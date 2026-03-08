„O să arătăm mult mai bine în play-off” Cum crede Costel Gâlcă că va arăta lupta pentru titlu: „Așa se vor decide meciurile”

Rapid - U Craiova 1-1. Costel Gâlcă (54 de ani) a tras primele concluzii după remiza din derby, la capătul sezonului regulat.

Rapid a încheiat primele etape la 4 puncte în spatele liderului Craiova, diferență ce va fi redusă la două puncte odată cu începerea play-off-ului.

Rapid - U Craiova 1-1 . Costel Gâlcă: „Meciurile se vor decide pe detaliu tactic și pe calități individuale”

Tehnicianul giuleștenilor e încrezător că echipa va arăta din ce în ce mai bine și se așteaptă la o luptă echilibrată în play-off.

„Am făcut un meci bun. Ne-a lipsit ceva acolo pe construcție, ca să putem să-i desfacem mai mult, să-i atragem și să căutăm spațiile în spatele defensivei.

Cu siguranță o să arătăm mult mai bine în play-off, meciurile vor fi, din punctul meu de vedere, foarte echilibrate și se vor decide pe detaliu tactic și pe calități individuale”, a spus Costel Gâlcă, la Digi Sport.

Legat de declarația lui Alex Dobre, care a susținut că Rapid trebuie să aibă mai multă răbdare pe faza de construcție, Gâlcă a transmis:

„Fără presiune nu poți să atragi adversarul ca să poți să ai spațiu mai mult, fie între lini, fie în spatele liniei defensive adverse și de aceea trebuie să avem mult mai multă răbdare”.

Întrebat dacă acum crede că Rapid are șanse reale la titlu, Gâlcă a răspuns:

„Suporterii sunt și au fost tot timpul cu noi, au creat o atmosferă extraordinară. Au contribuit la multe meciuri ca să fim acolo sus. Dacă avem mai multă încredere când avem mingea, să putem să gestionăm situațiile mult mai bine, cu siguranță ne batem la titlu”.

