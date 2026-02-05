Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal

Scandal înainte de startul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortana. Angela Romei (28 de ani) a depus două plângeri la TAS, după ce nu a fost convocată în lotul Italiei de curling.

Sportiva acuză că nu a fost selectată pentru că Marco Mariani, directorul tehnic al lotului Italiei, și-a impus fiica în echipă, pe Rebecca Mariani (19 ani).

Angela Romei, una dintre sportivele importante ale echipei de curling a Italiei, a ales să meargă la TAS când a văzut că nu este convocată pentru Jocurile Olimpice de iarnă.

Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice! Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată

A depus două plângeri, împotriva Federației Italiene de Sporturi pe Gheață și împotriva Federației Internaționale de Curling prin care contestă modul în care au fost alese reprezentantele Italiei în proba feminină de curling.

„Doamna Romei susține că alcătuirea echipei constituie un conflict de interese, favorizând-o pe fiica unui director tehnic al FIGS în detrimentul unei sportive mai experimentate și mai calificate.

În apelul său împotriva FIGS, doamna Romei solicită TAS să anuleze această decizie și ca membra contestată a echipei să fie înlocuită de ea însăși”, a explicat TAS, conform Agerpres.

TAS nu a anunțat încă data la care se va judeca speța.

Federația susține decizia directorului tehnic

Dublă medaliată la Europene, argint în 2023 și bronz în 2017, și cu 6 prezențe la Mondiale și 9 la Europene, Romei se aștepta să fie prezentă la JO.

Susține însă că locul ei în echipă a fost luat de Rebecca Mariani, o tânără de 19 ani fără experiență la seniori, fiica directorului tehnic al lotului național, Marco Mariani.

Federația Italiană de Sporturi pe Gheață susține decizia staff-ului: „Alegerea directorului tehnic, care s-a consultat cu antrenorii echipei naționale, este una pur sportivă. S-au luat în calcul performanțele individuale ale sportivilor din ultimul an.

Rebecca Mariani, convocată în rolul de rezervă, are caracteristici care îi permit să acopere toate cele 4 roluri din echipă, spre deosebire de Romei, care poate îndeplini doar unul”.

Marco Mariani a participat ca sportiv la Jocurile Olimpice din 2006, unde a terminat pe 7 alături de naționala masculină de curling a Italiei. La Beijing, la JO 2022, a antrenat naționala feminină a Chinei, cu care a obținut locul 7. A devenit directorul tehnic al lotului italian în 2024.

