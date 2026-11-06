Plan eșuat Fostul acționar din Liga 1, lăsat fără banii pe care îi voia dintr-un transfer de 1,15 milioane de euro!
Planul fostului acționar de la Hermannstadt a eșuat FOTO Envato
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Plan eșuat Fostul acționar din Liga 1, lăsat fără banii pe care îi voia dintr-un transfer de 1,15 milioane de euro!

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 16:06
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 16:13
  • Planul prin care fostul acționar al lui Hermannstadt, Ștefan Băcilă, spera să recupereze o parte din banii împrumutați clubului, folosind suma pe care Estrela Amadora o datorează în urma transferului lui Ianis Stoica, a fost blocat.
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Pe 20 octombrie, lichidatorul judiciar a anunțat că, pe 29 octombrie, creditorii vor discuta cesionarea drepturilor de creanță provenite din transferul fotbalistului în favoarea lui Ștefan Băcilă (46 de ani), în contul împrumuturilor acordate de acesta asociației FC Hermannstadt.

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Planul lui Ștefan Băcilă pentru banii din transferul lui Ianis Stoica, blocat de creditori

Ștefan Băcilă și firmele din sfera sa de afaceri au de recuperat în total 27,76 milioane de lei, aproximativ 5,28 milioane de euro.

Ianis Stoica a fost transferat în vara anului 2025 de la Hermannstadt la Estrela Amadora. Înțelegerea prevedea o sumă de 1.150.000 de euro, plătibilă în trei tranșe:

  • 300.000 de euro, cu scadența la 30 august 2025;
  • 500.000 de euro, cu scadența la 30 ianuarie 2026;
  • 350.000 de euro, cu scadența la 30 iulie 2026.

Clubul portughez nu și-a respectat obligațiile de plată, iar Hermannstadt a sesizat FIFA. În primă fază, forul internațional a obligat Estrela Amadora să achite 285.000 de euro, reprezentând o parte din prima tranșă, plus dobândă anuală de 5%.

Adunare boicotată. Fiscul a votat împotrivă

Potrivit procesului-verbal întocmit de lichidatorul judiciar, la Adunarea Creditorilor din 29 octombrie nu s-a prezentat nicio persoană.

Singurul creditor care a transmis un vot a fost AJFP Sibiu, prin e-mail, iar poziția instituției a fost negativă. Fiscul deține 21,74% din valoarea masei credale.

În consecință, lichidatorul judiciar a concluzionat: „Ședința adunării creditorilor nu este statutară motiv pentru care propunerea făcută nu poate fi adoptată”.

Astfel, planul lui Ștefan Băcilă de a recupera o parte din împrumuturile acordate clubului prin drepturile de încasare din transferul lui Ianis Stoica a eșuat.

Ștefan Băcilă Ștefan Băcilă
Ștefan Băcilă

Hermannstadt a ajuns la datorii de 13,1 milioane de euro în faliment

Hermannstadt a ajuns la datorii acceptate de 68,8 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 13,1 milioane de euro.

Din total, 28.406.265,54 lei reprezintă creanțe anterioare deschiderii procedurii de insolvență, cuprinse în tabelul definitiv actualizat.

Alte 40.404.769 de lei (7,7 milioane de euro) figurează în tabelul suplimentar și provin din creanțe înscrise la masa credală după deschiderea procedurii.

Foștii acționari au de recuperat 7,34 milioane de euro

Cea mai mare parte a creanțelor din tabelul suplimentar provine din împrumuturile acordate clubului de foștii acționari Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar. Suma totală este de 23.362.735 lei, echivalentul a aproximativ 4,45 milioane de euro.

Dacă sunt cumulate creanțele din tabelul definitiv și cel suplimentar, Băcilă și Rotar, împreună cu firmele asociate, au de recuperat în total 7,34 milioane de euro.

Municipiul Sibiu a solicitat înscrierea unei creanțe de 77.452.627 lei (14,7 milioane de euro), însă administratorul judiciar a respins-o integral, motivând că aceasta nu este certă, lichidă și exigibilă, fiind în litigiu.

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