Belgia și Olanda, lecția solidarității România trăiește în acest an în Europa doar pe spatele unei echipe, la fel ca Ungaria. Cum e la alții

Nu stăm bine în ierarhia coeficienților cupelor europene în acest sezon. Suntem abia a 27-a țară, sub Finlanda, Letonia și Azerbaidjan.

Trăim aproape exclusiv din rezultatele Universității Craiova, care a ajuns la o contribuție de peste 75% la coeficientul de țară. În situația noastră e și Ungaria, dar și Gibraltar.

Există însă țări care oferă un exemplu de cum toate participantele contribuie într-o măsură importantă: Olanda, Belgia, Scoția.

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Nu putem urca în cupele europene dacă aproape în fiecare an punctăm în clasamentul coeficienților cu o singură echipă.

Belgia și Olanda ne predau lecția solidarității

Ceea ce se întâmplă în actualul sezon e aproape definitoriu pentru România la nivelul echipelor de club.

Trăim doar din ceea ce a făcut și, eventual, va mai face Universitatea Craiova. Suntem însă oricum jos în ierarhia aferentă sezonului 2026-2027. Ne aflăm abia pe locul 27. Sub nume precum Azerbaidjan, Letonia, Finlanda, Bulgaria.

Victoriile Universității din ultimele două etape ale tabloului principal din Conference League ne-au ridicat, fiindcă eram chiar în afara top 30! Dar doar Craiova contribuie. A ajuns în prezent ca procentul de contribuție la coeficientul de țară să se apropie de 80%!! Acum e de 76%. Și e în contrast izbitor cu aportul celorlalte 3 formații care cu care am plecat la drum.

Marea deziluzie e FCSB, care n-a adus nimic, după cele două eșecuri cu Auda.

Contribuția echipelor la punctajul României în acest sezon

U Craiova 76%

U Cluj 12%

CFR Cluj 12%

FCSB 0%

E drept, nu suntem singura țară în această situație, în care un singur club ajută punctajul național. Aproape la fel stă și Ungaria, unde Ferencvaros, cu un parcurs remarcabil, 10 victorii și două remize, are același procentaj ca Universitatea Craiova în privința punctelor aduse țării.

Contribuția echipelor la punctajul Ungariei în acest sezon

Ferencvaros 77%

Gyor 13%

Debrecen 7,5%

Paksi 2,5%

Diferența dintre noi și maghiari e că ei au un coeficient de țară cu 50% peste al nostru. Și au plecat tot cu 4 echipe drum și au rămas tot cu una pe tabloul principal.

Și Gibraltar e relativ la fel ca noi: Lincoln a contribuit cu 90% la coeficient, St. Joseph’s cu 10%, iar a treia echipă, Europa FC, n-a adus nimic.

În schimb, multe țări au un echilibru în privința susținerii punctajului național de către mai toate cluburile cu care joacă în Europa.

Sunt câteva exemple absolut ieșite din comun, de state cu fotbal bun, dar nu dintre granzii din TOP 5, în care solidaritatea în ceea ce privește îmbunătățirea coeficientul este incredibilă.

Cazurile cele mai relevante sunt cele ale Belgiei și Olandei. Prima a plecat la drum cu 5 echipe, Olanda chiar cu 6 și ambele au dus absolut toate formațiile pe tabloul principal. Iar contribuția la coeficientul de țară nu cunoaște decalaje extreme.

Contribuția echipelor la punctajul Olandei în acest sezon

Ajax 20,7%

Twente 19,6%

PSV 19,6%

Feyenoord 17,3%

Nijmegen 14,1

AZ Alkmaar 8,7%

Contribuția echipelor la punctajul Belgiei în acest sezon

Club Brugge 28,5%

Anderlecht 23%

St. Gilloise 18,5%

Gent 16,5%

St. Truiden 14,5%

Belgia face până acum un sezon remarcabil, e pe locul 3, imediat sub Anglia și Portugalia, dar peste Spania, Germania. Și Olanda stă bine, e pe poziția a 7-a, peste Italia și Franța.

Austria, Cehia, Danemarca și Scoția sunt alte țări care se încadrează perfect în tiparul unor state care reușesc prin toate echipele să puncteze.

În toate aceste cazuri, echipa care a contribuit cel mai puțin nu coboară sub 10% a procent, iar cea care a adus cel mai mult nu trece de 35-38%.

6 victorii are România în actualul sezon al cupelor europene: 5 bifate de Craiova și una de CFR. În schimb, Letonia are 13, Azerbaidjan 14, iar Austria 17

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