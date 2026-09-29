„E jignitor, pe cuvânt” Costi Mocanu, după România - Bosnia 2-4: „Noi am rămas la mentalitatea domnului Stoichiță”

Costi Mocanu, comentatorul partidei România - Bosnia, scor 2-4, din Liga Națiunilor, a avut o reacție dură după înfrângerea suferită de echipa națională.

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România a fost învinsă și în prima etapă, în deplasare, de Suedia, scor 1-2.

Naționala lui Gică Hagi are două înfrângeri în primele două meciuri din această ediție a Ligii Națiunilor.

Costi Mocanu, după România - Bosnia 2-4 : „E jignitor, pe cuvânt”

Jurnalistul a criticat modul în care România tratează competiția și a pus rezultatul în contextul unei mentalități pe care o consideră greșită.

„E greu să comentezi un asemenea meci. E jignitor, pe cuvânt, adăugați ce cuvinte vreți”, a spus Costi Mocanu după partida de pe Arena Națională.

După eșecul „tricolorilor”, Costi Mocanu a fost prezent în studioul Prima Sport, unde a făcut comparație între modul în care România tratează Liga Națiunilor și atitudinea altor echipe participante în competiție.

„Eu nu înțeleg de ce Suedia poate să joace cu majoritatea celor care au jucat cu noi, de ce Bosnia poate… Știți de ce? Pentru că oamenii ăștia văd competiția ca pe ceva serios”.

„Noi am rămas la mentalitatea domnului Stoichiță”

Costi Mocanu a adus în discuție și o declarație făcută de Mihai Stoichiță la prima ediție a Ligii Națiunilor:

„Noi am rămas la mentalitatea domnului Stoichiță. Țin minte declarația pe care a făcut-o la prima ediție a Nations League. Spunea: «Eh, asta e o competiție amicală».

Noi tot uităm că această competiție amicală, cum îi spune el, ne poate duce într-o urnă și mai joasă la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului European”, a continuat acesta.

Liga Națiunilor a oferit României inclusiv o oportunitate importantă în trecut, prin traseul care a dus la barajul cu Turcia.

„Competiția asta, pe care ei o numesc amicală, ne-a dat acea brumă de speranță de am jucat meciul cu Turcia. Și, cu toate astea, noi continuăm să vedem lucrurile în felul nostru”, a încheiat comentatorul.

Clasament

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. Suedia 2 6 2. Bosnia și Herțegovina 2 4 3. Polonia 2 1 4. România 2 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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