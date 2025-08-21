Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League

Universitatea Craiova va juca în Turcia, astăzi, de la ora 20:45, împotriva celor de la Bașakșehir, partida urmând a fi transmisă pe două posturi de televiziune.

FCSB va întâlni, pe pământ scoțian, de la ora 21:45, pe Aberdeen. Meciul NU se va vedea la TV, fiind transmis pe o platformă de streaming.

Hacken va primi vizita celor de la CFR Cluj, azi, de la ora 20:00, în play-off-ul Conference League, partida fiind transmisă în direct pe două canale TV.

Toate partidele vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Toate cele trei echipe românești, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, vor juca în deplasare astăzi pentru calificarea în grupele Europa League, respectiv Conference League.

Cine difuzează meciul lui FCSB din Europa League

Prima manșă a „dublei” dintre FCSB și Aberdeen nu va putea fi urmărită la televizor. Totuși, meciul va putea fi vizionat pe platforma de streaming Voyo.ro, de la 21:45.

GOLAZO.ro a dezvăluit ieri ce măsuri spune ProTV că a luat pentru ca platforma pe care se va transmite Aberdeen - FCSB să nu mai pice.

Campioana României a trecut, în turul 3, de campioana statului Kosovo, Drita, 6-3 la general.

Trupa pregătită de Elias Charalambous este mai bine cotată decât adversara sa din această seară. Lotul celor de la FCSB valorează 48,43 milioane de euro, în timp ce toată echipa scoțienilor este cotată la 18,3 milioane de euro.

În cazul în care o va elimina pe Aberdeen, FCSB se va califica în grupa XXL a Europa League, unde va disputa opt partide.

Dacă scoțienii vor trece de trupa lui Elias Charalambous, echipa din Capitală va „retrograda” în Conference League, unde va juca șase partide.

Cine transmite meciurile jucate de CFR Cluj și Universitatea Craiova în Conference League

CFR Cluj, eliminată de Braga din Europa League, își continuă parcursul european în play-off-ul Conference League.

Ardelenii întâlnesc, în deplasare, pe Hacken (Suedia), iar partida va fi transmisă pe posturile de televiziune Prima Sport 1 și Digi Sport 2, de la 20:00.

La fel ca în cazul campioanei României, „feroviarii” sunt favoriți. Întreg lotul pregătit de Dan Petrescu este cotat la 31,38 de milioane de euro, în timp ce echipa suedezilor valorează 20,2 milioane de euro.

Ambele echipe trec printr-o formă slabă în campionat. Hacken nu a mai câștigat un meci intern de 5 etape, în timp ce clujenii au ajuns la borna 4.

Bașakșehir - Universitatea Craiova va fi transmis de posturile Prima Sport 2 și Digi Sport 1, de la 20:45.

Duelul de la Istanbul va fi unul dificil pentru olteni, din cauza valorii lotului turcilor. Tehnicianul grupării de pe „Ion Oblemenco”, Mirel Rădoi, a subliniat că Bașakșehir este a doua cea mai valoroasă echipă întâlnită în istoria recentă a clubului, după AC Milan.

Bașakșehir este favorită în „dubla” cu Universitatea Craiova, însă oltenii vor încerca să obțină calificarea în grupa Conference League.

