Tonci Glavina, ministrul Sportului și Turismului din Croația, a lăudat recent proiectul pentru construirea noului stadion Maksimir, „casa” echipei Dinamo Zagreb.

Cu toate acestea, proiectul câștigător nu a fost pe placul fanilor.

Premierul Andrej Plenkovic a anunțat că e posibil ca licitația să fie reluată.

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Licitația pentru construcția noului stadion Maksimir din Zagreb a fost câștigată de VG13 Architects, dar proiectul în valoare de 200 de milioane de euro al italienilor nu a fost pe placul multora.

Guvernul vrea să anuleze licitația pentru noul stadion Maksimir

Andrej Plenkovic, premierul Croației, nu a fost de acord cu laudele lui Tonci Glavina și a anunțat că ia în calcul inclusiv anularea licitației și demararea uneia noi.

„Înțelegerea de principiu dintre Guvern și Primărie a fost ca specialiștii să se ocupe de organizarea unei licitații care ar trebui să aducă un stadion pentru Zagreb, Croația, Dinamo și echipa națională, pentru toți cei care iubesc fotbalul, și ca acesta să fie un proiect de care toată lumea să fie mulțumită.

Eu personal nu sunt mulțumit de această soluție, iar Glavina știe acest lucru. Când ceva nu îți place de la prima vedere, ai impresia că trebuie să-ți urmezi instinctul.

Respect opinia specialiștilor, dar cred că trebuie să vedem cât mai curând posibil dacă există condițiile juridice pentru anularea licitației.

Din punctul meu de vedere, dar și al majorității oamenilor din Guvern, cred că aceasta ar fi cea mai bună și mai rapidă soluție, cu scopul de a organiza o a doua licitație, poate una pe bază de invitație, prin care să se ajungă la o soluție de care, pe termen lung, să fie mulțumiți atât publicul, cât și specialiștii din fotbal.

Un stadion nu se construiește în șase luni sau într-un an. Trebuie să găsim o soluție bună”, a declarat Plenkovic, conform vecernji.hr.

Fanii lui Dinamo Zagreb așteaptă un nou stadion de 30 de ani, iar când visul părea să se îndeplinească, aceștia vor să anuleze licitația pentru construcția arenei.

Zvonimir Boban: „Rămân profund convins de alegerea mea”

Zvonimir Boban, președintele clubului Dinamo Zagreb, a precizat că proiectul italienilor a fost ales din cele 88 care au participat la licitație, dar nu este mulțumit de proiect, exact ca restul suporterilor.

„Dragi dinamoviști, dragi membri ai clubului nostru, stimată grupare BBB! De zeci de ani, cu toții am sperat să construim o nouă casă pentru Dinamo, noul nostru Maksimir.

După un proces îndelungat, în care autoritățile centrale și locale au reușit să rezolve problemele legate de proprietate și de situația juridică, să aloce fonduri importante și să formeze un juriu internațional de specialiști, Primăria Zagreb și Asociația Arhitecților din Zagreb au demarat procedura administrativă pentru organizarea unei licitații pentru noul stadion Maksimir.

Printr-o decizie unanimă, dintre cele 88 de proiecte înscrise din întreaga lume, proiectul VG13 Architects a fost desemnat câștigător. Specialiștii l-au considerat cel mai bun din toate punctele de vedere – urbanistic, arhitectural și din perspectiva identității istorice.

Cu responsabilitatea și convingerea că acționez în cel mai bun interes al viitorului clubului nostru, am votat, la fel ca toți ceilalți membri ai juriului, pentru această soluție. Rămân profund convins de alegerea mea, dar aceasta este doar o opinie a unui dinamovist și nu contează din ce poziție vine.

Ceea ce este incontestabil este că marea majoritate dintre voi, suporterii lui Dinamo, consideră că aceasta nu este o decizie bună și nici soluția potrivită pentru clubul nostru.

Gândiți astfel având aceleași speranțe și aceeași încredere într-un viitor cât mai bun pentru Dinamo ca mine, nici mai mult, nici mai puțin. Nu am dreptul, la fel cum nu are nimeni altcineva din cadrul clubului, să nu lupt pentru ca ideile voastre să fie auzite și respectate și pentru a se face tot posibilul ca ele să fie puse efectiv în practică.

Cred că investitorii, Primăria Zagreb și Guvernul Croației, împreună cu juriul de evaluare, vor găsi cea mai bună cale posibilă pentru realizarea acestor idei. Sunt convins că, în final, vom fi cu toții mulțumiți de rezultat. Dinamo Zagreb mai presus de toate”, a transmis oficialul.

Fanii lui Dinamo Zagreb: „Nu putem susține o astfel de soluție pentru noul stadion al lui Dinamo”

Gruparea Bad Blue Boys nu susțin proiectul firmei VG13 Architects pentru că nu respectă unele dintre principiile de bază pentru suporterii echipei.

„Clubul a rezumat și a formulat, în opinia noastră, foarte clar și precis principiile de bază și dorințele marii majorități a suporterilor înainte de alegerea proiectului pentru noul stadion.

În elaborarea acestei propuneri, care a devenit în mare parte și baza condițiilor licitației, am avut ocazia să ne prezentăm propunerile la invitația reprezentanților clubului și știm cât de serios a fost abordată pregătirea acestui proces.

Proiectul ales nu respectă unele dintre principiile de bază ale acestei propuneri și, în această formă, nu îl putem susține.

Ne așteptăm ca clubul și reprezentanții săi să se ghideze în primul rând după dorințele și interesele clubului și ale suporterilor săi, ținând cont de opiniile acestora.

Problema stadionului îi privește pe suporterii lui Dinamo din toate generațiile, depășește deciziile obișnuite pe care le ia clubul, precum și persoanele care îl conduc în prezent. Ne așteptăm ca toți cei implicați în acest proces să respecte acest lucru”, au transmis fanii.

Când începe demolarea vechiului stadion Maksimir

Demolarea vechii arene a lui Dinamo Zagreb va începe în luna iunie a anului viitor, iar echipa ar urma să dispute meciurile de pe teren propriu pe stadionul Kranjceviceva.

Dinamo Zagreb se va muta provizoriu pe acea arenă începând cu martie 2027.

Primăria Zagreb ar fi aprobat deja organizarea unei noi licitații, în urma căreia se va alege o nouă firmă care să se ocupe de construcția noului stadion Maksimir, care va avea aproximativ 35.000 de locuri. Lucrările vor dura aproximativ 22 de luni.

În acest sezon, Dinamo Zagreb se poate antrena totuși în complexul arenei Maksimir.

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