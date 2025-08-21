Dennis Man, depășit cu mult PSV transferă un talent de la Bayern » Olandezii au cheltuit peste 60 de milioane de euro în această vară!

PSV Eindhoven a mai luat un jucător: Paul Wanner, 19 de ani, mijlocaș ofensiv transferat de la Bayern Munchen, pentru o sumă aproape dublă față de Man.

Dennis Man, 26 de ani, a fost transferat de la Parma la PSV Eindhoven pentru 8,5 milioane de euro.

Dar campioana Țărilor de Jos continuă șirul achizițiilor. Și mai mult, și mai sus.

„Tricolorul” e acum al 4-lea într-un top al celor mai scumpe sosiri pe Philips Stadion.

Man are alt coleg: Wanner, cumpărat de PSV de la Bayern

Roș-albii tocmai au luat un mijlocaș ofensiv, tânăr și talentat, de la un club mare.

Bayern l-a vândut pe Paul Wanner, 19 ani, pe care îl împrumutase în sezonul trecut la Heidenheim, în Bundesliga.

15 milioane de euro va plăti PSV pentru Wanner, plus bonusuri de performanță

Bavarezii au drept de răscumpărare, dar nu se știe dacă îl vor activa.

Îl aveau și la Malik Tillman, pe care îl cedaseră pentru 12 milioane la PSV, în 2024, însă nu l-au adus înapoi. Și Tillman a ajuns la Leverkusen, în schimbul a 35 de milioane.

Clubul lui Man are bilanț pozitiv și după transferul lui Wanner

Cu Wanner, PSV a depășit granița celor 60 de milioane investite în mercato 2025-2026.

62,4 milioane de euro a plătit până acum clubul din Eindhoven pentru noi jucători

Și mai vrea un atacant, care să-l înlocuiască pe Alassane Plea, cumpărat în această vară, dar accidentat grav la genunchi.

Oricum, bilanțul transferurilor grupării olandeze rămâne pozitiv.

78 de milioane de euro a câștigat PSV în vara lui 2025 din vânzări de jucători

Top 5 achiziții PSV 2025-2026

Nume Fost club Sumă de transfer 1. Ruben van Bommel Alkmaar 15,8 milioane € 2. Paul Wanner Bayern 15 milioane € 3. Yarek Gasiorowski Valencia 9,8 milioane € 4. Dennis Man Parma 8,5 milioane € 5. Kiliann Sildillia Freiburg 5,8 milioane €

