„Îmi era frică” Valeriu Iftime dezvăluie de ce l-a dat afară pe Leo Grozavu: „Jucătorii spuneau că nu mai vin la echipă!”

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la Botoșani, a vorbit despre despărțirea de tehnicianul Leo Grozavu (58 de ani).

Iftime susține că despărțirea de Leo Grozavu nu a avut la bază un conflict personal, ci ruptura apărută între antrenor și vestiar.

Patronul formației moldovene a vorbit și despre antrenorul pe care îl vede drept prima opțiune.

Echipa a ratat calificarea în play-off, deși a petrecut mult timp pe primele trei poziții ale clasamentului, iar acum se află pe locul 8, cu 42 de puncte.

Valeriu Iftime a explicat despărțirea de Leo Grozavu: „Îmi era frică de retrogradare”

„A fost extraordinar Leo, dar știm cu toții, când o echipă intră în degringoladă și rezultate proaste, nu mai face nimic decât dacă schimbă antrenorul.

Leo a înțeles el că nu mai poate să facă mari lucruri acum. Pentru că, așa cum joacă echipa de 8 etape, să faci 3 puncte este inacceptabil pentru oricine”, a declarat Iftime, la Digi Sport.

Întrebat dacă nu sunt și jucătorii responsabili pentru rezultatele obținute de Botoșani, patronul formației moldovene a răspuns:

Și acum ce să facem? Dăm afară toți jucătorii? Din ianuarie încoace s-au făcut tot felul de presiuni asupra lor. Pentru că Leo spunea: «Nu se antrenează, nu știu ce». Se creează o lipsă de chimie între antrenor și jucători: el crede că ei nu se antrenează, ei cred că el e foarte sever. Și uite că, una peste alta, s-a dus la o ruptură din asta. Valeriu Iftime

Iftime a subliniat că obiectivul echipei a fost și a rămas salvarea de la retrogradare, însă este convins că, dacă ar fi renunțat mai devreme la Leo Grozavu, Botoșani ar fi putut prinde play-off-ul, iar contextul ar fi fost cu totul diferit.

„Leo nu a avut un obiectiv clar. Obiectivul era salvarea de la retrogradare. Povestea este că, în timpul ăsta, cât echipa a jucat bine și ne-am ambalat cu toții... Eu cred că, dacă pe Leo nu îl schimbam acum, noi retrogradam.

Uitați-vă la Iași, la Sepsi. Îmi era frică. Mi se părea că nu mai putea juca echipa. Sunt jucători care spuneau: «Nu mai vin la echipă, că parcă vin la chin».

Eu am vorbit cu Leo la modul cel mai prietenesc: «Dacă vrei, rămâi, nu am nicio problemă, dar să văd dacă te poți descurca cu ăștia»”, a mai spus patronul formației moldovene.

Uitați-vă la U Cluj, la CFR Cluj, de unde au plecat și unde au ajuns. Poate dacă noi aveam inima asta mai tare și nu eram prieteni cu Leo, îl schimbam în ianuarie, dar mă făceați nebun toți. Valeriu Iftime

Valeriu Iftime, despre posibila numire a lui Marius Croitoru: „Am o slăbiciune pentru el”

În ceea ce privește viitorul antrenor, Iftime nu ascunde faptul că Marius Croitoru este prima variantă luată în calcul:

„Am vorbit mai mult cu Marius Croitoru, care pentru mine este o soluție bună și în condițiile pe care le pun acum. E o mare discuție și despre buget la noi.

Lucrurile sunt blocate pentru că mai așteptăm niște răspunsuri, inclusiv din Andorra, dacă vreți. Marius este o variantă ok. Pentru meciul ăsta a rămas antrenorul secund, domnul Roșca. Nu ne grabim așa de tare. Eu caut un om care să știe rețeta noastră.

După numirea lui Marius Croitoru la Botoșani, am jucat cel mai bun fotbal trei ani. În fiecare an făceam 42 de puncte. A plecat, ne-am scăldat într-o zonă de lipsă de rezultate. Am o slăbiciune pentru el. Știu cât fotbal știe și cât e de devotat”, a mai declarat Iftime.

77 de meciuri a strâns Marius Croitoru pe banca echipei moldovene, 72 dintre ele în primul mandat, între 2019 și 2022. În total, a bifat 27 de victorii, 23 de remize și 27 de înfrângeri

Întrebat ce înseamnă, concret, situația financiară complicată a echipei, patronul a explicat:

„Adică cum promovezi copiii, cum reduci bugetul personal, cum vindem fotbaliști. Noi dăm 5,5 milioane de euro, ceea ce e prea mult să pierzi atât în Liga 1.

Asta e o chestiune, să mă organizez cu primăria, să văd cum fac gazonul și vestiarele. Cu mai puțini bani putem ține o echipă în Liga 1, dacă nu putem, asta este”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport