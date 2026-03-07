Rușii, huiduiți în Italia! FOTO. Ce s-a întâmplat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice » Boicot organizat de mai multe țări. Ce a făcut România

Membrii delegației Rusiei au fost huiduiți de public la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice.

Jocurile Paralimpice de Iarnă se desfășoară în Italia, în perioada 6 -15 martie.

După ce Comitetul Internațional Paralimpic le-a permis Rusiei și Belarusului să concureze la Jocurile Paralimpice sub propriile drapele, publicul a reacționat dur în momentul intrării celor două delegații în arena unde se desfășura ceremonia de deschidere.

Delegația Rusiei, huiduită la deschiderea Jocurilor Paralimpice de Iarnă

Amfiteatrul roman din Verona a găzduit ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice, eveniment care a avut parte și de momente controversate, precum cel de la intrarea delegației Rusiei.

Mai multe țări au anunțat că boicotează evenimentul, iar la momentul deschiderii competiției au fost prezente doar 28 de delegații din cele 55 participante, Comitetul Paralimpic adăugând că acest lucru este din cauza, în principal, programului competițional încărcat.

Sportivii din Rusia și Belarus au defilat în fața publicului sub steagurile țărilor lor, moment în care din tribună s-au auzit huiduieli, conform reuters.com.

În semn de protest, delegațiile a șapte țări, Cehia, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și Ucraina au boicotat evenimentul de la Verona, decizând să nu trimită sportivi sau oficiali.

Deși delegația ucraineană nu a fost prezentă la ceremonia de vineri, aceasta a primit una dintre cele mai puternice ovații ale serii, în momentul steagul țării a fost adus în arenă de un voluntar.

Steagul Ucrainei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice FOTO Imago

Președintele Comitetului Paralimpic: „Prefer să cunosc țările după sportivii lor, nu după lideri”

„Acum patru ani, am spus că sunt îngrozit de ceea ce se întâmplă în lume. Din păcate, situația nu s-a îmbunătățit. Într-o lume în care unele țări sunt mai cunoscute după numele liderilor lor, eu prefer să cunosc țările după numele sportivilor lor.

Aici, diferențele nu sunt motive de separare, ci surse de putere”, a declarat Andrew Parsons, președintele Comitetului Paralimpic Internațional.

România a fost prezentă la evenimentul de la Verona

Deși existau zvonuri că România urma să boicoteze ceremonia, delegația noastră s-a prezentat la Verona, așa cum Eduard Novak anunțase în urmă cu două zile.

România a fost reprezentată de Andrei-Sorin Popa și Ioan Emanuel Țolca.

Mihăiță Papară nu a putut fi prezent la ceremonie, el alegând să rămână la Cortina d’Ampezzo pentru a se pregăti cât mai bine de startul probei de para snowboard cross.

