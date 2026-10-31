Probleme la Inter Cristi Chivu a vorbit despre situația din vestiar: „Dacă spun anumite lucruri, imediat apare titlul «Chivu atacă»” +11 foto
Cristi Chivu. Foto: Imago
Campionate

Probleme la Inter Cristi Chivu a vorbit despre situația din vestiar: „Dacă spun anumite lucruri, imediat apare titlul «Chivu atacă»”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 10:39
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 10:39
  • Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a vorbit despre oboseala acumulată de jucătorii săi și despre prestația modestă din victoria cu Venezia, scor 2-0.
  • Declarațiile au fost făcute înaintea derby-ului cu AC Milan, programat astăzi, 31 octombrie, de la ora 21:45. Meciul va fi transmis în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Tehnicianul român a recunoscut că echipa sa are unele probleme, dar a evitat să ofere detalii despre situația din vestiar.

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Cristi Chivu, despre problemele lui Inter: „Sunt lucruri care trebuie să rămână în vestiar”

Antrenorul român a explicat că programul încărcat poate afecta evoluțiile echipei, dar a subliniat că nu toate problemele pot fi discutate public.

„Fiecare dintre noi poate avea anumite lucruri în minte care îi afectează evoluția. Dar, dacă încerc să explic situația, trebuie să fiu atent. Ar însemna să vorbesc despre lucruri personale, care trebuie să rămână în vestiar și care ar putea fi interpretate greșit. Pentru că, dacă spun anumite lucruri, imediat apare: «Chivu atacă».

Nu, eu nu dețin adevărul absolut. Știu care ar putea fi cauzele, pot să le intuiesc. Am fost și eu într-un vestiar, am trecut prin situația unei echipe precum Inter, care trebuie să joace din trei în trei zile și să găsească soluții pentru a-și gestiona energia.

Poate că unii nu acceptă asemenea explicații și spun că suntem profesioniști. Și au dreptate”, a declarat Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

FOTO. Cristi Chivu, după revenirea spectaculoasă cu Fiorentina, scor 2-1

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Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport
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Chivu explică de ce Inter a avut probleme cu Venezia: „Viteza de gândire poate ajunge la nivelul unui amator”

Înaintea partidei cu Venezia, Inter a avut două meciuri solicitante, cu Șahtior Donețk (1-0), în Champions League, și Fiorentina (2-1), în campionat.

Chivu consideră că efortul depus în aceste partide s-a resimțit la meciul de miercuri.

„Meciurile în care trebuie să revii de la un rezultat nefavorabil te consumă foarte mult.

Am consumat multă energie cu Șahtior, când am jucat în zece oameni și am trecut printr-un meci foarte intens din punct de vedere emoțional. Apoi am depus un efort mare și împotriva Fiorentinei.

Așa ajungi să nu mai ai energie. Apar puțină superficialitate și o gândire mai lentă. Când ești obosit, nu mai iei decizii la fel de repede, iar viteza de gândire poate ajunge la nivelul unui amator.

Și atunci câștigi un meci datorită experienței și pentru că ai avut și noroc. Adversarii nu au marcat din ocaziile periculoase pe care le-au avut, iar portarul lor a jucat foarte bine”, a mai declarat tehnicianul român.

Sunt echipe care joacă din trei în trei zile și pierd asemenea meciuri. Noi am reușit să câștigăm. Partida în care am greșit cu adevărat a fost cea cu Bruges. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu: „Nu este simplu să ai mereu presiunea de a câștiga”

Chivu a fost întrebat și dacă fotbaliștii lui Inter au nevoie de o schimbare de atitudine înaintea derby-ului cu AC Milan.

„Nu este ușor să dau un răspuns. Există lucruri despre care nu pot vorbi și care trebuie să rămână între pereții vestiarului.

Sunt situații pe care trebuie să le accepți, nu să te prefaci că nu există. Trebuie să le corectezi. Avem un grup de jucători foarte inteligenți, care își dau seama singuri ce nu merge și unde trebuie să ajungă.

Sunt și ei oameni. Nu este simplu să ai mereu presiunea de a câștiga. Dau tot ce au mai bun și uneori reușesc să se impună fără probleme, alteori trebuie să revină de la un rezultat nefavorabil. Dar, până la urmă, sunt oameni”, a mai spus Chivu.

4 victorii consecutive
are Inter în campionat, însă echipa lui Cristi Chivu nu a mai câștigat un derby cu AC Milan din 22 aprilie 2024, când s-a impus cu 2-1

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