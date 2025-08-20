Andrei Ivan, gol la debut! FOTO: Cum a sărbătorit românul prima reușită în tricoul lui Panserraikos

Andrei Ivan (28 de ani) a debutat cu gol la Panserraikos, noua sa formație din prima ligă a Greciei.

Deși a marcat în meciul de Cupă, echipa sa a fost eliminată la loviturile de departajare.

Ivan a avut un start bun în Grecia, după despărțirea de Universitatea Craiova, deschizând scorul pentru echipa sa la primul meci oficial.

Andrei Ivan a marcat la debutul pentru Panserraikos

Fostul atacant al Craiovei a deschis scorul în minutul 71, din lovitură de la 11 metri, în partida din preliminariile Cupei Greciei, împotriva formației din liga secundă, Kavala.

A fost primul meci oficial și, totodată, primul gol pentru Ivan în tricoul noii sale echipe.

Internaționalul român a sărbătorit reușita cu o serie de tumbe, fiind ulterior îmbrățișat de întreaga echipă.

Cu toate acestea, Panserraikos a fost egalată în minutul 90+2, iar apoi învinsă de Kavala cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare.

Prima partidă din Super Liga Greciei pentru Ivan va fi contra celor de la AEK Atena, pe 24 august, de la 20:15.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport