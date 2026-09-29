„Nu e vina jucătorilor”  Basarab Panduru trage un semnal de alarmă: „Să nu mai facem lucrurile astea” +20 foto
Liga Națiunilor

„Nu e vina jucătorilor” Basarab Panduru trage un semnal de alarmă: „Să nu mai facem lucrurile astea”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 11:43
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 11:43
  • Basarab Panduru a analizat jocul României și consideră că eșecurile cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4) pot reprezenta un moment important pentru selecționerul Gică Hagi și pentru modul în care va fi construită echipa în următoarele partide.
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România a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4, iar prestația „tricolorilor” a ridicat numeroase semne de întrebare.

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Basarab Panduru: „Nu e vina jucătorilor”

Fostul internațional spune că rezultatul poate fi privit și ca un avertisment, într-un moment în care România trebuie să își regândească anumite alegeri.

„Înfrângerea asta ne-a cam adus cu picioarele pe pământ și poate aveam nevoie de ea să ne dăm seama că nu știu dacă ce facem este corect.

Meciul ăsta a venit bine rapid acum, ca să nu mai facem lucrurile astea și să punem jucătorii care trebuie și care pot face ceva într-un anumit moment”, a declarat Basarab Panduru în emisiunea Fotbal Show, de la Prima Sport.

Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (5).jpg
Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (5).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (1).jpg Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (2).jpg Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (3).jpg Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (4).jpg Gheorghe Hagi in Romania - Bosnia FOTO GOLAZO (5).jpg
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Panduru a evitat să individualizeze prestațiile slabe și a pus accentul pe lipsa omogenității.

„Până la urmă, ăștia sunt jucătorii. 35 de jucători avem, din ăștia va trebui să aleagă mereu. Ce s-a întâmplat în seara asta… e pentru prima dată când nu vorbesc despre niciun jucător pentru că nu e vina lor.

Au jucat 5 cu Țara Galilor, asta înseamnă că după 4 luni de zile trebuie să ai relații de joc? Sunt niște jucători care n-au jucat împreună și-i pui să facă ceva. E greu”, a mai spus fostul internațional.

Clasament

Loc/EchipaMeciuriPuncte
1. Suedia26
2. Bosnia și Herțegovina24
3. Polonia21
4. România20

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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