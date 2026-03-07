„Acest no name...”  Discurs agresiv, după contrele  Pleșan - MM Stoica: „Să nu te iei cu mine niciodată în viața ta!”

Impresarul sârb Zvonko Milojkovic a venit cu un răspuns dur pentru Mihăiță Pleșan (43 de ani), după contrele pe care fostul fotbalist le-a avut cu Mihai Stoica (60 de ani).

Impresarul susține că le-a propus celor de la FCSB doi jucători: Raul Florucz și Carlos Mora. Mihai Stoica a publicat ulterior numele jucătorilor recomandați de Mihăiță Pleșan, iar Florucz și Mora nu se aflau pe listă.

Zvonko Milojkovic: „Ce bărbat ești tu, Pleșane?”

Imediat după răspunsul lui Mihai Stoica, Mihăiță Pleșan a reacționat și a declarat că „Ori România duce lipsa de orice, dar de șmecheri, nu”.

După toate contrele apărute între Pleșan și Mihai Stoica, impresarul Zvonko Milojkovic a lansat un atac la adresa fostului fotbalist.

„ În primul rând, Pleşan e impresar de calculator, un no name. Doi la rând, o întrebare pentru acest no name: pe cine știe de la Olimpia Ljubljana, de unde a scos prețul ăsta, 200.000 de euro? La momentul respectiv, Florucz costa între un milion și un milion și jumătate, atât cerea clubul.

Raul a mai stat un an, a jucat cupele europene, a ajuns la națională și apoi a fost vândut pe 5 milioane. Nu se poate așa ceva, să minți așa!

Eu când am vorbit cu MM, lui MM i-a plăcut și m-a întrebat dacă poate juca vârf, pentru că ei aveau nevoie de atacant.

Aici eu i-am zis lui MM că niciodată, poate doar dreapta și număr 10. Să nu se gândească la el ca atacant. Asta a fost discuția dintre mine și MM Stoica. Iar MM mi-a zis că i-a plăcut, dar erau acoperiți acolo.

Pleşan declară că a vorbit cu cineva de la FCSB și că l-a propus cuiva, dar că nu spune nume. Ce bărbat ești tu, Pleşane? A declarat că nu mă cunoaște. Ba da, acest no name mă cunoaște foarte bine. Să nu te iei cu mine niciodată în viața ta!

Chiar îl rog pe MM Stoica să nu mai vorbească cu toți necunoscuții sau agenții ăștia închipuiți. A declarat că el propune sute de jucători. Nu știam că e așa tare și are de propus sute de jucători. Dar așa e când stai doar pe laptop.

Am mari probleme cu astfel de oameni în România. Cu agenți de genul ăsta, care nu știu prețul și vorbesc fără să știe. Cum să coste cel mai bun jucător de la Ljubljana 200.000 de euro?”, a spus Zvonko Milojkovic pentru GOLAZO.ro.

Mihăiță Pleșan, contre cu Mihai Stoica

Fostul fotbalist devenit impresar susține că Mihai Stoica nu a luat în calcul propunerile pe care i le-a făcut, astfel că a discutat despre anumiți jucători cu alte persoane din staff-ul FCSB-ului.

Acesta ar fi și fost motivul pentru care propunerile legate de Mora și Florucz nu ar fi ajuns la Mihai Stoica.

„Nu mi-aș fi dorit să ajungem aici, dar poate fi o lecție de umilință pentru cei obișnuiți să spună ce vor, când vor, fără repercusiuni. Ori România duce lipsa de orice, dar de șmecheri, nu.

Referitor la comentariile domnului Mihai «Meme» Stoica, care s-a simțit vizat de declarațiile mele din emisiunea de la Fanatik, fac următoarele precizări:

De-a lungul timpului (recte, ultimii 2-3 ani), am propus un număr însemnat de jucători unui număr la fel de însemnat de echipe - atât din Liga Întâi, cat și din alte campionate profesioniste de fotbal din întreaga lume. Am deci suficientă «cazuistică» pentru a compara cu ce am văzut în relația cu clubul FCSB.

Evident că, printre multele cluburi la care fac referire în paragraful anterior, se numără și FCSB, reprezentat de Mihai «Meme» Stoica.

Domnia sa a primit, precum alți președinți din România, un număr de jucători din partea mea, cu titlu de oportunitate. I-a numit el pe o parte în deja celebra postare”, a postat Mihăiță Pleșan, pe Facebook

Ce scrisese Mihai Stoica pe Facebook

„Domnul Mihăiță Păunel Pleșan mi-a propus următorii jucători:

Moha Moukhliss Indrit Tuci Alexis Gamboa Darick Kobie Morris

Despre Raul Florucz am vorbit cu Zvonko Milojkovic, dar suma de transfer era mare (a plecat pe 5M în Belgia). Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni.

Am obiceiul de a salva chaturile cu agenții și cu cei care propun jucători”, a scris Mihai Stoica.

