„Aștept și cer respect” Cristi Chivu a stabilit traseul lui Inter în următorul sezon: „Avem obligația să rămânem în top”

Cristi Chivu (44 de ani) a prefațat noul sezon al lui Inter Milano.

Tehnicianul e pregătit pentru această provocare și vrea ca „nerazzurrii” să rămână o echipă de top.

Chivu a preluat-o pe Inter după finala Ligii Campionilor, pierdută 0-5 în fața lui PSG, și a debutat deja cu echipa la Mondialul Cluburilor, unde a fost eliminat în optimi de Fluminense, scor 0-2.

Cristi Chivu: „Avem obligația să rămânem în top”

Tehnicianul vrea să mențină clubul la nivelul de până acum, fără a ține cont de fiecare trofeu pierdut la limită de Inter în stagiunea precedentă.

„O luăm de la capăt cu spiritul potrivit, vrem să fim competitivi. Așteptările sunt aceleași: să ne stabilim o identitate, să ne menținem loialitatea, pasiunea și să fim competitivi.

Inter a câștigat și a luptat pentru ani de zile, ajungând în trei finale europene. Aceasta este o dovadă a unui grup solid și puternic.

Nu vrem o revanșă pentru trecut. Privim spre prezent și spre ceea ce vrem să construim pentru viitor. Acest club a fost întotdeauna în top și avem obligația să rămânem în top, indiferent de titlurile câștigate sau nu. Vom da totul pentru a ne atinge obiectivele.

Aștept și cer respect pentru jucătorii mei, respect pentru noi înșine și respect pentru clubul la care jucăm. Totul începe cu asta, totul începe cu integritate și dorința de a depăși totul.

Suntem un grup matur. Știm cum să gestionăm momentele grele și știm cum să acceptăm criticile. Știm cum să acceptăm, mental, situațiile dificile. Așteptările au fost foarte mari în luna mai, dar lucrurile nu au mers așa cum se aștepta toată lumea.

Mental, e evident că treci prin ceva, pentru că există atâta dezamăgire, dar frumusețea fotbalului îți aduce alt, alt sezon în care o poți lua de la capăt”, a spus Chivu la conferință.

Cristian Chivu: „Îmi place responsabilitatea pe care o am”

Chivu a vorbit și despre presiunea și responsabilitatea de a prelua un club de talia lui Inter, la începutul carierei de antrenor la nivel de seniori.

„Îmi place responsabilitatea pe care o am. Mi-am asumat întotdeauna responsabilitatea și am încercat mereu să dau tot ce am mai bun. Este o mare provocare să mă întorc la clubul care mi-a oferit atât de mult. Nu este vorba doar despre asta, ci și despre un club aflat în vârful fotbalului mondial.

Este important și voi face tot posibilul să mă ridic la nivelul lui și să ofer ceva înapoi clubului care mi-a dat atât de mult de-a lungul anilor. Acestea sunt ambițiile mele. Vreau să ofer ceva important acestui club care este în inima mea”, a mai spus Chivu.

