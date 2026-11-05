U CRAIOVA - EGNATIA. Nicușor Bancu (34 de ani), căpitanul oltenilor, a marcat un supergol în minutul 32 al partidei.

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Campioana României conducea deja cu 1-0, după reușita semnată de Cicâldău în minutul 24.

Faza a plecat tot de la Bancu, care a centrat pentru lovitura de cap a lui Al Hamlawi. Dajsinani a respins în față, iar, pe fază, mijlocașul oltenilor a marcat. Reușita a fost anulată inițial, dar validată ulterior de VAR.

U CRAIOVA - EGNATIA. Nicușor Bancu, supergol în Bănie

În minutul 32, Mora a recuperat o minge și i-a pasat lui Bancu, la aproximativ 30 de metri de poartă. Căpitanul oltenilor a avansat cu balonul și a înscris cu o torpilă de la distanță, cu piciorul stâng, direct lângă bară. Nu i-a lăsat nicio șansă lui Dajsinani.

Pentru Bancu, a fost a patra reușită în cupele europene în această stagiune.

A marcat în returul cu ML Vitebsk (1-0), din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în returul cu Levski (2-2), din turul al doilea preliminar, și în turul cu Ararat-Armenia (1-1), din turul al treilea preliminar al Europa League.

Cu o victorie în partida cu Egnatia, Craiova va face un pas important spre primăvara europeană din Conference League.

Anul trecut, oltenii au ratat la golvaveraj calificarea în fazele eliminatorii. Au încheiat grupa XXL pe locul 25, primul sub linie.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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