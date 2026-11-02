Dan Udrea Statul amputează și comemorările! +7 foto
Opinii

Dan Udrea Statul amputează și comemorările!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 15:38
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 15:39
  • Dacă la 11 ani de la Colectiv, Justiția încă bâjbâie, cum a explicat Răzvan Luțac în textul din Snoop.ro, înseamnă că statul e unul slab și vulnerabil în România.
  • Totul devine cu adevărat dramatic și insuportabil atunci când vrei să aduci un omagiu victimelor, dar nu poți să o faci până la capăt din cauza incompetenților din funcțiile publice.
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Salut mesajele afișate de galeriile celor de la Rapid și Dinamo în memoria victimelor incendiului de la Colectiv. Acum câteva zile s-au împlinit 11 ani de la acea cumplită noapte în care Bucureștiul și România au fost zguduite de un dezastru: 65 de persoane decedate după ce au ars de vii într-un club din centrul Capitalei.

11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) 11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) 11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) 11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) 11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
+7 Foto
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O idee emoționantă s-a transformat într-un sentiment de revoltă!

Cei de la Dinamo au avut o idee frumoasă și emoționantă. De a pune chipurile tuturor celor 65 de victime pe tabela stadionului Arena Națională.

Momentul, care trebuie să fie unul cu adevărat plin de emoție și de empatie, s-a transformat, pentru mulți dintre cei care au urmărit scena, într-unul de revoltă absolută.

Din cauza faptului că tabela nu funcționează la capacitate normală și nu emite imagine pe întreaga ei suprafață, au fost zone în care s-a văzut un ecran negru, chiar unde ar fi trebuit să fie chipurile unora dintre cei decedați în 2015!

11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) 11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) 11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) 11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro) 11 ani de la Colectiv, comemorare pe Arena Națională (FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro)
+7 Foto
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Rușine celor din Primărie și declarația cutremurătoare a unui părinte îndoliat

Dacă aș fi șef la Primăria Capitalei mi-ar fi rușine. De familiile victimelor, de oamenii de la Dinamo, de cei de pe stadion, de telespectatorii care au văzut momentul. Și, în general, de o situație absolută umilitoare pentru administrația celui mai mare oraș al țării.

Dacă și o comemorare a ajuns să fie amputată de indiferența statului, atunci nu mai există limită pentru nimic.

Am citit în weekend o declarație cutremurătoare a unui părinte dintre cei care și-au pierdut copilul la Colectiv: „Singurul motiv pentru care am rămas să mai trăiesc în această țară e fiindcă sâmbătă și duminică trebuie să mă duc la biserică și la cimitir”.

Citiți ce a scris Răzvan Luțac despre justiția din cazul Colectiv. O să vă enervați!

Dacă la 11 ani de la Colectiv, justiția încă bâjbâie, așa cum scria Răzvan Luțac în articolul pe care l-a scris pentru site-ul de investigații Snoop.ro și pe care vi-l recomand AICI, atunci înseamnă că statul e unul slab, expus, vulnerabil, care nu e în slujba unei lumi în care să existe dreptate. 

Dacă însă până și un moment comemorativ nu poate să scape de cangrena autorităților și fețele victimelor dispar complet sau pe jumătate doar fiindcă o Primărie își bate efectiv joc de o construcție și de o investiție care a trecut de 300 de milioane de euro, din bani publici, atunci vina nu mai aparține doar statului.

Minimum de decență pe care îl cer cei care și-au pierdut rudele la Colectiv

O societate care s-a lepădat de comunism acum mai bine de 35 de ani nu poate accepta ca un moment de reculegere să fie viciat, așa cum s-a întâmplat duminică, fiindcă niște aleși și administrator locali nu-și fac treaba sau și-o fac prost.

O societate sănătoasă nu poate fi una în care victimele unei tragedii naționale, așa cum a fost cazul Colectiv, ajung să fie victime inclusiv când trebuie comemorate.

Așa ceva e revoltător și nu se rezolvă cu „asta e, se mai întâmplă”. Fiindcă dacă ajungem să acceptăm ca realitate și rutină episodul de duminică, de pe Arena Națională, atunci peste alți 11 sau 22 de ani, în România vom fi prea mulți în situația acelui părinte care și-a justificat rămânerea în țară prin drumurile pe care le are de făcut în weekend, la biserică!

Să începem prin a respecta memoria victimelor unei tragedii, dar și momentele comemorative, dacă dreptate pentru cei în viață încă nu se poate face. E un minim de decență și empatie pe care oamenii îndoliați după Colectiv 2015 îl cer de la România anului 2026!

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