCSB... Aberdeen se consideră probabil ușor outsideri.

FCSB a strâns peste 20 de milioane de euro, sezonul trecut, din participarea în Europa League. Sunt bani mulți în joc, așa că-mi imaginez că și Aberdeen i-ar dori.

E adevărat, dar, sincer să fiu, probabil că au nevoie de alți câțiva jucători pentru a putea juca bine acolo. Nu știu în acest moment dacă Aberdeen ar avea rezultate deosebit de bune dacă ar ajunge în Europa League. Adică mai mult de două-trei puncte pe care, cel mai probabil, le-ar obține.

Dar Europa League înseamnă, cel puțin inițial, mai mulți bani decât Conference League.

Da, acesta e avantajul. Că primești mai mulți bani pentru calificare. Dar dacă ajungi în Europa League și nu obții niciun punct, atunci primești doar banii inițiali. În schimb, dacă ajungi în Conference League, unde în multe meciuri Aberdeen ar avea șanse să obțină puncte, să câștige sau să remizeze împotriva unor echipe mai accesibile, ai putea obține o sumă frumoasă.



Cred că fanii Aberdeen ar fi mulțumiți cu Conference League. Dar, în același timp, nu ar vrea să sufere o înfrângere grea în fața FCSB-ului. Iar dacă se poate să-i învingă, de ce nu?!

E un jucător de care se tem scoțienii? Pe care-l consideră principalul pericol?

Îl cunosc pe Alibec, dar am văzut că a fost accidentat. Bănuiesc că sunt șanse să joace la București. Și pe Bîrligea l-am remarcat eu. Mi se pare un atacant foarte periculos, puternic, cu execuții bune, care joacă în viteză. Poate linia defensivă e, în acest moment, mai slabă la FCSB, deoarece am văzut că se mai fac gafe în apărare.

