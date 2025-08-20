Andrei Ivan, gol la debut! FOTO: Cum a sărbătorit românul prima reușită în tricoul lui Panserraikos +10 foto
Andrei Ivan, gol la debut! FOTO: Cum a sărbătorit românul prima reușită în tricoul lui Panserraikos

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 14:43
alt-text Actualizat: 20.08.2025, ora 14:49
  • Andrei Ivan (28 de ani) a debutat cu gol la Panserraikos, noua sa formație din prima ligă a Greciei.
  • Deși a marcat în meciul de Cupă, echipa sa a fost eliminată la loviturile de departajare.

Ivan a avut un start bun în Grecia, după despărțirea de Universitatea Craiova, deschizând scorul pentru echipa sa la primul meci oficial.

Andrei Ivan a marcat la debutul pentru Panserraikos

Fostul atacant al Craiovei a deschis scorul în minutul 71, din lovitură de la 11 metri, în partida din preliminariile Cupei Greciei, împotriva formației din liga secundă, Kavala.

A fost primul meci oficial și, totodată, primul gol pentru Ivan în tricoul noii sale echipe.

Internaționalul român a sărbătorit reușita cu o serie de tumbe, fiind ulterior îmbrățișat de întreaga echipă.

Cu toate acestea, Panserraikos a fost egalată în minutul 90+2, iar apoi învinsă de Kavala cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare.

Prima partidă din Super Liga Greciei pentru Ivan va fi contra celor de la AEK Atena, pe 24 august, de la 20:15.

