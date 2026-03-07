„Îmi era frică” Valeriu Iftime dezvăluie de ce l-a dat afară pe Leo Grozavu: „Jucătorii spuneau că nu mai vin la echipă!”
Leo Grozavu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Îmi era frică” Valeriu Iftime dezvăluie de ce l-a dat afară pe Leo Grozavu: „Jucătorii spuneau că nu mai vin la echipă!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 12:25
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 12:26
  • Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la Botoșani, a vorbit despre despărțirea de tehnicianul Leo Grozavu (58 de ani).
  • Iftime susține că despărțirea de Leo Grozavu nu a avut la bază un conflict personal, ci ruptura apărută între antrenor și vestiar.
  • Patronul formației moldovene a vorbit și despre antrenorul pe care îl vede drept prima opțiune.

Echipa a ratat calificarea în play-off, deși a petrecut mult timp pe primele trei poziții ale clasamentului, iar acum se află pe locul 8, cu 42 de puncte.

Stranierii convocați la U20 și U21 Lista preliminară a jucătorilor din afara României pentru meciurile „tricolorilor” din luna martie
Citește și
Stranierii convocați la U20 și U21 Lista preliminară a jucătorilor din afara României pentru meciurile „tricolorilor” din luna martie
Citește mai mult
Stranierii convocați la U20 și U21 Lista preliminară a jucătorilor din afara României pentru meciurile „tricolorilor” din luna martie

Valeriu Iftime a explicat despărțirea de Leo Grozavu: „Îmi era frică de retrogradare”

„A fost extraordinar Leo, dar știm cu toții, când o echipă intră în degringoladă și rezultate proaste, nu mai face nimic decât dacă schimbă antrenorul.

Leo a înțeles el că nu mai poate să facă mari lucruri acum. Pentru că, așa cum joacă echipa de 8 etape, să faci 3 puncte este inacceptabil pentru oricine”, a declarat Iftime, la Digi Sport.

Întrebat dacă nu sunt și jucătorii responsabili pentru rezultatele obținute de Botoșani, patronul formației moldovene a răspuns:

Și acum ce să facem? Dăm afară toți jucătorii? Din ianuarie încoace s-au făcut tot felul de presiuni asupra lor. Pentru că Leo spunea: «Nu se antrenează, nu știu ce». Se creează o lipsă de chimie între antrenor și jucători: el crede că ei nu se antrenează, ei cred că el e foarte sever. Și uite că, una peste alta, s-a dus la o ruptură din asta. Valeriu Iftime

Iftime a subliniat că obiectivul echipei a fost și a rămas salvarea de la retrogradare, însă este convins că, dacă ar fi renunțat mai devreme la Leo Grozavu, Botoșani ar fi putut prinde play-off-ul, iar contextul ar fi fost cu totul diferit.

„Leo nu a avut un obiectiv clar. Obiectivul era salvarea de la retrogradare. Povestea este că, în timpul ăsta, cât echipa a jucat bine și ne-am ambalat cu toții... Eu cred că, dacă pe Leo nu îl schimbam acum, noi retrogradam.

Uitați-vă la Iași, la Sepsi. Îmi era frică. Mi se părea că nu mai putea juca echipa. Sunt jucători care spuneau: «Nu mai vin la echipă, că parcă vin la chin».

Eu am vorbit cu Leo la modul cel mai prietenesc: «Dacă vrei, rămâi, nu am nicio problemă, dar să văd dacă te poți descurca cu ăștia»”, a mai spus patronul formației moldovene.

Uitați-vă la U Cluj, la CFR Cluj, de unde au plecat și unde au ajuns. Poate dacă noi aveam inima asta mai tare și nu eram prieteni cu Leo, îl schimbam în ianuarie, dar mă făceați nebun toți. Valeriu Iftime

Valeriu Iftime, despre posibila numire a lui Marius Croitoru: „Am o slăbiciune pentru el”

În ceea ce privește viitorul antrenor, Iftime nu ascunde faptul că Marius Croitoru este prima variantă luată în calcul:

„Am vorbit mai mult cu Marius Croitoru, care pentru mine este o soluție bună și în condițiile pe care le pun acum. E o mare discuție și despre buget la noi.

Lucrurile sunt blocate pentru că mai așteptăm niște răspunsuri, inclusiv din Andorra, dacă vreți. Marius este o variantă ok. Pentru meciul ăsta a rămas antrenorul secund, domnul Roșca. Nu ne grabim așa de tare. Eu caut un om care să știe rețeta noastră.

După numirea lui Marius Croitoru la Botoșani, am jucat cel mai bun fotbal trei ani. În fiecare an făceam 42 de puncte. A plecat, ne-am scăldat într-o zonă de lipsă de rezultate. Am o slăbiciune pentru el. Știu cât fotbal știe și cât e de devotat”, a mai declarat Iftime.

77 de meciuri
a strâns Marius Croitoru pe banca echipei moldovene, 72 dintre ele în primul mandat, între 2019 și 2022. În total, a bifat 27 de victorii, 23 de remize și 27 de înfrângeri

Întrebat ce înseamnă, concret, situația financiară complicată a echipei, patronul a explicat:

„Adică cum promovezi copiii, cum reduci bugetul personal, cum vindem fotbaliști. Noi dăm 5,5 milioane de euro, ceea ce e prea mult să pierzi atât în Liga 1.

Asta e o chestiune, să mă organizez cu primăria, să văd cum fac gazonul și vestiarele. Cu mai puțini bani putem ține o echipă în Liga 1, dacă nu putem, asta este”.

Citește și

Ce lovitură a ratat CFR Balaj regretă că nu l-a vândut la timp pe Louis Munteanu: „Pleca pe o sumă mult mai mare” » Cine a sabotat transferul
Superliga
11:26
Ce lovitură a ratat CFR Balaj regretă că nu l-a vândut la timp pe Louis Munteanu: „Pleca pe o sumă mult mai mare” » Cine a sabotat transferul
Citește mai mult
Ce lovitură a ratat CFR Balaj regretă că nu l-a vândut la timp pe Louis Munteanu: „Pleca pe o sumă mult mai mare” » Cine a sabotat transferul
„Urmează un război total” Robert Ilyeș, declarație neașteptată după victoria cu Farul. Despre ce „război” vorbește
Superliga
10:23
„Urmează un război total” Robert Ilyeș, declarație neașteptată după victoria cu Farul. Despre ce „război” vorbește
Citește mai mult
„Urmează un război total” Robert Ilyeș, declarație neașteptată după victoria cu Farul. Despre ce „război” vorbește

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Marius Croitoru fc botosani valeriu iftime leo grozavu
Știrile zilei din sport
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Superliga
07.03
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Citește mai mult
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Superliga
07.03
„Nu mai avem echipă” Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Citește mai mult
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Liga 3
07.03
Fază bizară în FCSB - U Cluj FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Citește mai mult
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Superliga
07.03
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Citește mai mult
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:08
„Foarte bine a făcut” Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
„Foarte bine a făcut”  Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
22:32
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
23:52
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO  Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
23:17
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Handbal
07.03
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Citește mai mult
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Campionate
07.03
Scene incredibile! Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Citește mai mult
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Superliga
07.03
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Citește mai mult
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Formula 1
07.03
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Citește mai mult
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 31 rapid 25 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share