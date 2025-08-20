De ce nu a debutat Man Motivul pentru care antrenorul lui PSV i-a amânat startul în Eredivisie. Ce a spus Bosz
Dennis Man, în tricoul roș-alb al echipei din Eindhoven Foto: X PSV
Stranieri

De ce nu a debutat Man Motivul pentru care antrenorul lui PSV i-a amânat startul în Eredivisie. Ce a spus Bosz

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 14:18
  • Dennis Man nu a jucat deloc pentru PSV, deși a fost în lotul lui Eindhoven la 2-0 cu Twente.
  • Ce așteaptă antrenorul Peter Bosz înaintea debutului extremei în Țările de Jos.

Transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven a devenit oficial pe 12 august.

„Tricolorul”, 26 de ani, a semnat un contract pe patru sezoane, Parma primind 8,5 milioane de euro.

Mai puțin decât îl evaluează Transfermarkt, la 10 milioane.

1,5 milioane de euro
este salariul anual al lui Man în Țările de Jos

Man, prima oară în lotul lui PSV, a rămas pe bancă

Olandezii se așteptau să-l vadă pe noul jucător debutând duminică, la 2-0 în deplasare cu Twente.

Mai ales că Dennis a fost oprit în lot de antrenorul Peter Bosz. Și totuși, Man a rămas pe banca de rezerve, deși Bosz nu a făcut decât trei înlocuiri în meciul câștigat la Enschede.

Una dintre schimbări a fost a extremei stânga Ruben van Bommel, în minutul 74, cu marocanul Couhaib Driouech (post pe post).

Pe aripa dreaptă, veteranul croat Ivan Perisic, 36 de ani, a jucat până la sfârșit.

4-3-3 este sistemul
în care joacă PSV cu Peter Bosz antrenor

Antrenorul lui PSV i-a mai dat timp de adaptare lui Man

De ce nu a apelat Bosz la Man? Potrivit surselor GOLAZO.ro, tehnicianul a vrut să-i lase mai mult timp de adaptare lui Dennis la Eindhoven, cu vestiarul, cu stilul de joc, cu filosofia lui PSV, să se integreze mai bine în echipă și să învețe schemele tactice ale roș-albilor.

Și antrenorul are nevoie de o scurtă perioadă pentru a-l urmări la pregătire, să descopere cum se înțelege pe teren cu noii colegi.

De altfel, întrebat care sunt primele impresii despre Man, antrenorul le-a spus jurnaliștilor batavi: „Văd un jucător de viteză, cu o tehnică foarte bună. Dar trebuie să-l cunosc mai bine”.

Man ar putea debuta sâmbătă, acasă, cu Groningen

O posibilitate pentru debut ar fi weekendul viitor. PSV joacă sâmbătă, acasă, pe „Philips Stadion”, împotriva lui Groningen, în etapa a treia din Eredivisie.

Dennis nu se teme de concurența lui Perisic, argint (2018) și bronz (2022) la Campionatul Mondial, cu naționala Croației.

„E un jucător grozav. Totuși, suntem o echipă, luptăm împreună pentru ca PSV să învingă”, a declarat el, potrivit Voetbalprimeur.nl.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

olanda PSV Eindhoven eredivisie peter bosz dennis man
11:32
