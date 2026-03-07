Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere +11 foto
Foto: Sport Pictures
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere

George Neagu
Publicat: 07.03.2026, ora 20:31
  • Suporterii din Peluza „Cătălin Hîldan” (PCH) și cei de la Sud Dinamo au mers la baza de la Săftica pentru a discuta cu antrenorul principal Zeljko Kopic (48 de ani) și cu „secundul” Florentin Petre (50 de ani).

Fanii „câinilor” au dorit să lămurească situația, după protestul din meciul de joi din Cupa României, împotriva celor de la Metalul Buzău (1-0).

În startul reprizei secunde a partidei, ultrașii PCH au părăsit complet sectorul unde se aflau pe stadionul „Arcul de Triumf”. Cei de la Sud nu au fost deloc la meci.

Totul s-a întâmplat din cauză că cei din urmă nu au primit de la club sectorul dedicat și au fost relocați la T2, unde un bilet costa 60 de lei. Sectorul dorit de suporterii dinamoviști a fost ocupat, în schimb, de cei aproximativ 40 de fani ai echipei din Buzău.

Suporterii lui Dinamo, ședință cu Zeljko Kopic și Florentin Petre

La două zile distanță de la protest, suporterii din Peluza „Cătălin Hîldan” și cei de la Sud au mers la baza lui Dinamo de la Săftica pentru a discuta cu antrenorii Zeljko Kopic și Florentin Petre.

După toate tensiunile apărute, suporterii i-ar fi asigurat pe cei doi antrenori că vor fi în continuare alături de echipă, chiar dacă i-a deranjat decizia clubului din meciul cu Metalul Buzău, anunță prosport.ro.

Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Dinamo a învins-o pe Metalul Buzău cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Alex Pop în minutul 27, și s-a calificat în semifinalele Cupei României.

În următoarea fază a competiției, „câinii” vor da peste Universitatea Craiova. Meciul va avea loc pe 22 aprilie. În cealaltă semifinală se duelează FC Argeș și U Cluj.

Ultrașii lui Dinamo au părăsit stadionul după pauză

După pauză, fanii au dat startul unui protest față de condițiile oferite de conducere.

Protestul a fost acompaniat de scandări precum „Libertate pentru suporteri”, „Dinamo suntem noi” și „Fotbal modern noi nu vrem niciodată” în primele minute ale reprizei secunde, după care suporterii au părăsit complet sectorul.

Totodată, mai mulți ultrași aflați în tribuna a doua au scandat injurii la adresa președintelui clubului, Andrei Nicolescu, în cadrul aceluiași protest.

Suporterii celor de la Metalul Buzău. Foto: GOLAZO.ro Suporterii celor de la Metalul Buzău. Foto: GOLAZO.ro
Suporterii celor de la Metalul Buzău. Foto: GOLAZO.ro

