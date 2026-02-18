Corvinul Hunedoara face demersuri concrete în vederea unei posibile promovări în elită.

Clubul a transmis oficial o cerere pentru închirierea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani, pentru o perioadă de trei ani, începând cu ediția competițională 2026/27, interval în care formația hunedoreană își propune să evolueze în Superligă.

Consiliul Județean Hunedoara, instituție asociată clubului, va analiza și supune votului, în ședința programată pentru joi, 19 februarie 2026, două proiecte-cheie: realizarea unei asocieri cu municipiul Petroșani și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare, documente care deschid oficial procedura de modernizare a arenei din Valea Jiului, anunță , anunță Liga2.ro.

„Suntem înțeleși, e cea mai bună variantă pentru noi. Zonele Hunedoara și Petroșani acum nevoie de fotbal. Este cert, lucrurile sunt în linie dreaptă, nu mai are ce să se întâmple!

Corvinul va rivaliza cu cel mai importante cluburi la media de spectatori. O sa vedeți. Vom juca având minim 10.000 de oameni la fiecare meci”, a spus o sursă din club pentru GOLAZO.ro.

Stadionul „Petre Libardi” din Petroșani FOTO Wikipedia

De ce a fost ales Petroșani

Petroșaniul nu a fost singura variantă pentru Corvinul, în calcul au mai fost luate orașe, precum Sibiu, Târgu Jiu sau Arad, unde există stadioane conforme cu standardele europene. Totuși, conducerea Corvinului a decis să opteze pentru varianta cea mai apropiată de Hunedoara.

Arena din Petroșani dispune de 15.500 de locuri și are două tribune acoperite, însă nu este dotată cu instalație de nocturnă sau cu sistem de încălzire a gazonului, fiind o arenă veche unde de două decenii se joacă meciuri de Liga 3 și 4.

De asemenea, vestiarele și tribunele necesită lucrări de modernizare pentru a îndeplini cerințele primei ligi.

Finanțarea lucrărilor

Cheltuielile vor fi împărțite între administrația locală și cea județeană. Primăria Petroșani va contribui cu aproximativ 200.000 de euro, fără TVA, în timp ce Consiliul Județean Hunedoara va asigura o finanțare de circa 1 milion de euro.

„Vom contribui și noi, însă grosul investiției va fi susținut de administrația județeană, unde am găsit sprijin total. Baza sportivă va fi adusă la un nivel foarte bun într-un timp mult mai scurt decât ne-am fi imaginat”, a declarat primarul Petroșaniului, Tiberiu Iacob Ritzi, citat de Ziarul Văii Jiului.

Un alt argument important în favoarea acestei soluții este distanța de doar 70 de kilometri dintre Hunedoara și Petroșani.

Investiții locale de peste un milion de lei

Primăria Petroșani estimează că va fi nevoie de 1.000.000 de lei, la care se adaugă TVA, pentru lucrări de reparații și dotări necesare omologării stadionului. Acestea vizează vestiarele, scările de acces, grupurile sanitare și alte facilități, printre care:

sistem de supraveghere destinat Jandarmeriei,

turnicheți pentru controlul accesului,

scaune VIP,

tablou general de alimentare,

modernizarea sistemului audio.

În paralel, Consiliul Județean Hunedoara va finanța instalația de nocturnă (140 de proiectoare și patru panouri de distribuție), sistemul de degivrare a gazonului pe o suprafață de 7.314 metri pătrați, instalația de irigare cu 20 de aspersoare și un bazin de 5.000 de litri, precum și un pachet complet CarTV și VAR, inclusiv panouri de publicitate luminoasă, conform cerințelor televiziunilor.

Corvinul, parcurs sportiv excelent

Pe plan sportiv, Corvinul Hunedoara domină autoritar Liga 2, având un avans de șapte puncte față de Sepsi și opt față de FC Bihor.

În etapa a 18-a a sezonului regular, prima din 2026, formația pregătită de Florin Maxim va evolua marți, 24 februarie, de la ora 17:30, în deplasare, împotriva Concordiei Chiajna.

Chiar și în scenariul în care promovarea ar fi ratată, Corvinul a decis să își dispute meciurile de acasă la Petroșani, până la finalizarea noii arene din Hunedoara

