Campionatul Mondial

Cum s-ar putea amâna Mondialul Scenariul dramatic care ar provoca mutarea CM 2026

Theodor Jumătate
07.03.2026, ora 10:11
07.03.2026, ora 10:11
  • Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), e așteptat să înceapă pe 11 iunie. 
  • Pe fondul războiului dintre alianța SUA - Israel și Iran, conflict care afectează Orientul Mijlociu, CM s-ar putea amâna într-un caz extrem.

Nu mai e doar un război, cel din Ucraina. De o săptămână a început altul, care afectează Orientul Mijlociu.

Războiul din Orientul Mijlociu, doar 4-5 săptămâni?

Atacurile alianței Statele Unite - Israel asupra Iranului și reacția Teheranului, care a lovit cu rachete și drone toate țările importante ale Golfului Persic unde se află baze militare ale SUA, nu par să se oprească prea curând.

Iran, atacată cu rachete de SUA și Israel FOTO Imago
Iran, atacată cu rachete de SUA și Israel FOTO Imago

Deși președintele american Donald Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu vorbesc de „operațiuni” întinse pe 4-5 săptămâni, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, susține că armata țării sale poate rezista.

Amenințarea Iranului provoacă îngrijorare

Cu Mondialul apropiindu-se, s-a pus întrebarea și dacă acest conflict poate da peste cap turneul final (11 iunie - 19 iulie).

97 de zile
mai sunt până la startul Mondialului organizat în Statele Unite, Canada și Mexic

Posibilitatea este minimă, chiar dacă naționala Iranului s-ar putea retrage de la CM 2026, dar nu e nulă. Amenințarea iraniană provoacă îngrijorare și pentru baraje, chiar și pentru competiția însăși.

Scenariul extrem care ar putea amâna Mondialul

Profesorul britanic Simon Chadwick, fost director de cercetare la Comitetul de Organizare CM 2022, a expus unicul scenariu, dramatic, extrem, care ar putea convinge FIFA și SUA să amâne Mondialul.

Trump și Infantino, la tragerea la sorți de la Washington, pe 5 decembrie. Președinții SUA și FIFA decid dacă se joacă CM 2026 Foto: Imago Trump și Infantino, la tragerea la sorți de la Washington, pe 5 decembrie. Președinții SUA și FIFA decid dacă se joacă CM 2026 Foto: Imago
Trump și Infantino, la tragerea la sorți de la Washington, pe 5 decembrie. Președinții SUA și FIFA decid dacă se joacă CM 2026 Foto: Imago

„La doar trei luni de World Cup, decalarea turneului pentru anul viitor pare puțin probabilă. Logistic, economic, politic, reprogramarea megaevenimentului ar fi o provocare uriașă”, a declarat Chadwick, pentru SportBible.

„Cât timp războiul rămâne sub control în Orientul Mijlociu, ar fi greu de justificat amânarea”.

Totuși, dacă atacurile se extind în Europa și America de Nord, problema ar escalada și ar deveni mult mai gravă. În plus, dacă transportul aerian ar fi perturbat și aprovizionarea cu petrol afectată, FIFA și SUA ar putea fi obligate să ia în calcul aranjamente alternative pentru Mondial Simon Chadwick

„Trump ar considera reprogramarea ca o capitulare”

Acesta a subliniat ceva însă: „Donald Trump și administrația americană s-ar opune vehement reprogramării turneului, ar considera-o probabil capitulare”.

Ideea sa: „Cel puțin deocamdată, Mondialul pare să se desfășoare conform planului, chiar dacă trebuie să existe și amânarea ca posibilitate”.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share