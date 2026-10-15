Gică Craioveanu (58 de ani) așteaptă cu emoție confruntarea dintre Universitatea Craiova și Getafe, două dintre cluburile care au avut un rol important în cariera sa de fotbalist.

Într-un interviu acordat publicației spaniole Marca, fostul internațional român a analizat duelul din Conference League și a oferit un verdict clar: formația din Bănie pornește cu prima șansă.

Craiova - Getafe e programat diseară, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Pentru Gică Craioveanu, meciul are o încărcătură sentimentală aparte. La Universitatea Craiova a cunoscut unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei, iar la Getafe și-a agățat ghetele în cui, în 2006.

Gică Craioveanu, mesaj pentru Getafe: „Craiova e favorită”

Fostul jucător consideră că echipa din Bănie are câteva avantaje importante înaintea confruntării cu formația spaniolă: oltenii au început sezonul mai devreme, după participarea în preliminariile Ligii Campionilor, iar acest lucru poate conta în pregătirea pentru meciurile europene.

„Craiova ajunge într-o formă mai bună decât Getafe. Pentru mine, este favorită, mai ales pe teren propriu”, a explicat Craioveanu pentru Marca.

Fostul internațional a recunoscut că va trăi partida cu multă pasiune, având în vedere legătura pe care o păstrează cu ambele cluburi.

Când am văzut că tragerea la sorți le-a adus împreună pe Universitatea Craiova și Getafe, m-am bucurat enorm. Abia aștept să înceapă spectacolul! Craiova mi-a oferit totul: am câștigat campionatul și două Cupe, am fost de două ori golgheterul campionatului (Pichichi). A fost una dintre cele mai frumoase perioade ale carierei mele. Apoi este Getafe, echipă pentru care am o dragoste enormă și unde mi-am agățat ghetele în cui. Acolo m-am retras și mi-au ridicat chiar și o statuie. Gică Craioveanu

Cicâldău, Bancu și Baiaram, printre remarcații lui Craioveanu

Gică Craioveanu a analizat și câțiva dintre jucătorii Universității Craiova care ar putea pune probleme formației spaniole.

„Mora, fundașul dreapta, este internațional costarican și este un jucător diferit, deși nu va juca.

Apoi îl avem pe Screciu, un fundaș central care joacă la naționala României. Bancu, căpitanul echipei, este fundaș stânga de bandă și joacă la un nivel foarte bun de zece ani.

Apoi, o să vă placă numărul 20, Cicâldău, care este o combinație între Milla și Arambarri: are calitate, apare bine la finalizare și este bun și la fazele fixe.

Mai este și un extremă stângă, Baiaram, pe care Istanbulul a vrut să-l transfere pentru 4 milioane. Dacă prinde o zi bună, poate face ravagii pe teren”.

Sunt fericit în România, dar mi-e foarte dor de Spania, unde sunt foarte iubit. Gică Craioveanu

Critici la adresa fotbalului modern

Dincolo de analiza meciului cu Getafe, Craioveanu a vorbit și despre schimbările pe care le-a observat în fotbalul românesc de-a lungul anilor.

„Fotbalul s-a schimbat foarte mult. Noi aveam mult mai multă pasiune. Eram precum Athletic Bilbao sau Real Sociedad, aveam un stil diferit, specific zonei, și eram mândri să purtăm acest tricou.

Acum sunt mulți oameni veniți din alte părți, care nu știu ce înseamnă Craiova. Fotbalul modern și-a pierdut puțin din esență”.

Craioveanu, despre transferul lui Dani Carvajal la Getafe

Românul e de părere că experiența lui Carvajal poate reprezenta un atu important pentru formația pregătită de Jose Bordalas.

„Este o legendă a fotbalului spaniol și mondial, un adevărat simbol prin prisma trofeelor câștigate. Se va integra bine, sper doar să fie ocolit de accidentări și să poată oferi 75% din ceea ce a oferit la Real Madrid și la echipa națională.

Dani va fi generalul armatei lui Bordalas, un om cu experiență și autoritate”.

Craioveanu i-a întâmpinat pe spanioli la Craiova

Es llegar y qué bonito verle… 😍 ✨ 𝗚𝗜𝗖𝗔 💙 https://t.co/2ylGUGhgM6 — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 14, 2026

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