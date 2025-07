„Trebuie să mai lucrăm puțin” Postolachi rămâne cu picioarele pe pământ după reușita cu Rapid + Secretul formei lui Camora

Rapid - CFR Cluj 1-1. Virgiliu Postolachi (25 de ani) a oferit primele reacții după golul marcat pe Giulești.

Atacantul crede că echipa se mai poate îmbunătăți, pentru ca în meciurile viitoare să obțină cele trei puncte.

CFR Cluj pleacă cu un punct de la București, iar Postolachi a fost marcatorul unicului gol al formației lui Dan Petrescu.

Rapid - CFR Cluj 1-1 . Virgiliu Postolachi: „Trebuie să mai lucrăm puțin”

„A fost o seară grea, cald, un meci foarte intens, cu o echipă foarte bună în față. Ne-am dorit victoria, dar în a doua repriză s-a simțit și putină oboseală, asta e. Plecăm cu un punct.

Trebuie să mai lucrăm puțin pentru a aduna mai multe puncte. Am avut o echipă cu valoare în față, dar ne-am apărat bine și am reușit să scoatem egalul.

Îmi place să plec în spațiile pe care le am, în spatele apărătorilor, și să cer cât mai mult mingea în față, iar apoi să mă descurc și să dau gol”, a spus Postolachi, la Digi Sport.

Am avut o mică durere la picior unde am avut anul trecut o dublă ruptură și am preferat să ies, să nu risc pentru următoarele meciuri Virgiliu Postolachi

Camora: „Secretul e că mă pregătesc bine”

Ajuns la 38 de ani, veteranul din apărarea CFR-ului a bifat deja 5 partide ca integralist în acest sezon.

„Secretul e că mă pregătesc bine, încerc să am cât mai multă grijă de mine. Dar mie îmi place să joc din 3 în 3 zile, așa mă simt cel mai bine. Meci după meci, așa e cel mai bine pentru mine.

Am văzut că sunt pregătit, am avut încredere în mine. Mă bucur să prind cât mai multe meciuri pe final de carieră.

Prima repriză, noi am controlat, am avut și ocazii, puteam să mai dam un gol. În a doua repriză am luat gol prea repede, cred că asta a afectat puțin moralul echipei, iar apoi oboseala. Cred că este un rezultat echitabil. Prima repriză a noastră, a doua a Rapidului.

Acum trebuie să ne odihnim, să pregătim meciul de la Lugano care este foarte important pentru noi”, a declarat Camora, la finalul meciului.

VIDEO. Golul marcat de Elvir Koljic

