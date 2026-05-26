S-a încheiat era Gâlcă Rapid a anunțat despărțirea de antrenor, după un sezon sub așteptări

Publicat: 26.05.2026, ora 19:49
Actualizat: 26.05.2026, ora 20:30
  • Rapid a anunțat, marți, despărțirea de antrenorul Costel Gâlcă (54 de ani), după un an de colaborare.
  • Daniel Pancu (48 de ani) va fi noul antrenor al giuleștenilor, exact cum a transmis, luni, președintele clubului, Victor Angelescu (41 de ani).

Sub comanda lui Costel Gâlcă, Rapid a avut un play-off sub așteptări și a ratat calificarea în cupele europene. În ultima perioadă, situația dintre conducere și antrenor devenise tot mai tensionată.

Gâlcă anunțase deja că partida cu U Craiova, scor 0-0, din ultima etapă a sezonului, va fi ultima pe banca giuleștenilor.

Marți, la o zi de la încheierea sezonului, clubul Rapid a anunțat oficial despărțirea de Costel Gâlcă.

„Colaborarea dintre FC Rapid și Constantin Gâlcă a ajuns la final.

Le mulțumim lui Constantin Gâlcă și membrilor staff-ului său: Dumitru Uzunea (antrenor secund), Ciprian Prună (preparator fizic) și Marius Francisc (analist video), pentru profesionalismul și munca depusă în perioada petrecută la club și le dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât și personal.

Mulțumim, Constantin Gâlcă!”, a transmis Rapid pe Facebook.

Rapid a încheiat sezonul pe locul 5 în play-off-ul Ligii 1, cu 34 de puncte acumulate, deși giuleștenii s-au aflat o bună perioadă de timp pe primul loc în clasament.

Sub comanda lui Costel Gâlcă în acest sezon, formația din Giulești a obținut 18 victorii, 12 remize și a suferit 13 înfrângeri.

1,53 puncte pe meci
este media Rapidului în perioada petrecută de Costel Gâlcă pe bancă

De-a lungul carierei sale, Costel Gâlcă le-a mai pregătit pe Almeria, FCSB, Espanyol, Al-Taawoun, Al-Fayha, Vejle, Al-Hazem, Radomiak, U Craiova, dar și naționala U17 a României.

Victor Angelescu a confirmat acordul cu Daniel Pancu: „Suntem înțeleși”

Pancu a mai antrenat Rapidul între 2018 și 2020, perioadă în care a fost implicat în proiectul de reconstrucție al clubului.

„Încă nu este semnat și contractat, că mai avem astăzi meci, dar suntem înțeleși. Ne-am înțeles și urmează să-și încheie și el socotelile cu CFR și să semneze contractul cu noi.

Deci 99% suntem înțeleși. În momentul în care, în acest play-off, exista posibilitatea ca antrenorul să nu-și îndeplinească ce îi cerusem prin contract, trebuia să avem un plan B.

Am vorbit cu Marius Bilașco, eu am rămas în relații bune cu el, am vorbit cu domnul Șucu, trebuia să avem ceva pregătit. La începutul play-off-ului am făcut planul legat de ce se întâmplă dacă ne calificăm în Europa, dacă nu.

Din păcate, am avut un play-off execrabil și a trebuit să schimbăm antrenorul”, a declarat, luni, Victor Angelescu, conform digisport.ro.

În replică, Pancu a transmis că încă nu s-a despărțit de CFR Cluj, dar că Rapid este prima sa opțiune.

„Da, dar nu e 100%. Asta pentru că 100% sunt în continuare antrenorul celor de la CFR Cluj. Dacă rezolv cu CFR, Rapid, cu siguranță, e prima opțiune a mea. Am mai vorbit cu cei de la CFR Cluj. Nu știu cum se termină.

Ar trebui să fie simplu. Facem o înțelegere amiabilă și ne despărțim în condiții mai frumoase decât cele din ultimele zile. Vedem, vedem”, a declarat Pancu pentru gsp.ro.

