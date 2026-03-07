Peste 10 ani după gratii! Procurorii cer o pedeapsă dură pentru atacantul din prima ligă spaniolă. De ce îl acuză!
Rafa Mir (stânga), pe 23 noiembrie 2025, la 2-2 contra lui Real Madrid Foto: Imago
Campionate

Peste 10 ani după gratii! Procurorii cer o pedeapsă dură pentru atacantul din prima ligă spaniolă. De ce îl acuză!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 14:00
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 14:00
  • Rafa Mir, 28 de ani, atacantul spaniol împrumutat de Sevilla la Elche în acest sezon, riscă să-și încheie cariera la închisoare, dacă va fi găsit vinovat într-un dosar ce durează din toamna lui 2024.

Rafa Mir era jucătorul Valenciei, împrumutat de FC Sevilla, când a fost acuzat, în toamna lui 2024.

Atacantul a fost arestat pe 3 septembrie, la două zile după acel moment.

O tânără în vârstă de 21 de ani a făcut plângere împotriva lui, a susținut că a agresat-o și violat-o în casa lui din Betera (lângă Valencia), în noaptea de 31 august spre 1 septembrie.

După ce Mir jucase la 1-1 cu Villarreal, pe „Mestalla”, cei doi petrecând la un club de noapte din oraș înainte de a ajunge în apartamentul fotbalistului.

Rafa Mir, arestat în septembrie 2024. A continuat să joace în timpul anchetei

A fost reținut două zile de agenții Gărzii Civile, dar s-a decis anchetarea lui în stare de libertate.

Rafa Mir și-a ascuns cătușele sub tricou Foto: Imago Rafa Mir și-a ascuns cătușele sub tricou Foto: Imago
Rafa Mir și-a ascuns cătușele sub tricou Foto: Imago

Investigația a continuat, la fel, el a evoluat la Valencia până la sfârșitul acelui campionat.

În vara lui 2025, s-a întors la Sevilla, care l-a cedat la Elche pentru acest sezon.

7 goluri
a marcat Rafa Mir pentru Elche în 21 de meciuri jucate în LaLiga 2025-2026

Ultima sa partidă, pe 1 martie, 90 de minute la 2-2 acasă cu Espanyol, el egalând în final (90).

Ce a cerut Parchetul: 9 ani pentru viol, 18 luni pentru vătămare corporală

La 28 de ani, acesta riscă să-și încheie cariera, dacă va fi găsit vinovat și condamnat.

Procurorii au cerut o pedeapsă de 10 ani și jumătate de închisoare. Nouă ani pentru viol și 18 luni pentru vătămare corporală, potrivit cotidianului spaniol Las Provincias.

Mir a înscris două goluri pe 7 decembrie, la Elche - Girona 3-0 Foto: Imago Mir a înscris două goluri pe 7 decembrie, la Elche - Girona 3-0 Foto: Imago
Mir a înscris două goluri pe 7 decembrie, la Elche - Girona 3-0 Foto: Imago

Parchetul a solicitat și un ordin de restricție de 500 de metri față de presupusa victimă timp de 13 ani. Plus șapte ani de eliberare sub supraveghere și interdicție de a lucra șapte ani cu minori.

64.000 de euro
este suma pretinsă ca despăgubire de tânăra care îl acuză de viol și vătămare corporală

Prietenul lui Rafa Mir, acuzat de agresiune și vătămare corporală

Mir nu a fost singur în acea noapte. Prietenul lui, Pablo Jara, fost internațional iberic de juniori, ar putea ajunge 3 ani după gratii. Aceasta este sancțiunea dorită de procurori.

Jara a atins de mai multe ori sânii și zona pubiană unei alte tinere, pe care a lovit-o apoi cu pumnul în față.

