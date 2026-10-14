„Acum mă cunoaște?” Copiii jucătorului care l-a ironizat pe Lamine Yamal s-au pozat cu superstarul Barcelonei. Răspunsul mijlocașului de la Galata

- Cu câteva zile înainte de duelul dintre Galatasaray și Barcelona, Mario Lemina a atras atenția cu o declarație despre Lamine Yamal, susținând că nu îl cunoaște pe tânărul star catalan.
- După victoria Barcelonei, scor 4-1, în Liga Campionilor, Yamal i-a răspuns pe Instagram, iar mijlocașul lui Galatasaray a revenit cu un mesaj.
Ironia lui Mario Lemina era veche de mai bine de un an, dar a revenit în atenție înaintea duelului dintre Galatasaray și Barcelona.
În august 2025, mijlocașul gabonez afirma că nu îl cunoaște pe Lamine Yamal, într-o comparație cu Leroy Sane.
După victoria catalanilor cu 4-1, starul Barcelonei i-a răspuns ironic pe Instagram, iar Lemina a încheiat schimbul de replici cu un mesaj amical, dezvăluind că fiul său cel mic este un mare admirator al tânărului spaniol.
În august 2025, când a fost întrebat cine este mai bun dintre Leroy Sane și Lamine Yamal, Mario Lemina a oferit un răspuns ironic: „Cine este Lamine Yamal? Nu îl cunosc. Eu îl cunosc doar pe Sane”.
Marți seara, în Turcia, Lamine Yamal a avut un rol esențial în victoria Barcelonei în fața lui Galatasaray. Fotbalistul catalan a oferit două pase decisive, pentru golurile lui Fermin Lopez și Anthony Gordon, și a impresionat printr-o acțiune individuală spectaculoasă la faza celui de-al treilea gol al Barcelonei.
La final, Yamal și Lemina s-au întreținut amical, după cum arată imaginile surprinse:
La final, Yamal a primit trofeul pentru cel mai bun jucător al partidei și a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de trofeul MVP.: „Acum mă cunoaște?”, însoțind mesajul cu un emoji cu o fantomă.
Ironia lui Yamal nu a trecut neobservată nici în vestiarul Barcelonei. Mai mulți colegi au profitat de ocazie pentru a continua gluma la adresa mijlocașului lui Galatasaray.
Raphinha a comentat la postare: „Cred că acum te cunoaște”, Fermin Lopez a transmis un mesaj similar, în engleză: „I think he knows you” („Cred că te cunoaște”). Anthony Gordon a reacționat cu un simplu „Incredibil”, în timp ce Gavi a ales un GIF cu Lamine Yamal dansând.
Lemina, laude pentru Lamine: „Fiul meu cel mic e înnebunit după tine”
Mario Lemina a publicat la rândul său, pe Instagram Stories, o fotografie în care Lamine Yamal apare alături de copiii mijlocașului gabonez.
De această dată, mesajul nu a mai avut tonul provocator al declarației care declanșase polemica, ci a fost unul prietenos.
„Normal că te știu, fiul meu cel mic e înnebunit după tine. Felicitări, Lamine!”, a transmis jucătorul de la Galatasaray.