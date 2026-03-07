Partida dintre Slask Wroclaw și Wisla Cracovia a fost reprogramată și ar putea fi anulată de tot.

Oaspeții au refuzat să se prezinte, în urma interdicției primite de propriii suporteri pe arena din Wroclaw

Meciul din liga a doua a Poloniei era programat pentru sâmbătă, de la 18:30, ora României, însă oficialii celor două cluburi nu au reușit să ajungă la un numitor comun înainte de ora start.

Slask Wroclaw - Wisla Cracovia, amânat după ce oaspeții nu s-au prezentat la meci

Clubul din Cracovia a fost informat că suporterii săi nu vor avea acces pe stadion în deplasarea la Wroclaw, iar președintele a luat rapid decizia de a nu trimite echipa pe teren în aceste condiții.

„Wisla nu își va trimite angajații la un meci în care deciziile sunt luate în afara principiilor de transparență și fair-play. Această decizie este irevocabilă și nu este negociabilă.

Am făcut tot posibilul pentru a ajunge la o soluție înainte de a lua decizia de a nu participa la meci. Am lucrat la mutarea meciului, respectând sponsorii, integritatea competiției și posibilitățile de mediere pe toate căile legale disponibile.

I-am propus chiar și Federației Poloneze de Fotbal să acoperim noi costurile reprogramării meciului și să ne asumăm responsabilitatea financiară pentru schimbarea datei.

Acest lucru ar permite rezolvarea situației cu calm. Decizia le-a aparținut și rămâne a lor”, a declarat Jaroslaw Krolewski, președintele celor de la Wisla, potrivit The Athletic.

Echipa rapidistului Jambor, protagonista unor scene incredibile

La Slask evoluează sub formă de împrumut și atacantul Rapidului, Timotej Jambor, 22 de ani. El poartă numărul 10 și era anunțat titular în meciul de azi.

Scenele de pe Tarczynski Arena au fost unele extrem de ciudate: televiziunea poloneză deținătoare de drepturi, TVP Sport, a arătat imagini din vestiarul oaspeților, deși aceștia nu erau acolo, sosirea echipei gazdă, încălzirea acesteia, grafica primului 11 și a rezervelor - cu un ecran gol pentru Wisla.

Momentele incredibile au continuat cu startul partidei: arbitrii și cei de la Slask au ieșit normal pe teren, centralul a constatat neprezentarea oaspeților și a acordat 15 minute, conform regulamentului, în care aceștia să apară, timp în care s-au amuzat cu gazdele de ineditul situației.

Ulterior, după un sfert de oră, „centralul” Tomasz Kwiatkowski a fluierat finalul partidei, iar brigada a plecat la vestiare.

Jucătorii lui Slask s-au felicitat între ei și au mers să salute fanii, care i-au aplaudat.

După aceea, fotbaliștii din Wroclaw au rămas pe teren, au făcut alte mișcări de încălzire și au jucat un meci de fotbal improvizat, cu mascotele și copiii de mingi, pentru aproximativ 15 minute. Apoi au mers la vestiare, convinși că vor avea câștig de cauză, meciul nu va fi reprogramat și vor câștiga la „masa verde”.

Federația reacționează: „Situația de astăzi va fi întâmpinată cu o reacție foarte dură”

Președintele Asociației Poloneze de Fotbal (PZPN) amenință cu cele mai dure sancțiuni.

Cezary Kulesza a postat un comentariu pe această temă, anunțând consecințe pentru ambele părți:

„Nu voi ceda presiunilor sau șantajului de a nu participa la un meci. De asemenea, nu voi tolera un refuz nejustificat de a găzdui un grup organizat de fani vizitatori.

Vreau să fie clar: Asociația Poloneză de Fotbal (PZPN) vorbește printr-o singură voce în această privință. Îmi prezint poziția după consultări atât cu președintele Ekstraklasa, cât și cu președintele Ligii 1.

Situația de astăzi va fi întâmpinată cu o reacție foarte dură. Boicotarea de către un grup organizat de suporteri vizitatori sau boicotarea meciului de către un club nu vor fi metode acceptate de Federația Poloneză de Fotbal”, a scris președintele Federației pe platforma X.

Ce comunicat a emis clubul organizator

În același timp, clubul Slask Wroclaw se apără, susținând că toate deciziile au fost luate în conformitate cu legislația și este pregătit să răspundă inclusiv în fața Federației.

„Având în vedere relatările din mass-media privind o potențială amenințare la adresa jucătorilor și a personalului tehnic al echipei Wisla Cracovia, care ar putea împiedica desfășurarea meciului programat pentru 7 martie 2026, dorim să vă informăm că nu există semne privind o amenințare la adresa jucătorilor sau a personalului oaspeților.

Clubul asigură siguranța completă a echipei, a personalului și a conducerii echipei Wisła Cracovia în zonele desemnate și securizate ale stadionului. Absența unui grup organizat de fani oaspeți în tribune nu afectează în niciun fel securitatea părții sportive a evenimentului.

De asemenea, am primit o solicitare din partea echipei Wisła Cracovia pentru prezența Poliției în zona oaspeților, în timpul deplasării la antrenament și la meci, care, din câte știm, a fost asigurată.

Slask își asumă de deplin pregătirea sportivă și organizatorică pentru desfășurarea meciului. Toate deciziile clubului sunt luate în baza legislației aplicabile, iar clubul este pregătit să le apere în fața autorităților relevante sau a Federației Poloneze de Fotbal”, a scris Slask pe site-ul oficial.

