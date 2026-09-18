„Sunt negru, dar…” Lamine Yamal, despre abuzurile cu care s-a confruntat de-a lungul vieții: „Am fost victima rasismului de o mie de ori”
Lamine Yamal FOTO Imago
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„Sunt negru, dar…” Lamine Yamal, despre abuzurile cu care s-a confruntat de-a lungul vieții: „Am fost victima rasismului de o mie de ori”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 11:39
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 12:23
  • Lamine Yamal (19 ani), jucătorul Barcelonei, a vorbit despre rasismul cu care s-a confruntat de-a lungul vieții sale, dar și despre insultele primite din tribune la un meci cu Real Madrid, pe Santiago Bernabeu.
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Yamal este unul dintre cei mai în vogă fotbaliști ai momentului și una dintre vedetele Barcelonei. Spaniolul a început în forță sezonul 2026-2027, cu 8 goluri în 7 meciuri disputate pentru catalani în toate competițiile.

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Lamine Yamal, despre insultele rasiste primite pe Bernabeu: „Am fost victima rasismului de o mie de ori”

Starul catalan a acordat un interviu în cadrul emisiunii „Universo Valdano”, care va fi difuzată pe 18 septembrie, pe postul spaniol de televiziune Movistar Plus Deportes.

În cadrul unui interviu acordat fostului internațional argentinian Jorge Valdano, Lamine Yamal a fost întrebat dacă a fost vreodată victima directă a rasismului.

„Da, de o mie de ori. Oamenii sunt rasiști cu tine în mod indirect, dar poate că nici nu își dau seama. Sunt multe comentarii, multe priviri care sunt rasiste, iar oamenii nu realizează acest lucru.

Vin și eu dintr-un loc în care nu pot spune că asemenea lucruri sunt acceptate, pentru că ceea ce este greșit nu poate fi acceptat niciodată. Dar ajungi să nu mai fii deranjat de ele”, a spus fotbalistul Barcelonei, conform marca.com.

Yamal a rememorat insultele de pe Bernabeu: „Sunt negru, nu am altă culoare”

Atacantul a oferit drept exemplu episodul petrecut pe 26 octombrie 2024, în timpul meciului Real Madrid - Barcelona, scor 0-4.

După golul marcat de Yamal, al treilea al catalanilor, o parte dintre spectatorii aflați în tribune au adresat insulte rasiste fotbaliștilor Barcelonei. La momentul incidentului, Yamal avea 17 ani.

„De exemplu, celebrul videoclip de pe Bernabeu, în care mie și lui Raphinha ni se strigau tot felul de lucruri. Oamenii au fost surprinși de reacția mea.

Până la urmă, dacă acea persoană îmi spune că sunt negru, nu mă deranjează deloc. Sunt negru, nu am altă culoare. Altceva este dacă ceea ce spune este bine sau rău, pentru că o face într-un mod jignitor.

Este greșit, dar nu o să mă enervez, în timp ce joc un meci, din cauza unei persoane care a plătit bilet ca să mă vadă și care m-a insultat”, a explicat Yamal.

  • „P**o negro” (n.r. - negru de rahat)
  • “P**o Moro” (n.r. maur nenorocit)
  • „Mena de m***a” (n.r. - Minor Străin Neînsoțit de rahat - MENA - acronim pentru minorii migranți care ajung în țară singuri, fără niciun membru adult al familiei care să aibă grijă de ei)
  • „Vete a vender pañuelos a un semáforo” ( n.r. - Du-te să vinzi chifle la semafor!), au fost câteva dintre insultele adresate fotbalistului.

Real Madrid a condamnat comportamentul spectatorilor și a deschis o anchetă internă, iar La Liga a sesizat autoritățile.

În iunie 2025, La Liga a anunțat că unul dintre cei implicați, un minor, și-a recunoscut faptele. Acesta a primit interdicție de acces pe stadioane timp de un an, a fost obligat să participe la 30 de ore de activități socioeducative și să îi ceară scuze în scris lui Yamal.

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