FCSB - U Cluj. Gazdele au deschis scorul pe Arena Națională după o greșeală imensă a lui Jug Stanojev (26 de ani), aripa „șepcilor roșii”.

Chiar dacă este un jucător de profil ofensiv, Stanojev este folosit în această seară pe postul de fundaș stânga, după accidentarea lui Alexandru Chipciu (36 de ani).

FCSB și Universitatea Cluj se întâlnesc în această seară, pe Arena Națională, în cadrul etapei 30 din Liga 1, ultima din sezonul regulat.

FOTO. Autogolul lui Jug Stanojev în meciul cu FCSB

În minutul 10 al partidei, FCSB se afla în atac, pe partea stângă. Mingea se afla la Florin Tănase, care i-a pasat lui Joao Paulo, venit în viteză pe flanc.

Noul transfer al campioanei a preluat mingea și, din alergare, a centrat puternic în fața porții apărate de Lefter.

Mingea a trecut de apărarea Universității Cluj și l-a lovit pe Jug Stanojev în zona pieptului, balonul intrând în poartă.

U Cluj a venit imediat cu un răspuns. În minutul 24, Macalou a centrat în careul advers, mingea a trecut de tânărul Matei Popa și a ajuns la Mendy, care a înscris cu poarta goală.

În minutul 40 a marcat și Lukic, stabilind scorul pauzei, 2-1 pentru Universitatea.

FCSB - U Cluj, echipele de start

FCSB : M. Popa - Creţu, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru - Miculescu, Cisotti, Thiam - Bîrligea

: M. Popa - Creţu, Duarte, Dawa, Joao Paulo - Tănase, Lixandru - Miculescu, Cisotti, Thiam - Bîrligea Rezerve : Târnovanu, Zima, Graovac, Kiki, Arad, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, D. Popa

: Târnovanu, Zima, Graovac, Kiki, Arad, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, D. Popa U Cluj : Lefter - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Stanojev - Codrea - Bic, Fabry - Macalou, Lukic, Mendy

: Lefter - Mikanovic, Cisse, Coubiș, Stanojev - Codrea - Bic, Fabry - Macalou, Lukic, Mendy Rezerve : Gertmonas, Cosa, Chinteș, Cristea, Capradossi, Miguel Silva, Murgia, El Sawy, Pall, Nistor, Gheorghiță, Postolachi

: Gertmonas, Cosa, Chinteș, Cristea, Capradossi, Miguel Silva, Murgia, El Sawy, Pall, Nistor, Gheorghiță, Postolachi Stadion : Arena Naţională

: Arena Naţională Arbitru: Rareș Vidican. Asistenți: Tunyogi Ferencz, Ioan Corb. VAR: Cătălin Popa. AVAR: Lucian Rusandu

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport