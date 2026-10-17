Andrei Coubiș (23 de ani), fundașul lui Lincoln City, a reușit să marcheze primul său gol în Anglia la partida cu Millwall, scor 2-2.

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Titular în duelul din etapa #11 din Championship, Coubiș a reușit să deschidă scorul după doar 30 de secunde la Londra.

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Folosit ca fundaș dreapta, românul se afla într-o poziție avansată la chiar prima acțiune a meciului.

Gazdele au respins mingea după o centrare modestă, iar aceasta a ajuns tocmai la Coubiș, în colțul careului. „Tricolorul” n-a stat prea mult pe gânduri și a ales să șuteze din prima.

A tras pe jos, balonul a lovit de două ori gazonul și a prins puțin efect, apoi a lovit bara și a intrat în plasă.

Portarul nici măcar n-a avut timp să reacționeze, fiind luat prin surprindere de execuția rapidă.

OH MY WORD 🤯 ⌚️ 1' | 🔵 0-1 ⚪️ https://t.co/qCxMLdObPO — Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) October 17, 2026

Acesta este cel de-al șaptelea meci bifat de Coubiș în Championship, al treilea ca titular. A mai evoluat în alte două partide din Cupa Ligii.

Înainte de meciul de astăzi, Lincoln se afla pe locul 18, cu 11 puncte după 10 etape. Venea după 3 înfrângeri consecutive.

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