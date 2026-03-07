Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite

Statisticienii de la Football Meets Data au publicat șansele de calificare ale fiecărei naționale aflate la barajul pentru CM 2026.

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu face ultimele pregătiri înainte de meciul decisiv cu Turcia, însă calculele nu sunt de partea „tricolorilor”.

România are 6% șanse să ajungă la CM 2026

16 naționale sunt implicate în barajul pentru calificarea la turneul final din SUA, Canada și Mexic, fiind împărțite câte 4, într-un sistem de tip semifinale și finală.

Potrivit celor de la Football Meets Data, naționala României are 16% șanse să treacă de Turcia în semifinale, respectiv șanse de doar 6% să câștige și finala barajului, cu Slovacia sau Kosovo, care ar asigura prezența la Mondial.

Doar Irlanda de Nord și Macedonia de Nord au șanse mai mici de calificare la CM 2026, 5%, respectiv 4%.

Nici măcar una dintre cele 16 echipe nu are 50% șanse pentru turneul final, Turcia, Italia, Danemarca și Ucraina fiind primele 4 favorite pentru cele 4 locuri libere rămase pentru Europa.

Lista preliminară a stranierilor aleși de Mircea Lucescu pentru barajul CM 2026

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)

(Raków | Polonia, 5/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)

(Pisa | Italia, 35/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)

(Al Ain | EAU, 8/0) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)

(Ferencváros | Ungaria, 0/0) Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)

(Caykur Rizespor | Turcia, 33/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)

(DC United | SUA, 4/2) Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)

(Gaziantep FK | Turcia, 27/7) Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

