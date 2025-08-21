Dennis Man, depășit cu mult PSV transferă un talent de la Bayern » Olandezii au cheltuit peste 60 de milioane de euro în această vară!

- PSV Eindhoven a mai luat un jucător: Paul Wanner, 19 de ani, mijlocaș ofensiv transferat de la Bayern Munchen, pentru o sumă aproape dublă față de Man.
Dennis Man, 26 de ani, a fost transferat de la Parma la PSV Eindhoven pentru 8,5 milioane de euro.
Dar campioana Țărilor de Jos continuă șirul achizițiilor. Și mai mult, și mai sus.
„Tricolorul” e acum al 4-lea într-un top al celor mai scumpe sosiri pe Philips Stadion.
Man are alt coleg: Wanner, cumpărat de PSV de la Bayern
Roș-albii tocmai au luat un mijlocaș ofensiv, tânăr și talentat, de la un club mare.
Bayern l-a vândut pe Paul Wanner, 19 ani, pe care îl împrumutase în sezonul trecut la Heidenheim, în Bundesliga.
Bavarezii au drept de răscumpărare, dar nu se știe dacă îl vor activa.
Îl aveau și la Malik Tillman, pe care îl cedaseră pentru 12 milioane la PSV, în 2024, însă nu l-au adus înapoi. Și Tillman a ajuns la Leverkusen, în schimbul a 35 de milioane.
Clubul lui Man are bilanț pozitiv și după transferul lui Wanner
Cu Wanner, PSV a depășit granița celor 60 de milioane investite în mercato 2025-2026.
Și mai vrea un atacant, care să-l înlocuiască pe Alassane Plea, cumpărat în această vară, dar accidentat grav la genunchi.
Oricum, bilanțul transferurilor grupării olandeze rămâne pozitiv.
Top 5 achiziții PSV 2025-2026
|Nume
|Fost club
|Sumă de transfer
|1. Ruben van Bommel
|Alkmaar
|15,8 milioane €
|2. Paul Wanner
|Bayern
|15 milioane €
|3. Yarek Gasiorowski
|Valencia
|9,8 milioane €
|4. Dennis Man
|Parma
|8,5 milioane €
|5. Kiliann Sildillia
|Freiburg
|5,8 milioane €