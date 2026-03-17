Decizia luată de TAS  A fost analizată cererea de suspendare a Adunării Generale. Ce se va întâmpla cu Răzvan Burleanu
George Neagu , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 15:03
alt-text Actualizat: 17.03.2026, ora 19:46
  • Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a analizat cererea de suspendare a Adunării Generale dedicate alegerilor, care va avea loc pe 18 martie. Ce decizie a fost luată, mai jos.
  • Contracandidatul lui Răzvan Burleanu (41 de ani), Ilie Drăgan (41 de ani), a depus recent și o contestație la TAS prin care a solicitat analizarea legalității candidaturii actualului președinte al FRF pentru al patrulea mandat.

Alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal, programate pe 18 martie, au intrat într-o fază tensionată după ce disputa privind dreptul lui Răzvan Burleanu (41 de ani) de a candida pentru un nou mandat a ajuns pe masa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Decizia luată de TAS cu privire la cererea de suspendare a Adunării Generale a FRF

Astfel, TAS a analizat cererea și a respins solicitarea lui Ilie Drăgan de a suspenda alegerile, după ce contracandidatul lui Burleanu a încercat să obțină acest lucru și în instanțele civile.

Validitatea candidaturii lui Răzvan Burleanu se va judeca în regim normal, iar decizia TAS va fi aflată după alegerile care vor avea loc în cadrul FRF.

După decizia luată de tribunalul de la Lausanne, Ilie Drăgan a oferit și o scurtă declarație pentru GOLAZO.ro: „Mă pregătesc de alegeri și continuăm acțiunea la TAS ulterior!”.

Suspiciuni în interiorul FRF

Demersurile lui Ilie Drăgan sunt privite cu suspiciune în interiorul Federației, unde există întrebări legate de rapiditatea și resursele folosite pentru deschiderea procedurilor.

În paralel cu acțiunea de la TAS, Ilie Drăgan s-a adresat și la Tribunal, pentru anularea alegerilor. Prima instanță i-a respins cererea, pe 11 martie, dar acesta a făcut apel.

„Ideea nu este că a făcut apel la Tribunal, e dreptul lui, ci că l-a făcut în mai puțin de o oră de când s-a comunicat hotărârea.

Fizic nu avea timp să fie redactat apelul atât de repede. Întrebarea este cine se află în spatele lui sau a lor. Cert este că sunt pregătiți, că au bani de taxe. TAS nu este ieftin.

Documentul este scris bine, de cineva care cunoaște atât dreptul, cât și specificul TAS și al dreptului sportiv”, au dezvăluit sursele GOLAZO.ro.

Întrebat de GOLAZO.ro cine îl reprezintă în litigiu cu FRF, Ilie Drăgan a refuzat să divulge numele avocatului. Din informațiile redacției acesta este un consilier juridic tânăr, nu foarte cunoscut în breasla avocaților.

Răzvan Burleanu: „Sunt convins că voi câștiga”

Răzvan Burleanu se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcția de președinte al instituției, și ultimul, conform statutului Federației.

Invitat în episodul 2 al podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Răzvan Burleanu anunțase în premieră că va candida pentru un nou mandat la șefia FRF.

  • În 2014, Burleanu a câștigat în fața lui Vasile Avram: 113-58 voturi
  • În 2018 a câștigat vs Lupescu: 168-78
  • ⁠În 2022 a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

