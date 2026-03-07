Ce a fost în capul lui?! FOTO+VIDEO. Un internațional român l-a apucat de gât pe arbitru după ce a primit „roșu”! Clubul său a transmis un mesaj furios

Troy Tomșa (18 ani), jucător al naționalei U19 a României, l-a atacat pe „centralul” meciului Napoli - Sassuolo din campionatul Primavera 1, scor 5-2, care s-a disputat sâmbătă.

După ce a fost eliminat, Tomșa s-a întors din drumul spre vestiare și l-a luat de gât pe arbitru, fiind îndepărtat cu greu de colegii săi.

Troy Tomșa l-a luat de gât pe arbitru, după ce a fost eliminat

În minutul 63, după un duel aerian în urma căruia arbitrul a acordat fault pentru Napoli, Tomșa a protestat vehement și a gesticulat în direcția „centralului”, acesta arătându-i direct cartonașul roșu.

La scurt timp după ce a început să se îndrepte spre vestiar, Tomșa s-a întors nervos pentru a-i cere explicații arbitrului.

Extrem de furios, Tomșa l-a luat de gât pe arbitrul Maresca, în ciuda încercării unui dintre jucătorii lui Napoli de a-l calma.

Ulterior, Tomșa și-a împins unul dintre adversari, dar și pe Angelo Carbone, șeful academiei lui Sassuolo, care s-a dus la marginea terenului pentru a-l calma, scrie sassuolonews.it.

Reacția clubului Sassuolo

După incident, Sassuolo a emis un comunicat prin care a anunțat că va lua masuri drastice față de Troy Tomșa:

„US Sassuolo Calcio condamnă ferm comportamentul lui Troy Tomșa față de arbitrul meciului, domnul Mattia Maresca, în timpul meciului din etapa a 29-a a campionatului Primavera 1 dintre Napoli și Sassuolo.

Clubul consideră că incidentele de acest gen sunt inacceptabile și complet în contradicție cu valorile respectului și corectitudinii, care sunt principiile fundamentale ale sportului și pe care Sassuolo Calcio le promovează constant.

Clubul a inițiat deja evaluările interne corespunzătoare și va lua măsuri disciplinare serioase față de jucător.

Sassuolo Calcio își reafirmă, de asemenea, angajamentul de a promova, prin activități sportive și numeroasele proiecte de formare ale clubului, valorile educaționale care trebuie să însoțească dezvoltarea sportivilor, atât masculini, cât și feminin”, a transmis Sassuolo.

Cine este Troy Tomșa

Născut în Anglia, Troy Tomșa, mijlocașul defensiv de la Sassuolo îmbracă tricoul grupării italiene din anul 2022, atunci când a fost transferat de la gruparea germană Walldorf. Anterior, el fusese și în academia celor de la Hoffenheim.

În România, Troy Tomșa a jucat doar la grupele de juniori de la Sănătatea Cluj, făcând pasul în străinătate în anul 2017, atunci când a ajuns la FSV Ossweil.

La nivel internațional, Tomșa a jucat 25 de meciuri pentru reprezentativele U17, U18 și U19 ale României, reușind să marcheze 5 goluri, patru dintre acestea la U19.

