Control la CSA Steaua Ministrul Apărării, despre situația de la clubul Armatei: „În fiecare zi se descoperă ceva” + Ce măsuri va lua

Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării, a anunțat că are loc o investigație amplă a Corpului de Control la CSA Steaua.

Ministrul a vorbit despre bugetul pe care îl are anual Clubul Sportiv al Armatei și a explicat motivele pentru care și-a dorit ca acest control să aibă loc.

Radu Miruță, despre controlul de la CSA Steaua: „În fiecare zi se descoperă ceva”

Radu Miruță a explicat care este bugetul clubului, dar și faptul că i-au fost sesizate mai multe nereguli referitoare la modul în care sunt cheltuiți banii la clubul Armatei.

„Sunt în curs două investigaţii serioase de audit şi de Corp de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la Steaua. Am început să primesc informaţii sumarizate. Se lucrează intens, în fiecare zi pare că se descoperă altceva.

Atunci când voi primi raportul final, vă voi anunţa măsurile luate şi care sunt consecinţele pentru cei care greşesc. Nu fac o vânătoare de vrăjitoare în acest minister, însă e, cred eu, o abordare care, de fapt, asigură starea de sănătate a acestei instituţii.

Acolo unde se identifică o greşeală, trebuie să descoperim mecanismul prin care s-a permis a se ajunge la această greşeală şi să fie eliminat.

Eu am început să mă uit despre cum se duc banii. Este un buget la Steaua de aproximativ 32 de milioane de euro anual, care este mult mai mare decât al tuturor celorlalte echipe din Divizia A” , a spus Radu Miruță, conform gsp.ro.

E foarte bine că încercăm să se facă performanţă acolo, dar vrem ca utilizarea acestor bani să fie realizată într-un mod eficient, despre care am dubii în acest moment. Vreau să văd cum arată toată planşa Radu Miruță, Ministrul Apărării

Radu Miruță: „O să le reduc bugetul!”

Miruță a mai declarat că, după ce controlul se va încheia, una dintre deciziile pe care le va lua va fi aceea de a reduce bugetul Clubului Sportiv al Armatei.

„Fac o analiză după ce văd toate aceste cheltuieli, că mă întreabă lumea: le reduci bugetul? Răspunsul pe scurt este da.

Răspunsul pe lung este că ar trebui să vedem cum arată un plan în funcţie de care să încadrez alte sume de bani.

Pasul 1 este să vedem exact starea problemelor de acolo, pasul 2 este ca în funcţie de aceste probleme să luăm nişte măsuri organizatorice, iar pasul 3 este să calibrăm bugetul pe noua structură care va fi compusă după ce vom avea toate aceste probleme.

Suntem în situaţia 75% in progres, aş zice eu la pasul 1”, a mai spus Radu Miruță.

