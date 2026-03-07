Ce a fost în capul lui?!  FOTO+VIDEO. Un internațional român  l-a apucat de gât pe arbitru după ce a primit „roșu”! Clubul său a transmis un mesaj furios +8 foto
Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO: Captură X
Stranieri

Ce a fost în capul lui?! FOTO+VIDEO. Un internațional român l-a apucat de gât pe arbitru după ce a primit „roșu”! Clubul său a transmis un mesaj furios

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 17:07
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 17:20
  • Troy Tomșa (18 ani), jucător al naționalei U19 a României, l-a atacat pe „centralul” meciului Napoli - Sassuolo din campionatul Primavera 1, scor 5-2, care s-a disputat sâmbătă.

După ce a fost eliminat, Tomșa s-a întors din drumul spre vestiare și l-a luat de gât pe arbitru, fiind îndepărtat cu greu de colegii săi.

Liga 1, etapa #30 U Cluj, victorie categorică cu FCSB » Petrolul a trecut de FC Botoșani. Programul + clasamentul actualizat
Citește și
Liga 1, etapa #30 U Cluj, victorie categorică cu FCSB » Petrolul a trecut de FC Botoșani. Programul + clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #30 U Cluj, victorie categorică cu FCSB » Petrolul a trecut de FC Botoșani. Programul + clasamentul actualizat

Troy Tomșa l-a luat de gât pe arbitru, după ce a fost eliminat

În minutul 63, după un duel aerian în urma căruia arbitrul a acordat fault pentru Napoli, Tomșa a protestat vehement și a gesticulat în direcția „centralului”, acesta arătându-i direct cartonașul roșu.

La scurt timp după ce a început să se îndrepte spre vestiar, Tomșa s-a întors nervos pentru a-i cere explicații arbitrului.

Extrem de furios, Tomșa l-a luat de gât pe arbitrul Maresca, în ciuda încercării unui dintre jucătorii lui Napoli de a-l calma.

Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (6).jpeg
Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (6).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (1).jpeg Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (2).jpeg Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (3).jpeg Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (4).jpeg Momentul în care Troy Tomșa îl ia de gât pe arbitru FOTO Captură X (5).jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Ulterior, Tomșa și-a împins unul dintre adversari, dar și pe Angelo Carbone, șeful academiei lui Sassuolo, care s-a dus la marginea terenului pentru a-l calma, scrie sassuolonews.it.

Reacția clubului Sassuolo

După incident, Sassuolo a emis un comunicat prin care a anunțat că va lua masuri drastice față de Troy Tomșa:

„US Sassuolo Calcio condamnă ferm comportamentul lui Troy Tomșa față de arbitrul meciului, domnul Mattia Maresca, în timpul meciului din etapa a 29-a a campionatului Primavera 1 dintre Napoli și Sassuolo.

Clubul consideră că incidentele de acest gen sunt inacceptabile și complet în contradicție cu valorile respectului și corectitudinii, care sunt principiile fundamentale ale sportului și pe care Sassuolo Calcio le promovează constant.

Clubul a inițiat deja evaluările interne corespunzătoare și va lua măsuri disciplinare serioase față de jucător.

Sassuolo Calcio își reafirmă, de asemenea, angajamentul de a promova, prin activități sportive și numeroasele proiecte de formare ale clubului, valorile educaționale care trebuie să însoțească dezvoltarea sportivilor, atât masculini, cât și feminin”, a transmis Sassuolo.

Cine este Troy Tomșa

Născut în Anglia, Troy Tomșa, mijlocașul defensiv de la Sassuolo îmbracă tricoul grupării italiene din anul 2022, atunci când a fost transferat de la gruparea germană Walldorf. Anterior, el fusese și în academia celor de la Hoffenheim.

În România, Troy Tomșa a jucat doar la grupele de juniori de la Sănătatea Cluj, făcând pasul în străinătate în anul 2017, atunci când a ajuns la FSV Ossweil.

La nivel internațional, Tomșa a jucat 25 de meciuri pentru reprezentativele U17, U18 și U19 ale României, reușind să marcheze 5 goluri, patru dintre acestea la U19.

Citește și

Când va putea juca Pușcaș Kopic a anunțat numele celor patru jucători care sunt OUT pentru meciul cu CFR: „Nu vor fi cu noi”
Superliga
16:32
Când va putea juca Pușcaș Kopic a anunțat numele celor patru jucători care sunt OUT pentru meciul cu CFR: „Nu vor fi cu noi”
Citește mai mult
Când va putea juca Pușcaș Kopic a anunțat numele celor patru jucători care sunt OUT pentru meciul cu CFR: „Nu vor fi cu noi”
„România nu duce lipsă de șmecheri” Mihăiță Pleșan, răspuns exploziv pentru Mihai Stoica:  „Poate fi o lecție de umilință”
Superliga
16:23
„România nu duce lipsă de șmecheri” Mihăiță Pleșan, răspuns exploziv pentru Mihai Stoica: „Poate fi o lecție de umilință”
Citește mai mult
„România nu duce lipsă de șmecheri” Mihăiță Pleșan, răspuns exploziv pentru Mihai Stoica:  „Poate fi o lecție de umilință”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

italia arbitru napoli sassuolo Troy Tomsa
Știrile zilei din sport
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Superliga
07.03
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Citește mai mult
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Superliga
07.03
„Nu mai avem echipă” Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Citește mai mult
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Liga 3
07.03
Fază bizară în FCSB - U Cluj FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Citește mai mult
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Superliga
07.03
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Citește mai mult
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:08
„Foarte bine a făcut” Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
„Foarte bine a făcut”  Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
22:32
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
23:52
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO  Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
23:17
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Handbal
07.03
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Citește mai mult
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Campionate
07.03
Scene incredibile! Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Citește mai mult
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Superliga
07.03
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Citește mai mult
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Formula 1
07.03
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Citește mai mult
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 31 rapid 25 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share