„Acum mă cunoaște?” Copiii jucătorului care l-a ironizat pe Lamine Yamal s-au pozat cu superstarul Barcelonei. Răspunsul mijlocașului de la Galata
Lamine Yamal (foto: Instagram)
Liga Campionilor

„Acum mă cunoaște?” Copiii jucătorului care l-a ironizat pe Lamine Yamal s-au pozat cu superstarul Barcelonei. Răspunsul mijlocașului de la Galata

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 16:50
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 16:58
  • Cu câteva zile înainte de duelul dintre Galatasaray și Barcelona, Mario Lemina a atras atenția cu o declarație despre Lamine Yamal, susținând că nu îl cunoaște pe tânărul star catalan.
  • După victoria Barcelonei, scor 4-1, în Liga Campionilor, Yamal i-a răspuns pe Instagram, iar mijlocașul lui Galatasaray a revenit cu un mesaj.
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Ironia lui Mario Lemina era veche de mai bine de un an, dar a revenit în atenție înaintea duelului dintre Galatasaray și Barcelona.

În august 2025, mijlocașul gabonez afirma că nu îl cunoaște pe Lamine Yamal, într-o comparație cu Leroy Sane.

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După victoria catalanilor cu 4-1, starul Barcelonei i-a răspuns ironic pe Instagram, iar Lemina a încheiat schimbul de replici cu un mesaj amical, dezvăluind că fiul său cel mic este un mare admirator al tânărului spaniol.

În august 2025, când a fost întrebat cine este mai bun dintre Leroy Sane și Lamine Yamal, Mario Lemina a oferit un răspuns ironic: „Cine este Lamine Yamal? Nu îl cunosc. Eu îl cunosc doar pe Sane”.

Marți seara, în Turcia, Lamine Yamal a avut un rol esențial în victoria Barcelonei în fața lui Galatasaray. Fotbalistul catalan a oferit două pase decisive, pentru golurile lui Fermin Lopez și Anthony Gordon, și a impresionat printr-o acțiune individuală spectaculoasă la faza celui de-al treilea gol al Barcelonei.

La final, Yamal și Lemina s-au întreținut amical, după cum arată imaginile surprinse:

La final, Yamal a primit trofeul pentru cel mai bun jucător al partidei și a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de trofeul MVP.: „Acum mă cunoaște?”, însoțind mesajul cu un emoji cu o fantomă.

Ironia lui Yamal nu a trecut neobservată nici în vestiarul Barcelonei. Mai mulți colegi au profitat de ocazie pentru a continua gluma la adresa mijlocașului lui Galatasaray.

Raphinha a comentat la postare: „Cred că acum te cunoaște”, Fermin Lopez a transmis un mesaj similar, în engleză: „I think he knows you” („Cred că te cunoaște”). Anthony Gordon a reacționat cu un simplu „Incredibil”, în timp ce Gavi a ales un GIF cu Lamine Yamal dansând.

Lemina, laude pentru Lamine: „Fiul meu cel mic e înnebunit după tine”

Mario Lemina a publicat la rândul său, pe Instagram Stories, o fotografie în care Lamine Yamal apare alături de copiii mijlocașului gabonez.

De această dată, mesajul nu a mai avut tonul provocator al declarației care declanșase polemica, ci a fost unul prietenos.

Fiii lui Mario Lemina au ținut să se pozeze cu Lamine Yamal (foto: Instagram) Fiii lui Mario Lemina au ținut să se pozeze cu Lamine Yamal (foto: Instagram)
Fiii lui Mario Lemina au ținut să se pozeze cu Lamine Yamal (foto: Instagram)

„Normal că te știu, fiul meu cel mic e înnebunit după tine. Felicitări, Lamine!”, a transmis jucătorul de la Galatasaray.

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