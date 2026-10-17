Coubiș, ce GOLAZO! FOTO. I-a surprins pe toți la primul gol marcat în Anglia! Portarul a rămas împietrit +7 foto
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Coubiș, ce GOLAZO! FOTO. I-a surprins pe toți la primul gol marcat în Anglia! Portarul a rămas împietrit

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 14:56
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 16:24
  • Andrei Coubiș (23 de ani), fundașul lui Lincoln City, a reușit să marcheze primul său gol în Anglia la partida cu Millwall, scor 2-2.
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Titular în duelul din etapa #11 din Championship, Coubiș a reușit să deschidă scorul după doar 30 de secunde la Londra.

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FOTO. Coubiș, ce GOLAZO! I-a surprins pe toți la primul gol marcat în Anglia

Folosit ca fundaș dreapta, românul se afla într-o poziție avansată la chiar prima acțiune a meciului.

Gazdele au respins mingea după o centrare modestă, iar aceasta a ajuns tocmai la Coubiș, în colțul careului. „Tricolorul” n-a stat prea mult pe gânduri și a ales să șuteze din prima.

Coubiș, gol în Millwall - Lincoln (2).jpg
Coubiș, gol în Millwall - Lincoln (2).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Coubiș, gol în Millwall - Lincoln (1).jpg Coubiș, gol în Millwall - Lincoln (2).jpg Coubiș, gol în Millwall - Lincoln (3).jpg Coubiș, gol în Millwall - Lincoln (4).jpg Coubiș, gol în Millwall - Lincoln (5).jpg
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A tras pe jos, balonul a lovit de două ori gazonul și a prins puțin efect, apoi a lovit bara și a intrat în plasă.

Portarul nici măcar n-a avut timp să reacționeze, fiind luat prin surprindere de execuția rapidă.

Acesta este cel de-al șaptelea meci bifat de Coubiș în Championship, al treilea ca titular. A mai evoluat în alte două partide din Cupa Ligii.

Înainte de meciul de astăzi, Lincoln se afla pe locul 18, cu 11 puncte după 10 etape. Venea după 3 înfrângeri consecutive.

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