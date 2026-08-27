Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter +5 foto
Chivu, ca un tenor la Scala din Milano. Foto: Imago
Campionate

Chivu va fi premiat la Scala din Milano Cea mai importantă sală a Italiei, deschisă pentru antrenorul lui Inter

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 11:36
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 11:36
  • Cristi Chivu, 45 de ani, la centrul operei mondiale: recunoașterea sezonului perfect cu Inter în Peninsulă, campion în Serie A și câștigător al Cupei Italiei.
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După o carieră de jucător extraordinară, care a avut vârf „triplul” succes cu Inter Milano din 2010, Liga Campionilor, Serie A și Cupa Italiei, Cristi Chivu a început aproape la fel de bine cariera de antrenor.

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La primul sezon complet, tot cu Inter, a controlat fotbalul Peninsulei, cucerind și titlul de campion, și Coppa Italia.

Primele lui performanțe în noua ascensiune, la 45 de ani.

Marea Gală a fotbalului italian, la Scala din Milano. Și Chivu va fi în centrul ei

Pe 2 septembrie, Asociația Fotbaliștilor Profesioniști Italieni va organiza Gran Gala del Calcio, în care va premia cei mai valoroși reprezentanți ai sezonului trecut.

Și nu se putea un loc mai frumos, mai important pentru această gală decât marea sală a Italiei: Teatro alla Scala. Faimoasa Scala din Milano.

Interiorul spectaculos al vestitei Scala din Milano: are 2.030 de locuri. Foto: Imago Interiorul spectaculos al vestitei Scala din Milano: are 2.030 de locuri. Foto: Imago
Interiorul spectaculos al vestitei Scala din Milano: are 2.030 de locuri. Foto: Imago

Centrul operei mondiale se apropie de 250 de ani. A fost inaugurat pe 3 august 1778.

Iar Chivu va fi în mijlocul său, pe scenă!

Chivu va fi ales antrenorul anului, înaintea lui Fabregas și Gasperini

Printre premiile pregătite de organizatori este și cel pentru antrenorul anului.

Concurează trei nume: doi tineri, Chivu (45 de ani, Inter), Cesc Fabregas (39, Como), și veteranul Gian Piero Gasperini (68, AS Roma).

La Scala domină orașul Milano de 248 de ani. Foto: Imago La Scala domină orașul Milano de 248 de ani. Foto: Imago
La Scala domină orașul Milano de 248 de ani. Foto: Imago

Aproape sigur, va fi câștigător tehnicianul nerazzurrilor, la fel cum s-a întâmplat și la premiile ligii italiene, în luna mai. Tot el a fost ales antrenorul stagiunii.

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago
Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago
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