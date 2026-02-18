Benfica - Real Madrid 0-1. Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul gazdelor, a fost criticat dur după declarațiile oferite după meci despre Vinicius Junior (25 de ani).

Portughezul nu l-a iertat pe Vinicius, spunând că atunci „când înscrii un astfel de gol sărbătorești într-un mod respectuos”.

După ce Vinicius a înscris unicul gol al partidei, în minutul 50, brazilianul s-a dus să sărbătorească în fața fanilor portughezi.

Înainte ca jocul să se reia, Gianluca Prestianni și-a ridicat tricoul, și-a acoperit gura și i-a spus ceva lui Vinicius, care a fugit la arbitrul Francois Letexier. L-a acuzat că i-a repetat de câteva ori cuvântul „maimuță”.

Jose Mourinho, criticat de foști mari fotbaliști: „Oricine poate sărbători cum dorește”

Jamie Carragher, fostul mare fundaș al lui Liverpool, nu l-a iertat pe Jose Mourinho pentru ultimele declarații făcute la adresa lui Vinicius.

„Oricine poate sărbători cum dorește. Nu ar trebui să fii ținta jignirilor rasiste, indiferent de situație.

Îmi amintesc cum Mourinho alerga pe marginea terenului pe Old Trafford. Îmi amintesc că într-o finală de cupă împotriva lui Liverpool, când Chelsea a marcat pe final, Mourinho le-a spus tuturor suporterilor lui Liverpool să tacă din gură.

E cam exagerat din partea lui să-l critice pe Vinicius pentru felul în care și-a sărbătorit golul.

E un gol important într-un meci important din Liga Campionilor, are tot dreptul să sărbătorească cum vrea”, a spus Carragher, conform skysports.com.

737 de meciuri a jucat Jamie Carragher pentru Liverpool. A înscris 4 goluri și a oferit 20 de pase decisive

Micah Richards, fost fundaș dreapta la Manchester City, l-a taxat și el pe antrenorul celor de la Benfica:

„Mourinho este un om pe care îl admir foarte mult ca antrenor. Mă aștept la mai mult de la el, pentru că este o persoană influentă în acest sport. Mulți oameni ascultă ce spune el.

Este ipocrizie din partea lui să vorbească despre Vinicius Jr. când acesta sărbătorește cum dorește”, a spus englezul.

245 de meciuri a bifat Micah Richards pentru Manchester City. A marcat 9 goluri și a oferit 14 pase decisive

Clarence Seedorf: „Cred că a făcut o mare greșeală”

Clarence Seedorf, fostul mare jucător de la Real Madrid și AC Milan, a adăugat, la rândul său, câteva comentarii.

„Cred că a făcut o mare greșeală astăzi (n.r. - marți), justificând abuzul rasist, și nu spun că asta s-a întâmplat astăzi, dar el a menționat ceva mai mult decât ceea ce s-a întâmplat astăzi.

A spus că oriunde se duce, aceste lucruri se întâmplă, deci spune că este în regulă când Vinicius te provoacă, că este în regulă să fii rasist, și cred că asta este foarte greșit.

Nu ar trebui să justificăm niciodată abuzul rasial”, a spus Seedorf.

Nici Wayne Rooney, fostul căpitan al naționalei Angliei, nu a trecut cu vederea declarațiile lui Mourinho și a declarat:

„Este foarte nedrept ceea ce spune despre Vinicius”, conform thesun.co.uk.

Nu a fost seara potrivită pentru ca el să apară în fața camerelor de filmat. Theo Walcott, fost jucător la Arsenal

Jose Mourinho: „Am vorbit cu amândoi, Vinicius spune una, iar Prestianni, alta”

Jose Mourinho, antrenorul celor de la Benfica, a vorbit despre replicile rasiste adresate de jucătorul său, Gianluca Prestianni.

„De ce să-i pară rău (n.r. - lui Prestianni)? Am vorbit cu amândoi, Vinicius spune una, iar Prestianni, alta. Nu vreau să fiu părtinitor și nu vreau să spun că îl susțin 100% doar pe Prestianni, dar nu pot fi imparțial și să spun că ceea ce mi-a spus Vinicius este adevărul.

Nu pot, nu știu. Știu doar că până la gol a fost un meci grozav. Cu Benfica care a intrat foarte bine în meci și un Madrid foarte puternic, care a schimbat partida începând cu minutul 30-35. Apoi, Vinicius a marcat un gol pe care numai el sau Mbappé îl pot marca.

Atunci ar fi trebuit să se urce pe umerii coechipierilor săi, nu să-i enerveze pe cei 60.000 de oameni de pe stadion”, a spus Jose Mourinho după meci, conform as.com.

Întrebat dacă crede că Vinicius a provocat incidentul, antrenorul portughez a răspuns: „Se întâmplă... În câte țări s-a întâmplat asta? Pe câte stadioane? Câte? Câte? E un jucător extraordinar, îl ador. Dar când înscrii un gol ca ăsta... ei bine, pleci pe umerii coechipierilor tăi. Meciul s-a terminat, asta e, meciul s-a terminat...”.

