„Trebuia să-i dau și lui o șansă” Jucătorul pe care Hagi regretă că l-a ținut pe bancă: „O să-i cer scuze” +76 foto
Gheorghe Hagi. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Nationala

„Trebuia să-i dau și lui o șansă” Jucătorul pe care Hagi regretă că l-a ținut pe bancă: „O să-i cer scuze”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 11:53
  • România - Bosnia 2-4. Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a recunoscut că a greșit modul în care a pregătit primele două meciuri din Liga Națiunilor.
  • Selecționerul a numit și un jucător pe care regretă că nu l-a folosit. Detalii, în rândurile de mai jos.
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Hagi a explicat că a încercat să folosească două formule diferite în meciurile cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4), pentru a păstra prospețimea echipei, și a schimbat nouă jucători în primul „11” de la un meci la altul.

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Hagi regretă că l-a ținut pe Hindrich pe bancă: „Trebuia să-i dau și lui o șansă”

„Ritmul și intensitatea în fotbalul european la nivelul cel mai mare sunt sus. Trebuie să facem față, așa am crezut eu că e bine. Probabil că am planificat greșit.

Eu susțin și în momentul de față că cele două echipe făcute sunt două echipe echilibrate. Prima echipă și a doua sunt jucători importanți.

Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Otto Hindrich în poartă, pentru că merita. A apărat foarte bine cu Țara Galilor și trebuia să-i dau și lui o șansă, dar asta e.

O să-mi cer scuze tuturor, că pe unii nu i-am băgat. Oricum, o să fie unul sau altul mai supărat. Atât am putut, așa am gândit și îmi cer scuze”, a declarat Hagi la conferința de presă de după meci.

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Galerie foto (76 imagini)

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Hindrich a revenit în lotul naționalei pentru acțiunea din septembrie după un început bun de sezon la Legia Varșovia. Portarul a disputat 10 meciuri în actuala stagiune, în care a primit 11 goluri și a încheiat două partide fără gol încasat.

La echipa națională, Hindrich are două apariții: 27 de minute în remiza cu Georgia, scor 1-1, și 45 de minute în victoria cu Țara Galilor, scor 2-1.

În meciul cu Bosnia, titular a fost Ionuț Radu, care a greșit la golul de 3-1. În minutul 40, Alajbegovic a șutat de la distanță, Radu nu a reușit să rețină sau să respingă în lateral, iar mingea a ajuns la Tabakovic, care a marcat fără probleme.

Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1
Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1

Galerie foto (14 imagini)

Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1 Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1 Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1 Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1 Gafa lui Ionuț Radu la golul 3 al Bosniei / foto: capturi Antena 1
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