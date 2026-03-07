Peste 10 ani după gratii! Procurorii cer o pedeapsă dură pentru atacantul din prima ligă spaniolă. De ce îl acuză!

- Rafa Mir, 28 de ani, atacantul spaniol împrumutat de Sevilla la Elche în acest sezon, riscă să-și încheie cariera la închisoare, dacă va fi găsit vinovat într-un dosar ce durează din toamna lui 2024.
Rafa Mir era jucătorul Valenciei, împrumutat de FC Sevilla, când a fost acuzat, în toamna lui 2024.
Atacantul a fost arestat pe 3 septembrie, la două zile după acel moment.
O tânără în vârstă de 21 de ani a făcut plângere împotriva lui, a susținut că a agresat-o și violat-o în casa lui din Betera (lângă Valencia), în noaptea de 31 august spre 1 septembrie.
După ce Mir jucase la 1-1 cu Villarreal, pe „Mestalla”, cei doi petrecând la un club de noapte din oraș înainte de a ajunge în apartamentul fotbalistului.
Rafa Mir, arestat în septembrie 2024. A continuat să joace în timpul anchetei
A fost reținut două zile de agenții Gărzii Civile, dar s-a decis anchetarea lui în stare de libertate.
Investigația a continuat, la fel, el a evoluat la Valencia până la sfârșitul acelui campionat.
În vara lui 2025, s-a întors la Sevilla, care l-a cedat la Elche pentru acest sezon.
Ultima sa partidă, pe 1 martie, 90 de minute la 2-2 acasă cu Espanyol, el egalând în final (90).
Ce a cerut Parchetul: 9 ani pentru viol, 18 luni pentru vătămare corporală
La 28 de ani, acesta riscă să-și încheie cariera, dacă va fi găsit vinovat și condamnat.
Procurorii au cerut o pedeapsă de 10 ani și jumătate de închisoare. Nouă ani pentru viol și 18 luni pentru vătămare corporală, potrivit cotidianului spaniol Las Provincias.
Parchetul a solicitat și un ordin de restricție de 500 de metri față de presupusa victimă timp de 13 ani. Plus șapte ani de eliberare sub supraveghere și interdicție de a lucra șapte ani cu minori.
Prietenul lui Rafa Mir, acuzat de agresiune și vătămare corporală
Mir nu a fost singur în acea noapte. Prietenul lui, Pablo Jara, fost internațional iberic de juniori, ar putea ajunge 3 ani după gratii. Aceasta este sancțiunea dorită de procurori.
Jara a atins de mai multe ori sânii și zona pubiană unei alte tinere, pe care a lovit-o apoi cu pumnul în față.