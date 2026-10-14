„Acum mă cunoaște?” Copiii jucătorului care l-a ironizat pe Lamine Yamal s-au pozat cu superstarul Barcelonei. Răspunsul mijlocașului de la Galata

Cu câteva zile înainte de duelul dintre Galatasaray și Barcelona, Mario Lemina a atras atenția cu o declarație despre Lamine Yamal, susținând că nu îl cunoaște pe tânărul star catalan.

După victoria Barcelonei, scor 4-1, în Liga Campionilor, Yamal i-a răspuns pe Instagram, iar mijlocașul lui Galatasaray a revenit cu un mesaj.

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Ironia lui Mario Lemina era veche de mai bine de un an, dar a revenit în atenție înaintea duelului dintre Galatasaray și Barcelona.

În august 2025, mijlocașul gabonez afirma că nu îl cunoaște pe Lamine Yamal, într-o comparație cu Leroy Sane.

După victoria catalanilor cu 4-1, starul Barcelonei i-a răspuns ironic pe Instagram, iar Lemina a încheiat schimbul de replici cu un mesaj amical, dezvăluind că fiul său cel mic este un mare admirator al tânărului spaniol.

În august 2025, când a fost întrebat cine este mai bun dintre Leroy Sane și Lamine Yamal, Mario Lemina a oferit un răspuns ironic: „Cine este Lamine Yamal? Nu îl cunosc. Eu îl cunosc doar pe Sane”.

🚨 Mario Lemina chambre Lamine Yamal avant affronter le Barça demain avec Galatasaray 😳⚔️ « Qui est Yamal ? Je ne le connais pas. Je ne connais que Sané. » https://t.co/iPeC394g9b — Foot Mercato (@footmercato) October 12, 2026

Marți seara, în Turcia, Lamine Yamal a avut un rol esențial în victoria Barcelonei în fața lui Galatasaray. Fotbalistul catalan a oferit două pase decisive, pentru golurile lui Fermin Lopez și Anthony Gordon, și a impresionat printr-o acțiune individuală spectaculoasă la faza celui de-al treilea gol al Barcelonei.

La final, Yamal și Lemina s-au întreținut amical, după cum arată imaginile surprinse:

Lamine Yamal & Mario Lemina après la fin du match 🫂❤️ https://t.co/k6DNJjyDtT — 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 𝐇𝐐 ¹⁰ (@Yhq__1) October 14, 2026

La final, Yamal a primit trofeul pentru cel mai bun jucător al partidei și a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de trofeul MVP.: „Acum mă cunoaște?”, însoțind mesajul cu un emoji cu o fantomă.

Ironia lui Yamal nu a trecut neobservată nici în vestiarul Barcelonei. Mai mulți colegi au profitat de ocazie pentru a continua gluma la adresa mijlocașului lui Galatasaray.

Raphinha a comentat la postare: „Cred că acum te cunoaște”, Fermin Lopez a transmis un mesaj similar, în engleză: „I think he knows you” („Cred că te cunoaște”). Anthony Gordon a reacționat cu un simplu „Incredibil”, în timp ce Gavi a ales un GIF cu Lamine Yamal dansând.

Lemina, laude pentru Lamine: „Fiul meu cel mic e înnebunit după tine”

Mario Lemina a publicat la rândul său, pe Instagram Stories, o fotografie în care Lamine Yamal apare alături de copiii mijlocașului gabonez.

Parece que los hijos de Lemina sí que saben quién es Lamine Yamal…. Su padre se enteró directamente ayer https://t.co/Naf2ad0zG7 — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) October 14, 2026

De această dată, mesajul nu a mai avut tonul provocator al declarației care declanșase polemica, ci a fost unul prietenos.

Fiii lui Mario Lemina au ținut să se pozeze cu Lamine Yamal (foto: Instagram)

„Normal că te știu, fiul meu cel mic e înnebunit după tine. Felicitări, Lamine!”, a transmis jucătorul de la Galatasaray.

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