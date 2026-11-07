„Sunt bun, dar nu mă vede nimeni” Vaișcovici l-a ironizat pe eroul lui FC Argeș după victoria cu Dinamo, dar și pe Robert Niță +49 foto
Claudiu Vaișcovici FOTO: Facebook Claudiu Vaișcovici
Superliga

„Sunt bun, dar nu mă vede nimeni” Vaișcovici l-a ironizat pe eroul lui FC Argeș după victoria cu Dinamo, dar și pe Robert Niță

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 00:02
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 00:02
  • Claudiu Vaișcovici (64 de ani), fostul atacant al lui Dinamo, l-a ironizat pe Mamadou Mendy (28 de ani) după victoria lui FC Argeș cu Dinamo, scor 2-1.
  • Fostul dinamovist l-a luat peste picior și pe Robert Niță (49 de ani), fost jucător al Rapidului.
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FC Argeș a câștigat meciul cu Dinamo datorită unui gol marcat de Mamadou Mendy în prelungiri, după o greșeală a fundașului Nikita Stoinov (21 de ani).

Mendy a explicat după meci că a observat de pe banca de rezerve că Stoinov încearcă să iasă cu mingea la picior și a decis să pună presiune pe el.

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Claudiu Vaișcovici l-a ironizat pe Mamadou Mendy: „O întreagă strategie!”

Fostul atacant dinamovist a pus la îndoială explicațiile lui Mendy.

„O întreagă strategie! «L-am lăsat să se ducă încolo, s-a dezechilibrat»”, a spus ironic Vaișcovici.

Întrebat dacă nu crede explicația atacantului de la FC Argeș, fostul dinamovist a făcut o comparație cu Robert Niță, fără să-l numească însă pe fostul fotbalist.

„Mai era unul care, când dădea gol, ridica tricoul și scria: «Sunt bun, dar nu mă vede nimeni». Știi?”, a spus Vaișcovici, la Prima Sport.

Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport
Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (49 imagini)

Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport Gafa lui Stoinov din prelungirile meciului FC Argeş - Dinamo. Foto: Captură Prima Sport
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Întrebat dacă se referă la Robert Niță, Vaișcovici a susținut că nu știe exact despre cine era vorba.

„Nu știu, am văzut la televizor de câteva ori. A intrat, a stat pe bancă, a copt-o”, a continuat fostul dinamovist.

Vaișcovici s-a referit la un moment din perioada în care Robert Niță juca la Rapid.

După ce a marcat un gol, acesta și-a ridicat tricoul și a arătat mesajul „Sunt bun, dar nu mă vede nimeni”, nemulțumit că juca prea puțin.

Niță a povestit ulterior că primise tricoul de la un prieten, iar mesajul era pentru antrenorul Mircea Rednic, conform fanatik.ro.

Claudiu Vaișcovici îl critică pe Nikita Stoinov: „Nu ai voie să faci asta acolo”

Dincolo de ironiile la adresa lui Mendy, Vaișcovici l-a criticat pe Stoinov, pe care îl consideră principalul vinovat pentru golul primit de Dinamo în prelungiri.

„Ei n-au avut ocazii, le-am oferit noi. A fost o minge în a doua repriză, a căzut la 5-6 metri în terenul nostru și Pascual a dat direct la portar.

Stoinov nu putea să joace cu portarul? Și să iasă în partea stângă, să paseze iarăși cu el. Ce te bagi tu?

E un stoper de 21 de ani, dar joacă de atâta timp, joacă și la echipa națională. Nu ai voie să faci asta acolo când nu ai încă un fundaș în spatele tău.

Lucrurile astea nu i s-au întâmplat des. Dacă i se întâmplau des, îl scoteau din echipă”, a declarat Vaișcovici.

VIDEO. Golul marcat de Mendy, după gafa lui Stoinov în FC Argeș - Dinamo 2-1

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