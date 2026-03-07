Chivu, despre derby Subiectul evitat de român, înaintea duelului AC Milan - Inter: „Sunt ultima persoană care poate vorbi despre asta”
Cristi Chivu
Chivu, despre derby Subiectul evitat de român, înaintea duelului AC Milan - Inter: „Sunt ultima persoană care poate vorbi despre asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 19:52
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a prefațat derby-ul cu AC Milan de duminică, din etapa #28 din Serie A.
  • Derby della Madonnina va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2, cu începere de la ora 21:45.

Înaintea meciului de duminică, Interul lui Cristi Chivu este lider în Serie A, cu 67 de puncte acumulate după 27 de etape.

Nerazzurrii sunt la 10 puncte distanță de marea rivală AC Milan, care ocupă poziția secundă, și la 14 lungimi de Napoli.

AC Milan - Inter. Cristi Chivu: „Este un derby, știm cu toții ce înseamnă”

Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a vorbit despre meciul cu AC Milan.

„Este un derby, știm cu toții ce înseamnă pentru două echipe puternice din același oraș, cu ambiții mari.

Trebuie să menținem munca bună pe care am făcut-o până acum, încercând să fim competitivi și căutând o variantă care să ne permită să ne exprimăm pe deplin creșterea recentă.

Nu putem schimba identitatea noastră, pe care am încercat să o menținem de la început. Trebuie să fim pricepuți în a înțelege momentele fără a pierde ceea ce ne-a permis să obținem rezultate bune până acum.

Băieții se descurcă destul de bine. S-au antrenat bine după Como. Astăzi am avut câteva probleme cu Marcus (Thuram), care are o ușoară febră și nu a putut să se antreneze cu noi.

Sperăm că mâine va fi 100% apt și disponibil pentru echipă. Calhanoglu este bine, va fi disponibil mâine, iar ora pe care a jucat-o la Como i-a fost benefică. Vom vedea mâine (n.r. - duminică)”, a declarat Cristi Chivu, conform fcinternews.it.

Mă aștept la consecvență în toate lucrurile bune pe care le-am făcut astăzi (n.r. - sâmbătă), fără a mă gândi la statisticile din ultimii doi ani în aceste meciuri. Ceea ce contează este creșterea pe parcursul sezonului Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu: „Nu subestimăm și nu supraestimăm pe nimeni”

„De la începutul anului, ne-am pregătit mental pentru meciuri, indiferent de adversar. Am crescut în acest sens. Ne-am îmbunătățit, avem o abordare diferită a meciurilor, deoarece nu subestimăm și nu supraestimăm pe nimeni.

Ceea ce contează este să gestionăm cine suntem și ce vrem să facem, fără a pierde din vedere realitatea meciului, fără a subestima sau supraestima adversarii noștri.

Cred că identitatea și ambițiile pe care le-am construit pe merit în acest an ne permit să fim calmi, conștienți de faptul că ne confruntăm cu o echipă puternică, care ne poate cauza dificultăți, o echipă care a pierdut doar două meciuri în această serie foarte, foarte puternică.

Ei (n.r. - AC Milan) au jucători de top din punct de vedere individual, dar noi trebuie să fim în cea mai bună formă, trebuie să fim calmi și conștienți de joc, de ceea ce înseamnă să joci un derby”, a mai spus antrenorul lui Inter.

Cristi Chivu: „Trebuie să te perfecționezi mereu”

Întrebat cum s-a schimbat echipa sa după prima jumătate a sezonului, Cristi Chivu a precizat:

„Trebuie să te perfecționezi mereu și să înveți din înfrângeri, pentru că acestea îți permit să analizezi anumite lucruri mai în profunzime.

Nu este o coincidență că după acel meci (n.r. - în tur, 1-0 pentru AC Milan), dar, în opinia mea, chiar și puțin înainte de acesta, am observat o creștere clară în acest sens.

Ne lipsea schimbarea mentală și capacitatea de a menține o atitudine pozitivă și concentrarea pe parcursul celor 100 de minute ale unui meci.

Nu este o coincidență că am avut o serie de meciuri importante și ne-am descurcat bine”.

Antrenorul român al lui Inter a mai fost întrebat dacă derby-ul cu AC Milan a schimbat fața echipei sale:

Pentru mine, nu. Pentru mine, schimbarea s-a produs după Napoli, sau după Napoli, când am pierdut cu 3-1. Derby-ul a fost rezultatul unui episod nefericit. Am pierdut acel meci, dar îmbunătățirea era deja evidentă Cristi Chivu, antrenor Inter

Cât despre Massimiliano Allegri, antrenorul rivalei AC Milan, Chivu a adăugat:

„Sunt ultima persoană care poate vorbi despre Max, pentru că este cineva care a câștigat șase campionate, trofee.

Cu toții putem învăța de la el ca antrenor și ca persoană, pentru că am norocul să-l cunosc. Am păstrat legătura când eram la Parma, dar acum mai puțin.

Îmi place să lucrez cu oameni care înțeleg fotbalul, care știu cum să se comporte și ce să facă în anumite situații. Nu putem decât să învățăm de la el, pentru că are atât de multe de transmis celorlalți”.

serie a Inter Milano ac milan Cristi Chivu
