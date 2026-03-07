Dezastru pentru Verstappen FOTO. Accident bizar în timpul calificărilor din Australia: „N-am mai pățit așa ceva niciodată”  +23 foto
Verstappen a pierdut controlul monopostului în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Australiei. Foto: „X” @F1
Formula 1

Dezastru pentru Verstappen FOTO. Accident bizar în timpul calificărilor din Australia: „N-am mai pățit așa ceva niciodată”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 07.03.2026, ora 10:48
Actualizat: 07.03.2026, ora 10:48
  • Max Verstappen (28 de ani), vedeta celor de la Red Bull, a pierdut controlul monopostului în calificările pentru Marele Premiu al Australiei și a lovit parapetul de protecție.
  • Pilotul olandez va pleca din coada grilei în cursa de duminică, programată de la ora 06:00, în direct pe Antena 1.

Incidentul a avut loc în prima parte a calificărilor, când mai erau aproximativ opt minute din Q1.

Verstappen, accident bizar în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Australiei

Verstappen nu finalizase încă un tur cronometrat când a pierdut controlul monopostului în virajul 1, a ieșit în decor prin zona de pietriș și a lovit parapetul, iar sesiunea a fost oprită cu steag roșu.

S-au blocat brusc roțile din spate”, le-a transmis Verstappen inginerilor imediat după incident, înainte să părăsească monopostul avariat, conform formula1.com.

Verstappen a pierdut controlul monopostului în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Australiei. Foto: „X” @F1
Verstappen a pierdut controlul monopostului în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Australiei. Foto: „X” @F1

Verstappen a pierdut controlul monopostului în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Australiei. Foto: „X” @F1 Verstappen a pierdut controlul monopostului în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Australiei. Foto: „X” @F1 Verstappen a pierdut controlul monopostului în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Australiei. Foto: „X” @F1 Verstappen a pierdut controlul monopostului în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Australiei. Foto: „X” @F1 Verstappen a pierdut controlul monopostului în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Australiei. Foto: „X” @F1
Ulterior, olandezul a venit cu explicații suplimentare:

„Am apăsat frâna și, dintr-odată, puntea spate s-a blocat complet, din senin. Nu știu de ce s-a întâmplat asta sau cum s-a întâmplat.

N-am mai pățit așa ceva niciodată în cariera mea. Normal, la viteza aia nu mai poți salva mașina.

Impactul cu parapetul n-a fost chiar atât de grav, volanul doar mi-a zburat din mâini și de asta a trebuit să merg la centrul medical, dar sunt bine”, a declarat olandezul, conform sursei citate.

Verstappen a detaliat și momentul în care a apărut problema:

Cred că totul a mers prost încă dinainte să schimb într-o treaptă inferioară, pentru că am apăsat pedala. Imediat ce apeși frâna, se schimbă destul de repede în treapta inferioară, dar sistemul s-a blocat imediat în momentul în care am pus presiune maximă pe frână. Ceva foarte ciudat, asta e sigur. Sunt atât de multe necunoscute în momentul de față, pe care trebuie încă să le clarificăm. Vom vedea mâine ce putem face. Max Verstappen

În aceeași sesiune, Carlos Sainz (Williams) și Lance Stroll (Aston Martin) nu au mai ieșit deloc pe circuit.

Monopostul RB22 a suferit avarii semnificative, iar mecanicii Red Bull au de lucru înaintea cursei de 58 de tururi, programată duminică.

