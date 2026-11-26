- Runda #4 a fazei principale din Conference League a ajuns la final.
- Monaco este lider cu maximum de puncte, în timp ce Universitatea Craiova a coborât pe locul 15.
- Meciuri vor fi transmise liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele pot fi urmărite în direct pe Prima Sport și Digi Sport.
U Craiova a fost învinsă de Brighton, scor 4-0, în timp ce Vlad Dragomir a jucat 83 de minute în eșecul lui Pafos, 0-2, cu Midtjylland.
Kairat Almaty - Mjallby 1-0
- A marcat: Tapalov ('14)
- Stadion: Almaty Ortalyk Stadion
- Arbitru: Paweł Raczkowskim, Asistenți: Marcin Boniek, Filip Sierant, VAR: Pawel Pskit, AVAR: Piotr Urban
Ajax - Thun 4-0
- Au marcat: Bounida ('6, '70), Leonardo ('41), Berghuis ('89)
- Stadion: Johan Cruijff ArenA
- Arbitru: Mikkel Redder, Asistenți: Deniz Yurdakul, René Risum, VAR: Jonas Hansen, AVAR: Michael Tykgaard
Pafos - Midtjylland 0-2
- Au marcat: Rajovic ('44), Gogorza ('82)
- Stadion: Limassol Stadium
- Arbitru: Ishmael Barbara, Asistenți: Luke Portelli, James Muscat, VAR: Clay Ruperti, AVAR: Stan Teuben
Brighton - U Craiova 4-0
- Au marcat: Osman ('4, '63), De Cuyper ('32), Kostoulas ('61)
- Stadion: Brighton & Hove Albion Stadium
- Arbitru: Matthias Jöllenbeck, Asistenți: Robert Kempter, Dominik Schaal, VAR: Sascha Stegemann, AVAR: Katrin Rafalski
Brann - Aarhus 1-4
- Au marcat: Castro ('51, pen)/ Bech ('25), Gretarsson ('39), Tchamche ('56), Knudsen ('60)
- Stadion: Brann Stadion
- Arbitru: Menelaos Antoniou, Asistenți: Pavlos Georgiou, Stefanos Anastasiou, VAR: Dimitris Solomou, AVAR: Rovertos Kosta
Hearts - AS Monaco 2-3
- Au marcat: Altena ('15), Kerjota ('44)/ Balogun ('25, pen, '90+4), Diop ('41)
- Stadion: Tynecastle Park
- Arbitru: Daniel Schlager, Asistenți: Sven Waschitzki, Tobias Fritsch, VAR: Benjamin Cortus, AVAR: Nicolas Winter
Jablonec - Lugano 2-0
- Au marcat: Cedidia ('70), Jawo ('85)
- Stadion: Stadion Střelnice
- Arbitru: David Šmajc, Asistenți: Manuel Vidali, David Gabrovec, VAR: Aleksandar Matkovic, AVAR: Mihael Antič
Kauno Zalgiris - Riga 2-0
- Au marcat: Kalik ('56), Debelijuh ('61, pen)
- Stadion: Dariaus ir Girėno Stadionas
- Arbitru: Daniyar Sakhi, Asistenți: Sergei Vassyutin, Samat Tergeussizov, VAR: Aidyn Tassybayev, AVAR: Mario Zebec
Iberia Tbilisi - Getafe 1-0
- Au marcat: Kobuladze ('25)
- Stadion: Mikheil Meskhi I Stadium
- Arbitru: Horațiu Feșnic, Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei, VAR: Radu Petrescu, AVAR: Iulian Dima
Egnatia - Lincoln 2-1
- Au marcat: Albanese ('47), Medeiros ('81)/ Idrissi ('79)
- Stadion: Arena Kombëtare
- Arbitru: Oscar Johnson, Asistenți: Marcus Lundgren Klitte, Runo Sebastian Robertsson, VAR: Erwin Blank, AVAR: Alex Bos
Braga - KuPS Kuopio 4-0
- Au marcat: Victor (18), Navarro (31), Dorgeles (71), Milosevic (82)
- Stadion: Estádio Municipal de Braga
- Arbitru: Oleksii Derevinskyi, Asistenți: Oleksii Myronov, Svitlana Grushko, VAR: Luca Pairetto, AVAR: Andryii Kovalenko
Freiburg - Twente 2-1
- Au marcat: Irie (11), Beste (90+3) / Taha (62)
- Stadion: Stadion am Wolfswinkel
- Arbitru: Manfredas Lukjančukas, Asistenți: Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas, VAR: Donatas Šimenas, AVAR: Fran Jović
Gent - Steaua Roșie Belgrad 1-1
- Au marcat: Araujo (26) / Gashtarov (85)
- Stadion: KAA Gent Arena
- Arbitru: Matteo Marcenaro, Asistenți: Alberto Tegoni, Valerio Colarossi, VAR: Daniele Doveri, AVAR: Giacomo Camplone
Borac Banja Luka - Atalanta 2-3
- Au marcat: Juricic (22), Deket (29) / Krstovic (86), Kolasinac (90), Zappacosta (90+4)
- Stadion: Gradski Stadion Banja Luka
- Arbitru: Nathan Verboomen, Asistenți: Mathias Hillaert, Maarten Toeback, VAR: Bert Put, AVAR: Wesli De Cremer
Hajduk Split - Sint-Truidense 0-2
- Au marcat: Bazdar (45+1), Shinkawa (51)
- Stadion: Stadion Poljud
- Arbitru: Matteo Marchetti, Asistenți: Giovanni Baccini, Khaled Bahri, VAR: Rosario Abisso, AVAR: Matteo Gariglio
Nordsjaelland - Panathinaikos 3-2
- Au marcat: Lind (62, 80), Christensen (78 autogol) / Jarusic (45), Rastoder (55)
- Stadion: Right to Dream Park
- Arbitru: Julian Weinberger, Asistenți: Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch, VAR: Christian-Petru Ciochirca, AVAR: Josef Spurny
Inter d'Escaldes - Copenhaga 2-0
- Au marcat: David Lopez (19), Chouaib (59 pen.)
- Stadion: Estadi FAF
- Arbitru: Matthew De Gabriele, Asistenți: Jurgen Spiteri, Mitchell Scerri, VAR: Pawel Malec, AVAR: Bartosz Frankowski
CSKA Sofia - Trabzonspor 1-2
- Au marcat: Lopez Cabral (32 autogol) / Salah (69), Saviolo (90+3)
- Stadion: Bulgarska Armiya
- Arbitru: Jérémie Pignard, Asistenți: Aurélien Drouet, Hicham Zakrani, VAR: Bastien Dechepy, AVAR: Nicolas Rainville
Clasamentul din Conference League
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Monaco
|4
|12
|2
|Brighton
|4
|10
|3
|Sint-Truidense
|4
|10
|4
|Ajax
|4
|9
|5
|Panathinaikos
|4
|9
|6
|Lugano
|4
|9
|7
|Twente
|4
|9
|8
|Trabzonspor
|4
|9
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Freiburg
|4
|9
|10
|Braga
|4
|7
|11
|Mjallby
|4
|7
|12
|Copenhaga
|4
|7
|13
|Brann
|4
|7
|14
|Atalanta
|4
|7
|15
|U Craiova
|4
|7
|16
|Hajduk Split
|4
|6
|17
|Aarhus
|4
|5
|18
|Jablonec
|4
|5
|19
|Steaua Roșie
|4
|5
|20
|Nordsjaelland
|4
|5
|21
|Egnatia
|4
|5
|22
|Gent
|4
|5
|23
|Kairat Almaty
|4
|5
|24
|Iberia
|4
|4
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Midtjylland
|4
|4
|26
|Borac Banja Luka
|4
|3
|27
|Riga
|4
|3
|28
|Inter Escaldes
|4
|3
|29
|Lincoln Red Imps
|4
|3
|30
|Thun
|4
|3
|31
|Kauno Zalgiris
|4
|3
|32
|CSKA Sofia
|4
|1
|33
|Hearts
|4
|1
|34
|Getafe
|4
|1
|35
|Pafos
|4
|1
|36
|KuPS
|4
|1