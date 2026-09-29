Dinu îl critică pe Hagi Mesaj după două eșecuri la rând: „Mare greșeală concepțională” + „Servilism, lipsă de coloană vertebrală”

Cornel Dinu (78 de ani), fost selecționer și internațional român, a criticat dur naționala după înfrângerea cu Bosnia, scor 2-4.

Acesta a pus sub semnul întrebării și alegerile făcute de Gheorghe Hagi în primele două meciuri din Liga Națiunilor.

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România nu a obținut niciun punct în primele două meciuri din Liga Națiunilor, după 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia.

Pentru partida de pe Arena Națională, Hagi a schimbat masiv echipa.

Cornel Dinu: „Facem experimente din jocurile naționalei”

„A fost o mare diferenţă de concepție la cele două echipe… Un selecționer trebuie să vadă ce se petrece cu jucătorii pe care îi are disponibili la naționala respectivă și în funcție de asta să facă o distribuție care să încerce să câștige meciurile.

La noi, din păcate, noțiunea de selecționer presupune că acesta cunoaște echipa în momentul în care a ajuns în postura respectivă și face experiențe din jocurile reprezentative, ceea ce cred eu că este o mare greșeală concepțională.

Sigur că este normal ca o astfel de gândire să fie acceptată de federație, pentru că acolo nu există oameni de fotbal și nu este o federație de fotbal, este o federație corporatistă de oameni veniți să câștige un ban nemeritat din fotbal”, a spus fostul antrenor, conform fanatik.ro.

În seara asta diferența a fost foarte mare și, în ceea ce spuneam eu, gândiți că această țară, Bosnia, care are aproape 4 milioane de locuitori, dar provine din spațiul fost iugoslav, deci au fotbaliști foarte buni, cu o școală făcută la zi, au schimbat doar trei jucători față de partida care au avut-o înainte de jocul acesta. Cornel Dinu, fost selecționer

Fostul selecționer a criticat și decizia lui Hagi de a schimba nouă jucători în primul „11” față de meciul cu Suedia.

„Nu mi se pare normală o astfel de hotărâre, pentru că jocurile echipei naționale nu sunt de cunoaștere a jucătorilor, ci de a face o națională puternică care să reprezinte fotbalul țării respective.

Și atunci nu se fac experiențe de a cunoaște tot potențialul de jucători așa cum s-a anunțat la noi de către selecționer în două meciuri care le-a avut înainte și probabil că și aceste patru jocuri care sunt în Liga Națiunilor”, a mai spus acesta.

Echipele de start alese de Gheorghe Hagi în primele două meciuri din Liga Națiunilor:

Cu Suedia : Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - I. Hagi - Munteanu, Man

: Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - I. Hagi - Munteanu, Man Cu Bosnia: Radu - Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu, Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă

Dinu, critic la adresa defensivei: „Am jucat cu trei apărători destul de jalnici”

Fostul internațional a fost dezamăgit și de apărarea României:

„Ne-au bătut la pas fără să forțeze. Am jucat în continuare cu trei apărători centrali destul de jalnici. Total neavenită poziția lui Coubiș, un fundaș lateral dreapta unde nu are calități pentru așa ceva.

Iar Screciu, în zona centrală, ca și Burcă sau Ilie, s-au dovedit total departe de ceea ce înseamnă un apărător, în special la mingile aeriene și la primele două goluri marcate lejer de către bosniaci.

FOTO. Golul marcat de Gigovic

În schimb, Dinu l-a remarcat pe Lisav Eissat, fundașul lui Bristol City, pe care Hagi l-a folosit în locul lui Nicușor Bancu.

Singurul câștig pe care cred eu că l-a avut această partidă este fundașul lateral stânga Eissat, care trebuie luat în calcul ca posibil titular în locul lui Bancu. Mi s-a părut mult mai puternic din punct de vedere fizic și cu calități defensive și chiar de prezență în jumătatea adversă”, a mai declarat Dinu.

Un mijloc doar de complezență aflat în teren care cred eu că nu și-a pus amprenta nici pe jocul defensiv, și nici pe jocul de posesie și de finalizare al echipei. Lasă mult de dorit, chiar dacă de data asta s-a încercat cu alți jucători. Mă refer la Dragomir, Olaru, Stanciu. Pe undeva, de remarcat este doar Stanciu prin șutul deosebit pe care l-a avut în prima repriză. Cornel Dinu, fost selecționer

Dinu l-a criticat și pe Ionuț Radu, portarul celor de la Celta Vigo.

„Alături de stoperi și el a greșit la două goluri, dacă ne gândim nu numai la mingea care i-a sărit din brațe la golul al treilea, dar și înainte la o fază în care a ieșit greșit pe centrare”, a mai spus Dinu.

FOTO. Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei

Cornel Dinu, atac și la adresa unor foști internaționali

Cornel Dinu a criticat apoi discursurile optimiste din jurul naționalei înaintea debutului în Liga Națiunilor. În discuție a fost menționat și Ilie Dumitrescu.

„Am văzut un servilism groaznic pe declarații ale unor așa-ziși specialiști din fotbal, din păcate, foști internaționali cu state de servicii, care ne spuneau că în seria asta vom lua opt, nouă, 10 puncte…”.

Întrebat explicit despre Ilie Dumitrescu, fostul selecționer a răspuns că nu se referă doar la acesta.

Sunt mai mulți care au servilismul ăsta și lipsa asta de coloană vertebrală, și de decență în ceea ce înseamnă interpretarea actului fotbalistic. Sunt mulți din punctul ăsta de vedere și care fac un mare deserviciu fotbalului. Hai să ne gândim că în funcție de rezultatele pe care le facem acum, ni se stabilesc adversarii pentru calificarea la Campionatul European. Cornel Dinu, fost selecționer

Sfatul lui Dinu pentru Hagi

Cornel Dinu consideră că Hagi ar trebui să se bazeze pe un nucleu mai restrâns de jucători și să evite schimbările masive de la un meci la altul.

„Să tragă o linie, să se așeze cu tehnicienii din echipa sa la o masă de discuție, să facă un lot de 20 de jucători maximum și în funcție de lucrul acesta să se creeze. Echipa care câștigă și care este aureolată este echipa care de multe ori se rostește ca distribuție pe dinafară.

Deci să aibă un fond de 12, 14 jucători din care să facă o națională puternică lăsând experiențele în continuare și trecând la ceea ce înseamnă cristalizarea unui fond de jucători, de coloană vertebrală a echipei și de un fond de jucători care să constituie o echipă națională puternică, în care doar să vii cu unele modificări, cu maximum patru-cinci jucători.

Pentru că așa cum spun din nou, echipele valoroase, echipele care au scris istorie se rostesc pe dinafară și nu sunt încercări de la meci la meci, sortite eșecului, cum este această campanie în continuare a echipei naționale”.

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