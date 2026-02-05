Cristian Chivu (45 de ani) a preluat torța olimpică, pe care o va purta pe traseul din Piața Sant’Ambrogio din Milano, pe o distanță de câteva sute de metri.

Torța mai are puțin de parcurs din drumul acesteia spre locul unde se va desfășura ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Călătoria flăcării olimpice este aproape de final, iar Cristi Chivu este printre ultimele personalități din sport care preia simbolul Jocurilor Olimpice.

Cristi Chivu a preluat flacăra olimpică

Luni, președintele lui Inter, Javier Zanetti, a purtat la rândul său torța olimpică spre Cernobbio, în călătoria care se va încheia pe 6 februarie la Milano, odată ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026.

Flacăra a continuat drumul cu feribotul pe lacul Como, iar câteva ore mai târziu a fost purtată și de Cesc Fabregas, antrenorul revelației Como 1907, din Serie A.

Joi, Fabregas a fost urmat de Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano. Cineva din public i-a spus antrenorului „Forza Napoli”, apoi s-au auzit „Hai România” și mai multe cuvinte în limba română.

An indescribable emotion ✨

Cristian Chivu and the city of Milano glowing with the Olympic flame ❤️‍🔥@milanocortina26 @Olympics pic.twitter.com/cRI4Oie8co — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 5, 2026

Cristian Chivu tedoforo di Milano Cortina 2026 @fcin1908it pic.twitter.com/WNwa0u9eWd — Daniele Mari (@marifcinter) February 5, 2026

Flacăra olimpică va parcurge în total peste 12.000 de kilometri, traversând mai mult de 300 de municipalități și 60 de orașe, înainte ca aceasta să ajungă la ceremonia de deschidere, care este programată vineri, la stadionul San Siro, de la 21:00, în direct pe Eurosport 1.

Din cauza distanței mari dintre locațiile competițiilor, organizatorii vor desfășura patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, transmisă la nivel global, și alte trei ceremonii secundare, la Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo.

România a desemnat șapte purtători de drapel, după cum urmează:

Milano : Julia Sauter (patinaj artistic)

: Julia Sauter (patinaj artistic) Livigno : Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin)

: Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin) Predazzo : Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond)

: Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond) Cortina: Raluca Strămăturaru (sanie), Mihai Tentea (bob)

