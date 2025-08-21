Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League +10 foto
Posturi TV
Media

Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 11:24
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 11:29
  • Universitatea Craiova va juca în Turcia, astăzi, de la ora 20:45, împotriva celor de la Bașakșehir, partida urmând a fi transmisă pe două posturi de televiziune.
  • FCSB va întâlni, pe pământ scoțian, de la ora 21:45, pe Aberdeen. Meciul NU se va vedea la TV, fiind transmis pe o platformă de streaming.
  • Hacken va primi vizita celor de la CFR Cluj, azi, de la ora 20:00, în play-off-ul Conference League, partida fiind transmisă în direct pe două canale TV.
  • Toate partidele vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Toate cele trei echipe românești, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, vor juca în deplasare astăzi pentru calificarea în grupele Europa League, respectiv Conference League.

Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Citește și
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Citește mai mult
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei

Cine difuzează meciul lui FCSB din Europa League

Prima manșă a „dublei” dintre FCSB și Aberdeen nu va putea fi urmărită la televizor. Totuși, meciul va putea fi vizionat pe platforma de streaming Voyo.ro, de la 21:45.

GOLAZO.ro a dezvăluit ieri ce măsuri spune ProTV că a luat pentru ca platforma pe care se va transmite Aberdeen - FCSB să nu mai pice.

Campioana României a trecut, în turul 3, de campioana statului Kosovo, Drita, 6-3 la general.

Trupa pregătită de Elias Charalambous este mai bine cotată decât adversara sa din această seară. Lotul celor de la FCSB valorează 48,43 milioane de euro, în timp ce toată echipa scoțienilor este cotată la 18,3 milioane de euro.

În cazul în care o va elimina pe Aberdeen, FCSB se va califica în grupa XXL a Europa League, unde va disputa opt partide.

Dacă scoțienii vor trece de trupa lui Elias Charalambous, echipa din Capitală va „retrograda” în Conference League, unde va juca șase partide.

FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (9).jpg
FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (9).jpg

Galerie foto (10 imagini)

FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (1).jpg FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (2).jpg FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (3).jpg FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (4).jpg FCSB, antrenament în Scoția FOTO FB FCSB (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Cine transmite meciurile jucate de CFR Cluj și Universitatea Craiova în Conference League

CFR Cluj, eliminată de Braga din Europa League, își continuă parcursul european în play-off-ul Conference League.

Ardelenii întâlnesc, în deplasare, pe Hacken (Suedia), iar partida va fi transmisă pe posturile de televiziune Prima Sport 1 și Digi Sport 2, de la 20:00.

La fel ca în cazul campioanei României, „feroviarii” sunt favoriți. Întreg lotul pregătit de Dan Petrescu este cotat la 31,38 de milioane de euro, în timp ce echipa suedezilor valorează 20,2 milioane de euro.

Ambele echipe trec printr-o formă slabă în campionat. Hacken nu a mai câștigat un meci intern de 5 etape, în timp ce clujenii au ajuns la borna 4.

Bașakșehir - Universitatea Craiova va fi transmis de posturile Prima Sport 2 și Digi Sport 1, de la 20:45.

Duelul de la Istanbul va fi unul dificil pentru olteni, din cauza valorii lotului turcilor. Tehnicianul grupării de pe „Ion Oblemenco”, Mirel Rădoi, a subliniat că Bașakșehir este a doua cea mai valoroasă echipă întâlnită în istoria recentă a clubului, după AC Milan.

Bașakșehir este favorită în „dubla” cu Universitatea Craiova, însă oltenii vor încerca să obțină calificarea în grupa Conference League.

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (6).jpeg
CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (38 imagini)

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+38 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Conference League
22:52
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele” Petrescu, înainte de partida cu Hacken din play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Citește mai mult
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele”  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Bașakșehir - U Craiova Mirel Rădoi, glume înainte de meciul din  play-off-ul Conference League: „Mi-au oprit forfecuța la aeroport”
Conference League
20:24
Bașakșehir - U Craiova Mirel Rădoi, glume înainte de meciul din play-off-ul Conference League: „Mi-au oprit forfecuța la aeroport”
Citește mai mult
Bașakșehir - U Craiova Mirel Rădoi, glume înainte de meciul din  play-off-ul Conference League: „Mi-au oprit forfecuța la aeroport”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb cine transmite la tv voyo
Știrile zilei din sport
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Europa League
13:52
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă. Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Citește mai mult
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Campionate
12:56
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Citește mai mult
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Superliga
12:23
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Citește mai mult
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Europa League
11:45
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Citește mai mult
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:33
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
17:56
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
17:42
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova
17:51
Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”
Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Top stiri din sport
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Conference League
11:58
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Citește mai mult
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Conference League
11:39
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Citește mai mult
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Europa League
11:00
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Citește mai mult
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale
Tenis
10:44
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului! » Pe cine va întâlni în semifinale
Citește mai mult
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale

Echipe/Competiții

fcsb 115 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 21 rapid 36 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 15 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
22.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share