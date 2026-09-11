Gâlcă, în proces cu Rapid Fostul antrenor al giuleștenilor s-a adresat FRF. Ce datorie reclamă

Costel Gâlcă (54 de ani) și trei membri ai staff-ului său au reclamat Rapid la Comisia Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF.

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Fostul antrenor al Rapidului și colaboratorii săi solicită plata salariilor restante aferente lunilor martie, aprilie și mai, ultimele trei luni ale colaborării cu clubul giuleștean.

Gâlcă cere la FRF trei salarii restante de la Rapid

Cele patru dosare au apărut pe rolul comisiei joi, 10 septembrie, și au primit termene de judecată pentru 22 septembrie.

Pe lângă Costel Gâlcă, Rapid a fost reclamat de secundul Dumitru Uzunea, de preparatorul fizic Ciprian Daniel Prună și de analistul video Marius Bogdan Francisc.

Gâlcă a preluat Rapid în vara lui 2025, după despărțirea clubului de Marius Șumudică. A semnat un contract valabil până în 2027, însă a rămas la Rapid un singur sezon.

Ce salariu a avut Gâlcă la Rapid

Despărțirea a fost oficializată pe 26 mai 2026, după încheierea play-off-ului. Rapid a terminat campionatul pe locul 5 și a ratat calificarea în cupele europene.

Litigiile au apărut pe rolul comisiei la aproximativ trei luni și jumătate după încheierea colaborării.

Gâlcă a avut un salariu de aproximativ 20.000 de euro pe lună. Astfel, pentru cele trei luni reclamate la CNSL, martie, aprilie și mai, restanțele ajung la aproximativ 60.000 de euro.

Alte cazuri recente de antrenori neplătiți

Situația lui Costel Gâlcă nu este una izolată în fotbalul românesc.

Dorinel Munteanu, Daniel Pancu, Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță sunt alte exemple recente de antrenori care au ajuns în litigii cu cluburile pentru bani neachitați sau pentru drepturi contractuale contestate.

Dorinel Munteanu reclamă de la Hermannstadt 30.000 de euro pentru salariile din martie, aprilie și mai, plus 2.400 de euro chirie și 3.450 de euro bonusuri. În total, fostul antrenor și doi membri ai staffului său solicită 60.350 de euro. Hermannstadt a intrat în faliment.

Daniel Pancu, cel care l-a înlocuit pe Gâlcă la Rapid, s-a adresat și el CNSL pentru a recupera de la CFR Cluj trei salarii, aproximativ 45.000 de euro.

Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță se judecă în insolvența Unirii Slobozia. Cei doi tehnicieni au cerut să fie înscriși în tabelul preliminar al creanțelor cu câte 164.511 lei, sumă care include în principal penalități de întârziere prevăzute în contractele lor.

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