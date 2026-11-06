Ultimul vis al lui Ronaldo Când poate ajunge Cristiano la golul 1.000. Matthaus îl atacă: „Sfârșitul a fost o rușine”

Cristiano Ronaldo s-a retras la 41 de ani de la naționala Portugaliei. Mai are un singur mare obiectiv în carieră.

Când ar putea atinge golul 1.000 dacă înscrie în ritmul pe care starul lusitan l-a avut în ultimul timp.

Atacul lui Lothar Matthaus împotriva lui Ronaldo. Ce spune despre conflictele lui CR7 și comparația cu Messi.

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Cristiano Ronaldo a anunțat joi că se retrage de la națională, la 23 de ani de la debutul în tricoul Portugaliei.

Rămâne cu trei trofee, titlul cucerit la Euro 2016 și „dubla” din Liga Națiunilor 2019-2025, două recorduri mondiale (234 de selecții, 146 de goluri pentru lusitani), multe momente fantastice, dar și controverse.

Ronaldo marchează golul 1.000 în primăvara lui 2027?

La 41 de ani, mai are un singur mare vis de împlinit. Golul 1.000 al carierei.

A ajuns la 984 (838 la echipele de club, 137 la Al-Nassr), mai are doar 16. Rămas fără selecționată, se bazează doar pe formația saudită.

Le va înscrie până la sfârșitul anului? L’Equipe a făcut o estimare și a ajuns la concluzia că e puțin probabil să atingă ultimul obiectiv în 2026. Numai să aibă un final mult peste media recentă de goluri.

Ținând cont de ritmul din acest an (28 de reușite în 42 de meciuri) și din acest sezon (8 în 12 partide), ar mai putea marca de șase ori în ultimele nouă dueluri din 2026. Și s-ar opri la 990.

0,67 este media golurilor pe meci înscrise de Ronaldo la Al-Nassr în 2026 și în acest sezon

Potrivit cotidianului francez, menținând constanța din ultima vreme, se așteaptă ca Ronaldo să intre în istorie și cu această performanță în primăvară (aprilie-mai 2027), pentru că liga saudită se întrerupe între decembrie și februarie.

Matthaus: „Cariera lui Ronaldo la națională nu se putea termina mai rău”

O altă legendă a fotbalului, Lothar Matthaus, nu vorbește însă de golul 1.000 al lui Cristiano, e stupefiat de modul în care a părăsit reprezentativa Portugaliei. Și îl atacă pe CR7.

„Sfârșitul carierei sale la națională a fost o rușine. Spre deosebire de Messi, Ronaldo și-a ratat șansa, iar federația lusitană s-a discreditat prin amenda absurdă pe care i-a aplicat-o după plecarea lui”, a declarat germanul pentru Sky Deutschland.

Nu a uitat că „moștenirea sa și anii de la Manchester United și Real Madrid sunt unice, excepționale, a avut o carieră remarcabilă”. Totuși, din perspectiva lui Matthaus, „nu se putea termina mai rău. Lipsit de valoare”.

A mers mai departe cu explicația: „Mutarea în Arabia Saudită a dus la ideea că a fost aproape uitat. Și de-abia s-a văzut la ultimul Mondial, în timp ce Messi a impresionat”.

„A vrut neapărat să mai joace, apoi a părăsit cantonamentul naționalei furios”

În vârstă de 65 de ani, Matthaus a făcut altă paralelă în marea confruntare a ultimelor două decenii:

„Precum în cazul lui Messi, ar fi trebuit să se organizeze un meci de adio după Mondial, pentru ca fanii să se despartă de el cu dragoste și aplauze.

Dar nu, a vrut neapărat să mai joace, apoi a părăsit cantonamentul naționalei furios, după care federația l-a amendat cu câteva sute de euro. Un final nedemn pentru o asemenea carieră”.

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