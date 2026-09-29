„Am fost mai buni”   Selecționerul Bosniei, după victoria cu România: „Avem încrederea și experiența de la Mondial” +76 foto
Sergej Barbarez. Foto: Imago
Liga Națiunilor

„Am fost mai buni” Selecționerul Bosniei, după victoria cu România: „Avem încrederea și experiența de la Mondial”

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 11:38
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 13:20
  • Sergej Barbarez (55 de ani), selecționerul Bosniei și Herțegovinei, s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale după victoria cu România, scor 4-2, din etapa a doua a Ligii Națiunilor.
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Bosnia a arătat mult mai bine decât în remiza cu Polonia, scor 0-0, și a ajuns la patru puncte în Grupa B4 din Liga Națiunilor.

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Barbarez, după meciul cu România: „Planul era să obținem cel puțin patru puncte”

„În meciul împotriva Poloniei le-am oferit o șansă și altor jucători. Ideea, cu Amar Memic, Ermin Mahmic și Armin Gigovic, a fost să aducem mai multă dinamică, mai multă viteză, intensitatea pe care o au și, bineînțeles, calitatea individuală a jucătorilor.

Toți trei au făcut un meci foarte bun și sunt mulțumit de asta. Sunt mulțumit și de faptul că am început această perioadă în Polonia.

Le-am oferit șansa și posibilitatea de a arăta că pot avea un joc mult mai intens decât cel din Polonia. Amar, atunci când cineva îi oferă un gol, devine mai impulsiv și mai prezent pe teren”, a declarat Barbarez.

FOTO. România - Bosnia 2-4

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Bosnia și-a propus să obțină minimum patru puncte din primele două partide ale acestei acțiuni și și-a îndeplinit obiectivul.

„Planul era să obținem cel puțin patru puncte din aceste două meciuri. Nu mai avem nimic de ascuns. Avem încrederea și experiența de la Cupa Mondială.

Se poate vedea cum putem să progresăm, să jucăm, să fim curajoși, mai puternici și mai energici.

Rezultatele accelerează procesul, dar această deplasare este importantă și mergem mai departe așa cum trebuie”, a mai spus selecționerul Bosniei.

Barbarez: „Știam că România are anumite probleme”

Barbarez a explicat că staff-ul său a analizat punctele forte ale României, dar și problemele pe care bosniacii au încercat să le exploateze.

„Am spus mereu că Liga Națiunilor este ceva special. Este o experiență care îți permite să încerci lucruri.

Am fost întotdeauna convins că aceasta este calea cea dreaptă, acolo vedem unde ne situăm. Nu avem ce să căutăm lângă Olanda și Germania.

Știm că jucătorii români sunt rapizi și energici. Știam că au anumite probleme și am încercat să profităm de ele până la final”, a mai spus antrenorul.

Sergej Barbarez: „Uneori trebuie să-ți asumi riscuri cu propria carieră”

Selecționerul Bosniei a vorbit și despre procesul de reconstrucție prin care a trecut echipa sa și a comparat situația cu cea a României, care a schimbat nouă jucători în primul „11” de la meciul cu Suedia la cel cu Bosnia.

„Uneori, trebuie să-ți asumi riscuri cu propria carieră pentru binele echipei naționale.

Știm că echipa României e cumva în aceeași situație în care am fost și noi. Am adus jucători noi care trebuiau să-și îmbunătățească jocul.

După cum v-am spus, mentalitatea românilor este de apreciat. Sunt foarte energici pe teren”, a mai spus Barbarez.

Echipele de start alese de Gheorghe Hagi în primele două meciuri din Liga Națiunilor:

  • Cu Suedia: Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - I. Hagi - Munteanu, Man
  • Cu Bosnia: Radu - Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu, Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă

Întrebat dacă i-ar plăcea să joace des împotriva României, ținând cont de rezultatele bune obținute, Barbarez a spus:

Primele două meciuri ar fi putut fi câștigate de oricare dintre echipe. E adevărat că azi am fost mai buni Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei și Herțegovinei

Tehnicianul bosniac a mai întâlnit România în două partide, ambele în preliminariile Campionatului Mondial din 2026: 1-0 pe 21 martie 2025 și 3-1 pe 15 noiembrie 2025.

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