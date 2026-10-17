Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit obiceiul ciudat pe care îl are legat de alimentația sa.

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Gigi Becali a surprins deja cu prezența sa pe Arena Națională la meciul FCSB - Oțelul (1-0), la debutul lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor, iar acum atrage atenția cu un obicei neobișnuit pe care îl are.

Gigi Becali: „Nu mănânc carne deloc, nici nu o ating”

Gigi Becali a dezvăluit că a renunțat să mănânce carne de mai mult timp. Și că alege doar să mestece carnea, fără s-o înghită.

„Nu mănânc carne deloc, nici nu o ating. Câteodată o iau în gură așa, o mestec și o scuip. Fac asta ca să-i arăt trupului cine-i stăpânul. Îl amăgesc.

Deci pun carnea în gură, nu o mănânc, o mestec țaca-țaca, iar corpul crede că gata, îmi dă carne acum. Iar eu îi zic: «Băi, nene, stai că-ți dau eu ție acum, că te-am păcălit cu carnea» și pac, o scuip imediat”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

FOTO. Gigi Becali, prezent la meciul FCSB - Oțelul 1-0

Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf urmează meciul cu FC Voluntari de luni, de la ora 21:00, din etapa #12 din Superliga. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB se află în acest moment pe locul 9 în clasament, cu 15 puncte acumulate.

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