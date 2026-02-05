Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”

Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat derby-ul cu Petrolul Ploiești, din etapa #26 a Ligii 1.

Rapid - Petrolul se joacă vineri, 6 februarie, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul Rapidului a fost deranjat de întrebările despre lupta la titlu.

Constantin Gâlcă, înainte de Rapid - Petrolul: „Trebuie să dăm totul!”

Tehnicianul grupării giuleștene a spus cum va trebui să arate echipa sa pentru a obține cele trei puncte din duelul cu „lupii galbeni” din Ploiești.

„După rezultatul pozitiv pe care l-am avut la Sibiu pot spune că suntem mult mai bine, cu încredere, dar am spus și o mai spun, nu este ușor de câștigat.

Campionatul acesta este foarte echilibrat, așa că e important să legăm și meciul următor cu o victorie.

Cum am mai spus-o, trebuie să punem toată ambiția și toată atitudinea pe care am avut-o în meciul de la Sibiu la bătaie, mai ales că este un derby.

Trebuie să fim foarte bine organizați din punct de vedere defensiv și să avem inspirație în fața porții”, a declarat Constantin Gâlcă.

Constantin Gâlcă a ridicat tonul atunci când a fost întrebat de lupta la titlu

Întrebat despre lupta la titlu, Gâlcă a părut iritat de întrebările jurnaliștilor și a ridicat tonul atunci când a răspuns.

„Eu spun același lucru. E important pentru noi să ne atingem primul obiectiv cât mai repede (n.r. - calificarea în play-off), iar apoi vom vorbi și despre titlu. Mai sunt meciuri de disputat, așa că mai avem”, a spus Gâlcă.

Gâlcă a mai vorbit și despre Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan, fotbaliști transferați în această iarnă în Giulești:

„E clar că Daniel și Olimpiu mai au nevoie de meciuri, dar am mai spus-o, ei aduc un plus echipei prin munca pe care o depun în teren”.

FOTO. Imagini de la Hermannstadt - Rapid, scor 0-3

