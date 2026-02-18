„Cea mai bună variantă” Corvinul Hunedoara și-a găsit casă pentru Liga 1: „Minim 10.000 de oameni la meci” » Investiții majore până la vară! Unde va juca
Corvinul Hunedoara va juca la Petroșani FOTO Sport Pictures
Liga 2

„Cea mai bună variantă” Corvinul Hunedoara și-a găsit casă pentru Liga 1: „Minim 10.000 de oameni la meci” » Investiții majore până la vară! Unde va juca

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 15:23
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 15:23
  • Corvinul Hunedoara face demersuri concrete în vederea unei posibile promovări în elită.
  • Clubul a transmis oficial o cerere pentru închirierea stadionului „Petre Libardi” din Petroșani, pentru o perioadă de trei ani, începând cu ediția competițională 2026/27, interval în care formația hunedoreană își propune să evolueze în Superligă.

Consiliul Județean Hunedoara, instituție asociată clubului, va analiza și supune votului, în ședința programată pentru joi, 19 februarie 2026, două proiecte-cheie: realizarea unei asocieri cu municipiul Petroșani și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare, documente care deschid oficial procedura de modernizare a arenei din Valea Jiului, anunță , anunță Liga2.ro.

„Mourinho e un ipocrit” Portughezul, criticat de foști mari fotbaliști după incidentul rasist de la Benfica - Real: „A greșit justificând abuzul”
Citește și
„Mourinho e un ipocrit” Portughezul, criticat de foști mari fotbaliști după incidentul rasist de la Benfica - Real: „A greșit justificând abuzul”
Citește mai mult
„Mourinho e un ipocrit” Portughezul, criticat de foști mari fotbaliști după incidentul rasist de la Benfica - Real: „A greșit justificând abuzul”

„Suntem înțeleși, e cea mai bună variantă pentru noi. Zonele Hunedoara și Petroșani acum nevoie de fotbal. Este cert, lucrurile sunt în linie dreaptă, nu mai are ce să se întâmple!

Corvinul va rivaliza cu cel mai importante cluburi la media de spectatori. O sa vedeți. Vom juca având minim 10.000 de oameni la fiecare meci”, a spus o sursă din club pentru GOLAZO.ro.

Stadionul „Petre Libardi” din Petroșani FOTO Wikipedia Stadionul „Petre Libardi” din Petroșani FOTO Wikipedia
Stadionul „Petre Libardi” din Petroșani FOTO Wikipedia

De ce a fost ales Petroșani

Petroșaniul nu a fost singura variantă pentru Corvinul, în calcul au mai fost luate orașe, precum Sibiu, Târgu Jiu sau Arad, unde există stadioane conforme cu standardele europene. Totuși, conducerea Corvinului a decis să opteze pentru varianta cea mai apropiată de Hunedoara.

Arena din Petroșani dispune de 15.500 de locuri și are două tribune acoperite, însă nu este dotată cu instalație de nocturnă sau cu sistem de încălzire a gazonului, fiind o arenă veche unde de două decenii se joacă meciuri de Liga 3 și 4. 

De asemenea, vestiarele și tribunele necesită lucrări de modernizare pentru a îndeplini cerințele primei ligi.

Finanțarea lucrărilor

Cheltuielile vor fi împărțite între administrația locală și cea județeană. Primăria Petroșani va contribui cu aproximativ 200.000 de euro, fără TVA, în timp ce Consiliul Județean Hunedoara va asigura o finanțare de circa 1 milion de euro.

„Vom contribui și noi, însă grosul investiției va fi susținut de administrația județeană, unde am găsit sprijin total. Baza sportivă va fi adusă la un nivel foarte bun într-un timp mult mai scurt decât ne-am fi imaginat”, a declarat primarul Petroșaniului, Tiberiu Iacob Ritzi, citat de Ziarul Văii Jiului.

Un alt argument important în favoarea acestei soluții este distanța de doar 70 de kilometri dintre Hunedoara și Petroșani.

Investiții locale de peste un milion de lei

Primăria Petroșani estimează că va fi nevoie de 1.000.000 de lei, la care se adaugă TVA, pentru lucrări de reparații și dotări necesare omologării stadionului. Acestea vizează vestiarele, scările de acces, grupurile sanitare și alte facilități, printre care:

  • sistem de supraveghere destinat Jandarmeriei,
  • turnicheți pentru controlul accesului,
  • scaune VIP,
  • tablou general de alimentare,
  • modernizarea sistemului audio.

În paralel, Consiliul Județean Hunedoara va finanța instalația de nocturnă (140 de proiectoare și patru panouri de distribuție), sistemul de degivrare a gazonului pe o suprafață de 7.314 metri pătrați, instalația de irigare cu 20 de aspersoare și un bazin de 5.000 de litri, precum și un pachet complet CarTV și VAR, inclusiv panouri de publicitate luminoasă, conform cerințelor televiziunilor.

Corvinul, parcurs sportiv excelent

Pe plan sportiv, Corvinul Hunedoara domină autoritar Liga 2, având un avans de șapte puncte față de Sepsi și opt față de FC Bihor.

În etapa a 18-a a sezonului regular, prima din 2026, formația pregătită de Florin Maxim va evolua marți, 24 februarie, de la ora 17:30, în deplasare, împotriva Concordiei Chiajna.

Chiar și în scenariul în care promovarea ar fi ratată, Corvinul a decis să își dispute meciurile de acasă la Petroșani, până la finalizarea noii arene din Hunedoara

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
STADION liga 1 Corvinul Hunedoara petrosani
Știrile zilei din sport
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Liga Campionilor
00:02
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Citește mai mult
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Diverse
18.02
Zboară cu avionul lui Țiriac Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Citește mai mult
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Cupa Romaniei
18.02
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Citește mai mult
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Superliga
18.02
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Citește mai mult
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
19:49
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
19:21
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
18:38
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Superliga
18.02
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Citește mai mult
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Superliga
18.02
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Citește mai mult
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Liga Campionilor
18.02
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește mai mult
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Superliga
18.02
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Citește mai mult
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 8 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share