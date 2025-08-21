Dennis Man, depășit cu mult PSV transferă un talent de la Bayern » Olandezii au cheltuit peste 60 de milioane de euro în această vară! +3 foto
Paul Wanner semnează cu PSV Foto: Imago
Dennis Man, depășit cu mult PSV transferă un talent de la Bayern » Olandezii au cheltuit peste 60 de milioane de euro în această vară!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 15:00
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 15:00
  • PSV Eindhoven a mai luat un jucător: Paul Wanner, 19 de ani, mijlocaș ofensiv transferat de la Bayern Munchen, pentru o sumă aproape dublă față de Man. 

Dennis Man, 26 de ani, a fost transferat de la Parma la PSV Eindhoven pentru 8,5 milioane de euro.

Se califică FCSB, CFR și U Craiova? Marius Niculae analizează, pentru GOLAZO.ro, șansele echipelor românești în cupele europene: „Să prindă o zi slabă!"
Se califică FCSB, CFR și U Craiova? Marius Niculae analizează, pentru GOLAZO.ro, șansele echipelor românești în cupele europene: „Să prindă o zi slabă!"
Se califică FCSB, CFR și U Craiova? Marius Niculae analizează, pentru GOLAZO.ro, șansele echipelor românești în cupele europene: „Să prindă o zi slabă!"

Dar campioana Țărilor de Jos continuă șirul achizițiilor. Și mai mult, și mai sus.

„Tricolorul” e acum al 4-lea într-un top al celor mai scumpe sosiri pe Philips Stadion.

Dennis Man, prezentat oficial la PSV. Foto: psv.nl / Instagram, @psv
Dennis Man, prezentat oficial la PSV. Foto: psv.nl / Instagram, @psv

Galerie foto (3 imagini)

Dennis Man, prezentat oficial la PSV. Foto: psv.nl / Instagram, @psv Dennis Man, prezentat oficial la PSV. Foto: psv.nl / Instagram, @psv Dennis Man, prezentat oficial la PSV. Foto: psv.nl / Instagram, @psv
+3 Foto
Man are alt coleg: Wanner, cumpărat de PSV de la Bayern

Roș-albii tocmai au luat un mijlocaș ofensiv, tânăr și talentat, de la un club mare.

Bayern l-a vândut pe Paul Wanner, 19 ani, pe care îl împrumutase în sezonul trecut la Heidenheim, în Bundesliga.

15 milioane de euro
va plăti PSV pentru Wanner, plus bonusuri de performanță

Bavarezii au drept de răscumpărare, dar nu se știe dacă îl vor activa.

Îl aveau și la Malik Tillman, pe care îl cedaseră pentru 12 milioane la PSV, în 2024, însă nu l-au adus înapoi. Și Tillman a ajuns la Leverkusen, în schimbul a 35 de milioane.

Clubul lui Man are bilanț pozitiv și după transferul lui Wanner

Cu Wanner, PSV a depășit granița celor 60 de milioane investite în mercato 2025-2026.

62,4 milioane de euro
a plătit până acum clubul din Eindhoven pentru noi jucători

Și mai vrea un atacant, care să-l înlocuiască pe Alassane Plea, cumpărat în această vară, dar accidentat grav la genunchi.

Oricum, bilanțul transferurilor grupării olandeze rămâne pozitiv.

78 de milioane de euro
a câștigat PSV în vara lui 2025 din vânzări de jucători

Top 5 achiziții PSV 2025-2026

NumeFost clubSumă de transfer
1. Ruben van BommelAlkmaar15,8 milioane €
2. Paul WannerBayern15 milioane €
3. Yarek GasiorowskiValencia9,8 milioane €
4. Dennis ManParma8,5 milioane €
5. Kiliann SildilliaFreiburg5,8 milioane €

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

De ce nu a debutat Man Motivul pentru care antrenorul lui PSV i-a amânat startul în Eredivisie. Ce a spus Bosz
14:18
De ce nu a debutat Man Motivul pentru care antrenorul lui PSV i-a amânat startul în Eredivisie. Ce a spus Bosz
De ce nu a debutat Man Motivul pentru care antrenorul lui PSV i-a amânat startul în Eredivisie. Ce a spus Bosz
„Am câștigat o «armă» nouă" Antrenorul lui PSV a vorbit la superlativ despre Dennis Man: „Ne poate ajuta imediat" + când poate debuta
18:17
„Am câștigat o «armă» nouă" Antrenorul lui PSV a vorbit la superlativ despre Dennis Man: „Ne poate ajuta imediat" + când poate debuta
„Am câștigat o «armă» nouă" Antrenorul lui PSV a vorbit la superlativ despre Dennis Man: „Ne poate ajuta imediat" + când poate debuta

olanda PSV Eindhoven BAYERN transfer eredivisie dennis man Paul Wanner
